Volvo「純電美學 究極之旅」全台巡迴展本周正式起跑
預計於 2030 年成為純電動汽車品牌的 VOLVO，逐年推出多款全新電動化車型穩健落實目標之餘，更透過友善環境與永續經營的品牌策略，致力朝 2040 碳中和目標邁進。為讓台灣眾多喜愛 VOLVO 的車迷朋友能更近一步瞭解品牌純電美學，國際富豪汽車特於 6/9 日起至 7/2 日止每周五、六、日在台中、台南、高雄以及台北舉辦四場 VOLVO「純電美學 究極之旅」巡迴展，現場可親自體驗 XC40 Recharge 電動車的純電美學與智慧科技，還可透過主題展示、數位互動、親身試駕等進一步瞭解 VOLVO 在電車安全、動力、電池科技、充電布局等面向所做的究極努力，另可透過數位互動體驗一起參與生生不息植樹永續行動，參與試駕者還有機會獲得 XC40 Recharge 長期試駕機會。
2GameSome - 有車賞
純電休旅供消費者現場賞車，XC40 Recharge 除享有純電續航里程 465km 外，同時擁有 408hp/660NM 的最大出力，快充 20% 至 80% 僅需 30 分鐘，CMA 底盤配置除保護電池安全外，同時創造車室內靈活空間，透過 Google 車載資訊娛樂系統創造即時、智能、個人化體驗伴隨車主以純電動力與時俱進。消費者也能透過現場各主題展區對 VOLVO 友善環境的永續經營理念有更深刻的認識。在永續究極展區可以透過數位互動，縮短人們與氣候變遷議題的心理距離，2022 年 VOLVO 與車主們一起減少了約 1621 噸碳排放，等於為地球種下了 13 萬 5 千顆樹木，此次巡迴展上，VOLVO 也邀請每一位現場的朋友參與生生不息植樹行動，每累積千次互動，VOLVO 即將會在宜蘭壯圍鄉沿海和消費者一起種下一棵樹，未來消費者也可以隨時線上觀測小樹的生長狀況，攜手朝向品牌希冀每款新車生命週期碳排量減少 40%、製程足跡減少 40% 的目標相呼應，為下一代留下更美好的環境與生活。
而在安全究極與動力究極展區則能看到品牌在電動車技術及積極打造純電生活圈的努力成果，舉凡 4.9 秒的零百加速實力、超過 465 公里的最大續航里程以及坐擁全台最多充電夥伴充電佈局等。而始終是品牌核心產品理念的「安全」，在電車設計上也毫不妥協，透過 CMA 專屬電車平台的強化結構、電池防水與溫度感知防護等說明，再再展示 VOLVO 在電動車科技的用心與成績。此外，親臨現場的消費者還可以和品牌幸運星 Milu 一同進行「4.9 秒加速挑戰」互動，挑戰成功還能得到現場限定品牌好禮。
巡迴行程依序為台南南紡購物中心 (6/16～6/18)、高雄夢時代 (6/23～6/25)、台北大直美麗華 (6/30～7/2)，每場活動期間皆有 VOLVO 純電車款可供消費者試駕與試乘，體驗試駕除可獲得格上租車里程抵用券外、還有機會獲得 XC40 Recharge Twin Motor 長期試駕，歡迎閤家大小親臨現場同樂。
活動日期
城市
活動地點
活動時間
|6/9（五）～6/11（日）
台中
|台中大遠百
（台中市西屯區臺灣大道三段251號）
|每週五
13:00~21:00
每週六、日11:30~21:00
|6/16（五）～6/18（日）
台南
|南紡購物中心
（台南市東區中華東路一段366號）
|6/23（五）～6/25（日）
高雄
|統一夢時代購物中心 時代廣場
（高雄市前鎮區中華五路789號）
|6/30（五）～7/2（日）
台北
|大直美麗華 水舞廣場
（台北市中山區敬業三路20號）