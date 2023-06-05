JAGUAR LAND ROVER 宣布全新 JLR 企業識別，加速現代奢華願景
Jaguar Land Rover 正式宣布其全新的企業識別。創立新的企業識別是為了去除溝通模糊，突顯出 JLR 各品牌的獨特基因 - Range Rover、Defender、Discovery 和 Jaguar，並加速實現集團成為「以現代奢華為傲的製造商」之願景。.
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JLR CEO, Adrian Mardell, 對於全新企業識別表示：「今天是令人興奮的一天，我們宣布集團的新形象，作為我們 House of Brands 策略的一部分，我相信這完美的展現 JLR 在現代奢華領域的願景。」 JLR創意長, Gerry McGovern OBE, 說到：「這是我們 Reimagine 轉型的全新章節，成為一家真正的現代奢華企業。全新的 JLR 企業識別將為我們的客戶帶來清楚印象，並成為我們四個獨特英國品牌的精神交集。」新的企業識別背後創意的過程著重優雅、現代感和前瞻性的精神，以展現集團的目標與願景。微微向下的 “J” 增加了優雅，而企業識別的輕盈外觀則展現了精緻和現代化的重要轉變。JLR 再次重申 Land Rover 這個品牌在未來仍是集團品牌 DNA 的重要組成。Land Rover 作為擁有深厚歷史的世界知名重要標誌，將繼續出現在品牌車款、官方平台、社交媒體和服務據點上，持續為世界頂尖品牌 - Range Rover、Defender 和 Discovery 支持。