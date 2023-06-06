TNCAP測試不單只是撞而已，深入撞擊測試中心為您揭曉撞擊事前準備工作

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TNCAP成立的用意是？
在進入正題前先快速了解TNCAP到底是何單位？財團法人車輛安全審驗中心為TNCAP執行機構，負責統籌辦理臺灣新車安全評等計畫之運作管理及星級評等等事務；財團法人車輛研究測試中心為TNCAP檢測機構負責辦理試驗事宜，進而建立公信力帶動提升國內車輛安全性能水平。
受測車輛則是依據去年銷售量挑選前八名車款，而車輛選購則透過秘密客如同一般消費者至經銷商進行購買，待經銷商通知交車時，在業代不知情下秘密客與執行機構前往辦理買賣契約變更及完成交車後，當場貼封條並將車輛運至車輛中心，因此車廠當下無法對車輛動手腳，當車輛送至車輛中心後就要著手準備共17項的撞擊測試。
TNCAP到底在撞什麼？
所測試的17項目為車輛前方、偏位、成人/兒童/行人防護與安全輔助等，這只是測試的項目，在進行測試前需經過碰撞車整備、場地整備、車輛標記、測試假人整備及記錄測試報告數據等各項事前工作，而這也是最耗時耗力的部分，也是我們此次參訪的項目。
此次參訪主要是針對AEB緊急煞車輔助、行人防護整備/試驗流程與車內假人整備等項目。首先AEB項目有進行近端兒童碰撞情境試驗與遠端成人碰撞情境試驗兩種，測試過程會從時速20km/h依序增加至60km/h，不過由於當天只是供媒體參訪，因此測試僅以一種時速進行展演。
行人防護項目在撞擊前須於引擎蓋進行建構衝擊網格點，待完成後就會進行測試並記錄傷害指數，而光行人防護從設定參數至完成測試就需花費近5周時間。至於車輛撞擊項目除檢測車輛損壞程度，車內人員更是檢測重點，而此項目需經過油水抽換、車體標記、攝影機/感測器安裝、假人設定等流程，預計需花費8.5個工作天。
2024年預算經費尚未通過，TNCAP元年即是末年？
TNCA的成立對於台灣撞擊測試與車輛安全等都是一大進展，而今年也計畫將測試8款車輛，第二批Totota Corolla Altis與Honda CR-V測試結果預計6月底就會公布，而第三批受測車Ford Kuga及Focus也正在測試當中。除了目前測試項目外，TNCAP也在研議針對台灣道路環境、機車數量等進行測試項目的調整。至於挑選測試車輛部分，其中CR-V將推出全新世代車型，但受測仍是現行世代車款，這部分因現階段測試的所有經費來源皆由政府提供加上機構才剛成立，因此在挑選車輛標準目前還是會以銷售量作為依據。
然而提到經費，TNCAP也表示期望與實際有所有落差，因2024年經費預算政府至今尚未核准通過，不過由於TNCAP的成立所帶來的正面回應，因此相信仍可以持續朝明年度邁進。