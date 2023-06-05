▲ 慶 3M 隔熱紙獲獎！促銷同步開跑！安裝隔熱紙抽百名好禮、加碼再抽 12 萬元全車烤漆保護膜

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3MTM汽車隔熱紙除了獲得上述殊榮，在全球亦擁有多項認證背書，並且具備創新隔熱科技，其中甫於3月新上市的3MTM極透奈米仿生汽車隔熱紙、以及3MTM極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙，便以先進的奈米科技及獨特塗佈技術展現絕佳隔熱效能，不僅能阻隔紅外線高達95%~99% 之多，更有效隔離99.9% 紫外線、防曬係數高達SPF 1000，面對逐年高升的夏季氣溫，能讓駕駛無須擔心豔陽可能帶來的皮膚傷害、並有效降低車室溫度使冷房效果更好，同時減少愛車內裝在高溫曝曬下造成的損壞。
3MTM極透奈米仿生汽車隔熱紙系列 追求高透亮、高隔熱車主首選
提供以光學等級基材打造的清晰視野，也是3MTM汽車隔熱紙產品獨到之處，3MTM極透奈米仿生汽車隔熱紙系列，運用源自南美大閃蝶的仿生多層光學膜科技，能有效將紅外線熱能經過200多層光學薄膜層層反射，同時保留可見光，真正做到透亮(透光率最高86%)又高隔熱(總隔熱率最高68%)，最適合用在前擋玻璃，提升行車視線安全與舒適度。值得一提的是，仿生光學膜先進的「斜射隔熱增強技術」–其隔熱效果會隨著太陽的入射角度變化而增強，正午最炎熱時分，太陽與前擋玻璃呈現60度夾角時，總隔熱率可達最高18% 的強化，大幅提升車室內的隔熱效果與舒適感。總體來說，3MTM極透奈米仿生汽車隔熱紙兼具極透又隔熱的特色，最適合追求高透亮及高隔熱效果的車主，也是順應未來更進步的行車安全規範要求的產品選擇之一。
3MTM極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙系列 適合注重高隱私、外觀高級質感的車主
依據駕駛人對隱密性或透光度的不同需求，3M讓每位車主皆可找到屬於您最適合的隔熱紙產品！ 3MTM極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙系列，是美國法拉利車主俱樂部官方指定隔熱紙，其外觀酷黑且低透光的選擇，可提供絕佳的車室隱蔽性，隔掉外界目光干擾，同時基於高端奈米科技及獨特的塗佈技術能力，亦讓駕駛人享有清晰視野，適合注重高隱私及格調生活、或喜愛酷黑質感外觀的愛車人士。
3MTM汽車隔熱紙維繫品牌信譽 提前為車主設想更多
在數位與實體世界融合的趨勢下，網路連接是趨勢發展的關鍵，5G帶來互聯化、數位化增強體驗、人工智慧創新等等，在車用領域也將迎來相關周邊產品或解決方案的變革。為在5G時代讓所有車輛暢意互連，3MTM極透奈米仿生汽車隔熱紙及3MTM極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙，已預先為車主體貼設想，產品不含金屬材質，不會影響eTag、GPS、手機、電子設備的訊號傳輸，將是車主體驗5G時代人車生活好選擇。未來，不論因應數位潮流、或是符合不斷進步的行車安全規範，3MTM汽車隔熱紙都將持續與車主並肩前行，成為更全方位的最佳夥伴。
歡慶奪金 今夏有禮
即日起至2023/8/31止，凡於前擋安裝極透/極黑系列隔熱紙產品、並於車身(側窗+後擋)安裝3M不限款式隔熱紙，並完成線上登錄保固者，即可享有抽獎資格。本活動將於每月抽出幸運得主獲3M極致鍍膜蠟套組 (市價1499元)、3M個人隨身型空氣清淨機(市價2,990元) 等好禮；並於活動最後抽出一名幸運兒可獲得3M全車烤漆保護膜高光100 (市價12萬元)。3M歡慶奪金，總共將提供高達100個名額的中獎機會，獎項非常豐富！享受好產品再抽優質好禮，把握機會讓愛車再升級就趁今夏！
極透系列產品資訊，詳情請見：https://bit.ly/3ITZJuL
極黑系列產品資訊，詳情請見：https://bit.ly/45GiRWT