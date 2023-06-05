▲ 「Super Tourer」！Aston Martin DB12 正式發表

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DB12 在性能高標準要求下與超豪華品牌核心價值引領著 Aston Martin 下一世代跑車，預告品牌全新時代到來，全車系具備卓越性能、精準駕控動態、先進科技及 Aston Martin 獨樹一幟的英倫迷人風格。
更張狂的性能 前所未有的駕馭互動
DB12 的 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎具有首屈一指的性能，僅須 3.6 秒即可自靜止加速至 100 km/h，極速則高達 325 km/h。 這具手工打造的引擎由 Aston Martin 工程師獨特調校，可在 6000rpm 時提供 680 匹的動力輸出，更可於 2750-6000rpm 提供高達 800 牛頓米扭力； 與 DB11 相比增加 34%。
高性能輸出透過特製的凸輪軸、優化壓縮比、渦輪的升級與強化冷卻系統來實現。同時，為了對應日益嚴謹的散熱需求，冷卻系統經過重新設計，於現有的中央主散熱器上增加了兩個輔助冷卻器，其中一個供中冷器使用，以確保引擎在任何條件下皆能達到最佳工作溫度。
此外，DB12機油冷卻器的散熱面積相較DB11增幅達兩倍，提供潤滑迴路需求。透過前格柵面積增加56%，將更多冷空氣導入冷卻器，位於渦輪增壓器上方的氣孔藉由車身線條將熱氣流導出，強化整體散熱效能。
絕佳車輛操控性及動態表現 史上最靈敏的 DB 車款
DB12 的動力透過 8 速自排變速箱傳遞，電子循跡控制系統 (ESC) 與首次出現在 Aston Martin DB 車系的電子限滑差速器 (E-Diff) 互相合作，與機械限滑差速器不同，E-Diff 反應及作動僅需幾毫秒，成就更精準的操控性，提供最完整回饋。E-Diff 與新一代 ESC 巧妙搭配，大幅提高了車輛在全天候的過彎能力。在中低速彎道中，藉由強大的前輪抓地力與牽引力，反應極為敏捷且充滿回饋性，且在高速過彎DB12 的穩定性則提供駕駛信心十足的操控樂趣。DB12縮短的最終傳動比 (3.083:1)，以及獨家調校更綿密的變速箱換檔特性，提供更強勁的再加速性及縮短換檔時間，以提高駕駛與DB12的連結。
DB12針對底盤進行一系列的強化，包括前後避震塔頂、引擎拉桿、前後強化底板、前橫樑及後隔板的材質等，整體剛性提高了 7%，增強了抗扭矩與側向剛性，這帶來了絕佳懸吊性能及操駕精確度，同時優化轉向回饋與整體駕馭協調性。新一代智能自適應懸吊系統的導入及防傾桿等主要零組件的優化調校，激發DB12的無限潛能。相較於DB11，自適應懸吊系統提升了 5 倍的可變作動區間，其寬廣的範圍提供 DB12 在舒適及賽道模式擁有更顯著的差異性，利用這項優勢將 DB12 的車輛性格得以發揮，並超競爭對手。隨著選擇不同的駕駛模式，懸吊系統逐步提供更多車輛動態回饋。結合 E-Diff 和 ESC 系統特性，意味著在 GT 模式下，駕駛可同時享有卓越而敏捷的車身動態及豪華乘坐品質，而 Sport 和 Sport+ 模式則增強了 DB12 對駕駛者的回饋並減少動態系統的介入，使駕駛享受前所未有的動態駕馭體驗。
作為與駕駛之間的主要溝通橋樑，DB12 的電子輔助轉向系統 (EPAS) 由工程師們精心優化，首先是保留方向盤機柱的設計，提供最直接的路感及轉向回饋，鼓勵駕駛探索車輛極限，進而增強動態體感。EPAS 為恆定的 13.09:1 齒比、左右2.4 圈的配置，同時與 DB12 的駕駛模式整合，讓車主於長途旅行中悠然自得；若選擇最激進的Sport+模式，方向盤輔助將介入降至最低，於攻克彎道頂點時可精確感受車輛的敏捷性與趣味無窮的離心力快感。
