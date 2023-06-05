▲ 宏佳騰慶 25 週年 購車最高省 41,800 元

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此外，「學生專屬 揪Ai玩樂」專案於活動期間憑學生身分入手 Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 More、Ai-3 More 指定車型，降價搭配補助入手價最低可享 5.8 折，再加贈高額品牌精品好禮，包括多功能 Y 型架、輕量化鋁合金腳踏墊、極簡風飾桿等。選擇具CROXERA智慧儀表的車款，更可擁有換電、速限提醒。
除了購車優惠補助外，自 6/1 至 12/31 期間入主宏佳騰智慧電車車主，並選擇二顆電池(含以上)的「高用量自由省」方案，即可享有由 Gogoro Network® 加碼提供的 1,000 元電池使用費折抵金，等同每月可免費多騎近 530 公里，總折抵金高達 $4,000 元；電池資費選擇方面，除現行自由省 $319 方案外，新車主還可選擇全新推出的「自由省 $519」及「自由省 $819」方案，讓消費者可以根據自身需求選擇最適合的資費方案。
傳統車行下訂 Ai-Sport 享 8 折優惠 宏佳騰力挺通路升級轉型
為配合經濟部工業局推動一般機車行轉型電動車行相關計畫，並協助推動綠色交通運輸發展，宏佳騰智慧電車針對有意轉型的傳統車行提供加碼補助計畫。業者只要完成由經濟部舉辦的機車行升級轉型輔導－機車維修訓練第一階段課程，並獲得結訓證書，即可獲工業局補助半額購買電動機車，補助上限最高可達 6 萬元。同時宏佳騰針對最熱銷電車款 Ai-1 Sport 提供 8 折購車優惠，搭配政府汰舊換新補助最高 22,800 元，能以最低不到 15,000 元的價格入手，歡迎有興趣的業者聯繫全台宏佳騰智慧門市。
New CO-IN、Dory 125 新增入門版車型 最低入手價 63,500 元
宏佳騰機車也針對旗下兩款美型車款 New CO-IN、Dory 125 推出入門版搶市，限時優惠價自即日起開跑至6/30止。擁有 288km 綜合續航力、Class D 汽車等級亮度大燈及 ABS 防鎖死煞車系統等多項優勢的 New CO-IN，全新入門版售價 79,999 元，8 萬元有找，再享專屬購車優惠二選一，搭配政府汰舊換新補助及現金購車優惠，最低入手價只要$70,699 就可將 New CO-IN 騎回家。而以「好騎‧小資選」作為主打的 Dory 125，擁有超高辨識 LED 天使光大燈、超大容量置物空間及超低座高 76 公分等貼心設計，新推出的 Dory 125 全新入門版售價為 69,800 元，搭配政府汰舊換新補助，最低只要 63,500 元，限時優惠只到６/30。