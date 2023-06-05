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Red Bull 車隊 Verstappen 以 24 秒優勢獲勝、最快單圈奪賽季第五冠

▲ Red Bull 車隊 Verstappen 以 24 秒優勢獲勝、最快單圈奪賽季第五冠
▲ Red Bull 車隊 Verstappen 以 24 秒優勢獲勝、最快單圈奪賽季第五冠

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F1西班牙大獎賽在台灣時間昨（4）日晚間登場，Red Bull車隊Max Verstappen，從竿位起跑一路領先到終點，最終以24.09秒的差距勝過賓士車隊的Lewis Hamilton及George Russell，並包攬最快單圈速度。Verstappen在2023年賽季目前的7場賽事中取得5勝，持續為車隊保持不敗戰績。

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「能再次獲勝感覺真是太棒了！」Max Verstappen說。他在賽後指出：「在第一個彎道保持領先地位很重要。因爲輪胎的變換策略而建立巨大優勢，起初採用中性胎，再換上硬胎，因缺乏抓地力而在維持速度中滑動，立即改換軟胎保持領先，希望我們能在整個賽季保持表現！」

本賽事中，Red Bull另一位車手Sergio Pérez從第11位起跑，在比賽中表現出色一路追趕，然而可惜仍未能勝過George Russell，最終以第4名完賽。他表示，「雖然我們這次起跑位置不是很理想，但我們採取了不錯的策略也盡力做到了。其實要再拼到第3名是有可能的，但比起冒著失去比賽的風險拼搏，我決定還是要先穩穩收下積分。接下來就好好休息，專心準備加拿大的賽事。」

紅牛另一支車隊Scuderia AlphaTauri的Yuki Tsunoda從起跑位置第14位開始，展現出強勁實力，持續往積分圈邁進，然而在比賽尾聲因與Alfa Romeo車手周冠宇發生碰撞，被加罰5秒，最終以第12名完賽，隊友Nyck de Vries則以第14名完賽。

Red Bull車隊負責人Christian Horner 表示:「本次賽事總共使用三種輪胎，讓Max Verstappen掌握比賽節奏，保有速度應對任何事，最終以24秒的優勢完賽。不只是Max，我們整個團隊維持在很高的水準，我們擁有非凡的賽車及兩位出色的車手，也讓車隊持續進步和變得更加完善。」Verstappen在西班牙大獎賽仍持續保持優勢，目前在車手錦標賽積分榜上已累積170分，以53分領先117分的Sergio Pérez，下一站將是台灣時間6月19日上午兩點的加拿大大獎賽。

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