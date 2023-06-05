▲ SUZUKI 6 月限時優惠實施中！65 萬輕鬆貸，月付只要 9,999 元

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頭家好幫手 CARRY 分期免頭款、首年0負擔，本月領牌再送中油加油禮物卡 $5,000 元。
本月全車系可享竊盜險+不限里程道路救援，限時優惠錯過不再，來店試乘還可獲得 SUZUKI 保溫杯，歡迎蒞臨全台各大展間賞車試乘。
1.政府補助舊換新價係指扣除政府舊換新補助後之價格，詳細辦法以政府法令公告為準。
2.來店試乘有可獲得 SUZUKI 保溫杯，贈獎活動均需填寫完整客戶資料，贈品有限，送完為止。
3. 65 萬月付 9,999 專案為 6 年期(72 個月)，貸款利率 3.42%，適用車款為 IGNIS、SWIFT，以上分期專案經銷商及和潤企業保有審核之權利，且不得與其他優惠專案併用。
4.本月購車領牌可享明台產物保險公司「竊盜損失保險」及「不限里程道路救援」核保作業相關規定辦理。
5. SWIFT/IGNIS/VITARA S/S-CROSS ALLGRIP 車款本月領牌贈送「中油加油禮物卡 $10,000 元」，CARRY 本月領牌贈送「中油加油禮物卡 $5,000 元」，本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。依中華民國稅法規定，獎項價值超過 NT$1,001 以上者，受贈人需依規定填寫並繳交身分證影本。經銷商端將依相關法令規定開立各類所得稅扣繳憑單給各受贈車主。
6.空汙補助及減碳獎勵金，詳細申請辦法及資訊說明，請洽行政院環保署車輛汰舊換新抵換媒合平臺 https://mobile.epa.gov.tw/EPAMobileETP/。
7. 2023 年 6 月來店試乘贈獎及各車款領牌贈品之促銷方案，期間為自即日起至 2023 年 06 月 30 日前完成領牌程序者有效。
8.本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受篇幅所限可能未盡完整，購買務必洽詢各大展示中心詳閱相關說明。TAIWAN SUZUKI 保留變更活動內容及最終解釋之權利，詳情請洽各大經銷商及官網。