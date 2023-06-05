▲ NISSAN 大自然嬉遊記「智動領航」報名開始

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裕隆日產汽車自2010年起，連續10年舉辦「NISSAN 大自然嬉遊記」活動，精心規劃車主專屬樂活體驗，並積極提倡環境保護與節能減碳，邀請車主與家人一同走向戶外，進而培養愛護環境、環保節能的觀念。新冠肺炎疫情期間為配合防疫安全，裕隆日產停辦大型群聚活動，隨著國內近期疫情趨緩，並歡慶裕隆日產即將在台深耕滿20周年，以及回饋廣大NISSAN車主一直以來的支持與肯定，2023 NISSAN大自然嬉遊記「智動領航」將於2023年暑假盛大回歸，以「智動領航」為主題，誠摯邀請車主一同預見未來駕駛的斬新風貌，重新定義駕馭及移動的價值，並再次與NISSAN一同用心愛地球，共同體驗節能減碳生活與環保未來，陪伴家人盡情享受歡樂的親子時光。
2023 NISSAN大自然嬉遊記「智動領航」自即日起開始報名，至2023年6月30日截止，本屆活動共分為南部、北部兩場次，南部場次將於7月15日在台南頑皮世界野生動物園舉辦，北部場次則於7月23日在新竹小叮噹科學主題樂園進行。活動報名費499元，報名參加的車主可獲得報名場次入園門票一張、精美報名禮NISSAN休閒收折椅一張，以及活動手冊一本(內含闖關券及抽獎券)，總價值超過990元，更有機會於活動當中抽中最大獎SHARP AQUOS THE SCENES 4K 60吋android tv液晶顯示器。歡迎車主至NISSAN官網或洽全國經銷商報名，活動名額有限，敬邀車主盡速報名參加。
2023 NISSAN大自然嬉遊記「智動領航」特別規劃智行未來體驗區，透過操作智動安全無人車模型，模擬體驗ProPILOT智行安全技術，並探索EV生態鏈趨勢，認識未來智動生活，還能以踩踏腳踏車方式智備純電，藉此認識能源生成、儲存與轉換的多元型態。此外，邀請親子一起參加智動領航闖關，完成集章任務將獲贈精美神秘好禮，現場更邀請高人氣的YOYO家族，獻上精彩表演及帶動跳，陪伴大小朋友度過愉悅週末時光，共創珍貴的親子回憶。
2023 NISSAN大自然嬉遊記「智動領航」透過精心設計寓教於樂的體驗與闖關活動，引領車主探索「智動領航」的秘密，了解新能源科技與環境永續的價值，與NISSAN一同預見智能駕馭未來。
為讓車主進一步認識新能源科技及創造全新駕駛體驗的NIM (NISSAN Intelligent Mobility) 智行科技，2023 NISSAN大自然嬉遊記「智動領航」特別規劃e世代移動體驗，車主可於報名時預約活動當天試駕體驗NISSAN新能源科技車型，駕馭全新車型X-TRAIL e-POWER、LEAF電動車，以及搭配ProPILOT智行安全系統的時尚轎跑ALTIMA。
X-TRAIL e-POWER不用充電的電動車技術，搭載三大黑科技「e-POWER動力系統、e-4ORCE電子四驅穩定系統、ProPILOT智行安全系統」，享受數位精品座艙奢華駕馭；LEAF電動車結合NISSAN品牌理念「技術日產 智行未來」，展現零碳排放的新能源動力科技，以電能大躍勁、負擔更輕省訴求為車主帶來更佳的電動車體驗；ALTIMA以時尚外觀與豐富配備深獲消費者肯定，全面進化「ProPILOT智行安全系統」，實現LEVEL 2半自動輔助駕駛功能，讓車主盡享馳騁無礙的駕駛樂趣。
2023 NISSAN大自然嬉遊記「智動領航」自即日起至6月30止可至NISSAN官網或洽全國經銷商報名，歡迎闔家同遊。相關活動詳情請洽NISSAN服務專線0800-088888或參閱裕隆日產汽車官方網站： http://www.nissan.com.tw。
2023 NISSAN大自然嬉遊記「智動領航」活動資訊
活動場次
南部場
|日期：2023/7/15（六）
地點：頑皮世界野生動物園
北部場
|日期：2023/7/23（日）
地點：小叮噹科學主題樂園
活動報名
報名方式
|報名截止時間：2023/6/30止，因場地人數限制，名額額滿將立即提前停止報名。
活動採線上報名預約，現場恕不受理報名。
報名網址：https://event.nissan.com.tw/2023nature/
報名費用
|新台幣499元/人，報名費包含入園門票一張、NISSAN休閒收折椅一張、活動手冊一本(內含闖關券及抽獎券)，總價值超過990元。