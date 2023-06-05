▲ Red Bull 車隊 Verstappen 以 24 秒優勢獲勝、最快單圈奪賽季第五冠

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本賽事中，Red Bull另一位車手Sergio Pérez從第11位起跑，在比賽中表現出色一路追趕，然而可惜仍未能勝過George Russell，最終以第4名完賽。他表示，「雖然我們這次起跑位置不是很理想，但我們採取了不錯的策略也盡力做到了。其實要再拼到第3名是有可能的，但比起冒著失去比賽的風險拼搏，我決定還是要先穩穩收下積分。接下來就好好休息，專心準備加拿大的賽事。」
紅牛另一支車隊Scuderia AlphaTauri的Yuki Tsunoda從起跑位置第14位開始，展現出強勁實力，持續往積分圈邁進，然而在比賽尾聲因與Alfa Romeo車手周冠宇發生碰撞，被加罰5秒，最終以第12名完賽，隊友Nyck de Vries則以第14名完賽。
Red Bull車隊負責人Christian Horner 表示:「本次賽事總共使用三種輪胎，讓Max Verstappen掌握比賽節奏，保有速度應對任何事，最終以24秒的優勢完賽。不只是Max，我們整個團隊維持在很高的水準，我們擁有非凡的賽車及兩位出色的車手，也讓車隊持續進步和變得更加完善。」Verstappen在西班牙大獎賽仍持續保持優勢，目前在車手錦標賽積分榜上已累積170分，以53分領先117分的Sergio Pérez，下一站將是台灣時間6月19日上午兩點的加拿大大獎賽。