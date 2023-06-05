名家論壇》方野／邁向幸福下一站！讓遊蕩犬暫置所從鄰避變成鄰愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對日益增加的遊蕩犬，現有公立收容所已不敷使用，根據農委會統計，2022年時全國有近1萬隻的收容動物被民間狗場或動保團體認養，其中高雄市、台南市、嘉義縣排名前三名。即使台南市政府已盡力增加遊蕩犬隻收容量能，遊蕩狗與人的衝突仍時有所聞，尤其在沿海地區遊蕩狗追車造成騎士受傷的事件頻傳。因此台南市政府自109年即規劃在學甲第6公墓設置動保教育園區，雖然市府規劃的學甲動保園區除可約收容800隻遊蕩犬外，也兼具遊憩休閒功能，在辦理多場說明會後卻仍引起部分在地居民強烈反彈，使得市府在動物收容推動上面臨著執行的困難。
台南市政府為解決遊蕩犬問題，111年與雲林科技大學合作，運用無人機空拍與運用AI人工智慧來調查遊蕩犬動向，以精確投放誘捕籠；而針對誘捕的遊蕩犬，也編列經費在各區設置收容所，積極在各區尋找可設置地點，市府已提出的10幾處地點都遭地方反對，但若要找到夠偏遠且適合作為收容所的土地，大多為農牧用地、林業用地或偏遠的山坡地等，但在土地編定類別下並不能作為收容所使用。部份台南市議員表示，暫置所被一般民眾視為嫌惡設施，要遠離住宅區；市府動保處表示，不會放棄與地方溝通。動保人士則支持別讓收容所集中在某一區，比較公平。
動物收容所往往給社會大眾有吵雜、髒亂、臭味等印象，但卻是目前解決遊蕩犬隻最立即有效的方法，兼顧了民眾生命財產安全、遊蕩犬以及野生動物保護。然而鄰避設施（NIMBY，Not-In-My-Back-Yard，中文：不要在我家後院），指的是一種集體嫌惡某些公共設施或土地使用的現象。這類設施在設置或選址時，往往遭受較大的阻力，而現行相關法令的規定或是因地方民眾的反對，造成鄰避設施時常需設置在城市偏遠、居住人口較少的地區，如此一來，除了忽略「環境正義」的基本原則外，收容所或暫置所設置在偏遠地區，也會使得民眾認養意願大幅降低，造成收容所的動物只進不出，再次造成不得不超收遊蕩犬的問題。
針對鄰避設施設置的法規問題、社會大眾的鄰避效應，即便市府提出了完善的規劃以及配套方式，仍然很容易演變成政治問題，公部門就算建立了明確的選址機制，並做好鄰避設施的環境影響及風險評估，透過公聽會或地方說明會等雙向溝通方式，希望能尋求地方支持共求解決方案，但遊蕩犬與收容所議題的詮釋往往因政治立場、個別利益的不同使得更加混亂，筆者除了稱許台南市政府在友善動物政策上透過多元的方式來增加TNVR數量、鼓勵社會大眾認養流浪動物，也期待在市府的持續努力下，透過合作管理的策略，與社區居民及地方民代等共同提出鄰避設施的替選方案，以兼顧民主、專業的方式共同將「鄰避情結」轉化為「迎臂效應(yes-in-my-backyard,YIMBY)。
像是2021年啟用的「花蓮縣狗貓躍動園區」，就是動物保護領域上值得記錄的一頁。花蓮原本的收容所空間不足、硬體設施老舊，早已不敷使用，無法提供收容動物友善的空間，在「零安樂死政策」於2017年上路後，花蓮的動物收容問題更是迫在眉睫，最後終於在距離市區較遠，但又不至於難以抵達的鳳林鎮，找到一處適合的地點，打造一處可收容330隻狗狗和20隻貓咪，符合每40隻收容動物搭配一位工作人員的法規的空間。除了讓毛孩們可以在這裡開心生活、安心終老，更希望提供人類和動物更友善的互動環境，讓場域發揮更大的功能和教育意義。
過去動物收容所被視為「鄰避設施」，是社區不願意與之為鄰的機構設施，公立收容所一直給人「吵、髒、臭」的印象，「那樣的收容所，你願意蓋在你家旁邊嗎？」想必多數人的答案是「我不願意」。但是，當地方政府願意正視流浪動物福址，讓人和動物可以共生共融，收容所紛紛改頭換貌，不僅要讓動物住得舒適、讓工作人員找回成就感、讓民眾願意接納，更要讓收容所成為保護動物、尊重生命的據點，讓「鄰避」變成「鄰愛」，才是台灣流浪動物保育持續走下去的動力。
●作者：方野／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com