為確保其煞車性能與強悍動力相符，DB12 標配前 400 mm、後 360 mm的通風劃線打孔碟盤，以提高散熱能力。煞車踩踏回饋也經過重新調整，具有線性且即時的制動力感受，賦予駕駛者更強大的信心。DB12 同時提供陶瓷碳纖維煞車(CCB) 作為選配，與標準煞車系統相比，搭載 CCB 可在高達 800°C 的溫度下提供更高的煞車力道並減緩性能衰退，減輕的27公斤的簧下重量更益於操控與轉向回饋。
DB12是市面上第一輛搭載Michelin 全新胎款 Pilot Sport 5 S 的車款 – 尺寸為前275/35R21 及後 315/30 R21。胎壁上更標有 “AML”字樣，宣示品牌不惜成本採用訂製的專屬複合材質配方，經過車輛動態團隊的精心調校，確保車輛無論在濕滑或乾燥路面皆擁有優異的抓地力。而胎款中加入了降噪聚氨酯材質，使傳輸至車室內之輪胎噪音減少 20%，提供靜謐性以優化車內乘客的舒適體驗。
DB12 標配 21 吋鍛造五輻銀色輪圈；尺寸前 9.5J、後 10.5J，另有6種不同的設計造型及表面處理可供車主選擇，以打造出其心目中的理想 DB12 車款。 Aston Martin 在輪圈造型與結構強化方面毫不妥協，使用高科技模擬系統於研發階段時減輕多餘重量，與 DB11 搭載的 20 吋款式相比輕足足輕了 8 公斤。
以駕駛為中心 – 大量科技挹注 提升操控表現
DB12 為駕駛提供完美動態表現，可透過中控檯下方的 ESP 按鈕選擇 4 種模式（濕地、ESP On、賽道及 ESP Off）。該系統透過車輛周圍的多個感應器獲得車身動態資訊，搭配頂尖運算技術，系統可預先以最細膩、漸進式的方式分配抓地力，為動態平衡做出即時反應。這項複雜的系統無時無刻地運行，使駕駛能夠在 ESP 干預較少的情形下，讓車輛發揮絕佳性能，同時保有高度安全性。同樣的，ABS、牽引力控制系統（TC）、偵測橫向加速綜合運算與車輛底盤控制系統串接，為駕駛帶來無與倫比的駕馭樂趣。
除了 ESP 模式選擇，DB12 還具有五種預設駕駛模式，其中 GT、Sport 和 Sport+ 可讓駕駛更隨心所欲地探索抓地力和牽引力的極限；溼地模式則增強了濕滑路面的穩定性；而個人化模式則提供駕駛根據自身喜好調整車輛，自由設定底盤、動力、ESP 和牽引力控制（TC）等。位於中控檯的精緻金屬旋鈕可輕鬆地切換駕駛模式。其餘獨立的底盤設定、ESP 與排氣閥門按鈕也位於中控檯下半部，提供駕駛更直覺的操作便利性。
黃金比例流線設計 演繹完美造車工藝底蘊
DB12 更大膽且運動的外觀美學是品牌深厚底蘊的完美體現。 Aston Martin 享譽盛名的經典英倫風格融合了 75 年的DB 歷史，定義級距中舉足輕重的地位。DB12 為世界上首輛 Super Tourer，散發著無比英紳自信，輔以強化的運動性格，充滿侵略性卻又穩重而雅致的造型設計令人一見傾心。
DB12 前軸加寬 6 mm、後軸增加 22 mm 呈現更具肌肉線條的車身，車身鈑件下卻蘊藏著強大動力輸出，全新的車頭設計具有更大的中央水箱護罩和左右進氣孔。新式無邊框後視鏡與外觀相得益彰，並優化了空氣力學表現。身為一輛撼動人心的劃時代之作，引擎蓋上最引以為傲的 Aston Martin飛翼廠徽是品牌最新識別，也是首輛搭載全新廠徽之車款，象徵 Aston Martin 新時代的開啟。
熱衷展現個人風格的車主可以透過 Q by Aston Martin 客製化服務探索無限想像力。品牌提供一系列獨特的個人客製之旅，透過與 Aston Martin 設計師的溝通及匠人的巧手工藝發揮，小至縫線細節、大至車色個人化量身打造，Q by Aston Martin 客製化服務具備無限可能，使車主的 DB12 成為世界上真正獨一無二的車款。
內裝工藝精湛 毫不妥協的極致追求
DB12 擁有新穎且奢華的內裝鋪陳，搭載 Aston Martin 次世代資訊娛樂系統，配有強大的聯網技術，同時由首次合作夥伴 Bowers & Wilkins 設計的環繞音響系統，使乘客包覆於身歷其境的音場氛圍。
