張翰害她被罵小三！「新疆女神」隔7年發聲：惡評不會再影響我
31歲中國女星古力娜扎，憑藉清新脫俗的外型被封為「新疆女神」、「新疆維納斯」，星路十分順遂，她曾和張翰公開交往過，但認愛當時男方才剛和鄭爽分手，也讓古力娜扎被外界質疑介入人家感情，飽受網路霸凌，如今7年過去了，原本關閉社群留言的古力娜扎，今（5）日重開功能，並以全新姿態喊話：「惡評不會再影響我！」
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，張翰因戲劇《一起來看流星雨》與鄭爽假戲真做，再加上這部偶像劇實在太夯，也讓不少人對於這段CP戀情相當期待，而且張翰還是鄭爽的初戀男友，怎料戀情僅維持5年，2014年6月鄭爽就單方面宣布分手，同年9月張翰就傳出與古力娜扎的戀情，直到1年多才決定公開，讓外界相當錯愕。
古力娜扎當時被貼上「小三」罪名，惡意的攻擊與霸凌接踵而來，讓她索性關掉微博的評論功能。直到今日古力娜扎再度打開，並發文寫下：「一眨眼都7年了，以前不能面對的，現在也都沒什麼了。」除了謝謝粉絲們鼓勵與支持，她還說，「往後的每年每天希望我們都能互相陪伴，也希望我們在各自的人生軌跡中都能發光發亮～評論區打開啦，來聊天吧！」
古力娜扎更在留言區補充：「曾經面對惡評，覺得一關了之，看不到就沒事了，但其實這樣也關掉了你們跟我聊天的渠道（管道），關掉了愛我的人表達愛意的渠道。現在沒事啦，惡評不會再影響我，也不會再讓我內耗，我也不怕啦！」明顯已經放下一切，讓粉絲充滿欣慰。