DB12 的內裝將當代設計與經典工藝完美結合，著重於以駕駛為中心的安排，巧妙將科技及奢華材質融入日常使用中，控制按鈕沿內裝中心線由上而下分佈，符合人體工學，確保提供駕駛者最流暢的使用介面；而車艙內乘坐者位在車輛肩線之下，配合高聳的中控檯，提供沉浸式座艙體驗。
匠人工藝無疑是 Aston Martin 的品牌核心價值之一。車室空間被來自蘇格蘭、香氣四溢且手工縫製的 Bridge of Weir 頂級皮革包覆，襯托其 Super Tourer 之地位與價值，舒適感受在全天候、長距離的旅程中表現尤其出色。 DB12 搭載了品牌新推出的菱格紋衍縫造型，可選用最高品質的全皮革或 Alcantara 材質，體現了 Aston Martin 追求精緻細節和獨到的美學品味。
全新 Aston Martin 資訊娛樂系統 帶領品牌邁入下一世代
DB12 的主要里程碑為導入了第一套由 Aston Martin 自主開發設計的全新世代資訊娛樂系統、支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，採用雙 10.25 吋、1970x720 高畫素之螢幕，而電容式觸控反應僅需 30 毫秒，提供乘客絕佳的使用體驗。Aston Martin深諳觸控螢幕及實體按鈕之間的平衡，因此，包括排檔桿、駕駛模式選擇、懸吊控制、ESP、排氣閥門、車道輔助系統、通風椅等皆保留實體控制鈕，同時確保這些使用頻率最高的獨立按鈕方便就手。
DB12 的導航系統具有聯網功能，提供智慧便捷的體驗。駕駛能夠輕易地查找最喜歡的餐廳，閱讀評論並將其選為目的地，更可以於手機內的 Aston Martin App 選擇目的地，並將其傳送至 DB12 內導航前往。地圖畫面部分，柔和色調的全新 3D 圖資透過即時交通資訊提供最直觀且清晰的路線指示。
作為一個不斷擴展的聯網系統，也提供無線 (OTA) 更新與診斷，Aston Martin 車輛將隨著產品、服務發展而不斷進化。這個全新的聯網車輛系統整合三個關鍵要素：DB12、Aston Martin App 及 Aston Martin 的伺服器。此三要素透過DB12 車內、由 Aston Martin 提供的全球漫遊的嵌入式 e-SIM 連接。當客戶購買 DB12 時將受邀註冊 Aston Martin App 並建立專屬 AML ID 帳號，該 APP 與 iOS 及 Android 系統相容，車主可透過手機與 DB12 進行暢行無阻的互動，如查詢車輛的定位等。
動人的聽覺饗宴 全新頂級合作夥伴 Bowers & Wilkins
Aston Martin DB12 致力於提供卓越品質與體驗，包括更為迷人的聽覺效果。DB12 標配 11 支 Aston Martin 揚聲器 390 瓦音響系統，採用 QuantumLogic® 專利技術，建立與 DB12 完美匹配的音場感受。
而Aston Martin 與新的合作夥伴 Bowers & Wilkins 開發的環繞音響系統是音響愛好族群的最佳選擇，此客製化系統採用Bowers & Wilkins 世界級頂置高音喇叭中的獨家專利技術，且針對 DB12 的內部空間進行了專屬聲學設計。鋁製雙圓頂高音喇叭和 Continuum® 中音喇叭等共15 支揚聲器、雙擴大機的 1,170 瓦環繞音響系統確保 DB12 提供 Aston Martin 全車型中最扣人心弦的心靈悸動。這種身歷其境的感受是透過揚聲器擺放的方向性和對稱性實現，乃 Aston Martin 與Bowers & Wilkins 工程師之間密切合作所獲得的極大成就。不銹鋼的喇叭護蓋外格柵經過特殊優化，在實現完美音場效果的同時兼顧絕美外觀，與 DB12 內裝設計相互輝映，無論在視覺或聽覺上同樣超群絕倫。
全球首批 DB12 預計於 2023 年第三季開始交車， Aston Martin DB12 定義車壇新級距，同時為性能、駕駛快感、超奢風格設立新基準。凌駕 GT 之上，DB12 是世界上首輛 Super Tourer。