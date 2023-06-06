Lexus史上最小車款亮相 LBX搶攻豪華入門市場

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從本質上來說，這輛LBX與Toyota Yaris Cross都是採用了TNGA GA-B平台打造，而動力系統部分也是1.5升直列三缸油電系統，不過動力為136匹、18.9公斤米，採用單一動力系統配置，比起Yaris Cross的動力還要大了20匹、6.6公斤米，這也讓百公里加速來到9.2秒，而在底盤部分則有AWD以及FWD兩種配置，在懸吊系統部分也有所區別，四驅車款後軸使用的是雙A臂設定，而前驅車款則是使用上扭力樑設計。
車身尺碼部分LBX長4,190mm、寬1,825mm、高1,545mm、軸距為2,580mm，這是Lexus品牌史上最小的車款，比起UX還要短了305mm，但是依舊比起Yaris Cross還要大了一些，而其實豪華品牌在這個B-SUV級距的產品並不多，Lexus也是看中這點想要搶攻這塊市場，而在外觀部分也採用了與過往不同的「Resolute Look」設計語彙，招牌的紡錘形水箱護罩變成了蜂巢狀設計，搭配上面積更小的頭燈組，創造出更年輕化的感受。
車側部分的鈑金並沒有太多線條強調，而雙色烤漆的配置讓車輛擁有更動感的演出，輪圈則是擁有17吋以及18吋的選擇，車尾則是使用貫穿式尾燈設計，簡單的線條與多層次的鈑金折線營造現代化氛圍，特別是後擋風玻璃下方的肩線設計，讓車體在視覺上更為突出，下保桿也運用了不同材質打造出豐富層次感受，目前原廠提供了多種不同車型選擇，而前面也提到此車款採用單一動力配置，因此只有在配備上有細微的不同。
內裝部分則是採用一貫的高級鋪陳，在小車身上擁有高級感受的車不多，LBX就是瞄準了這塊市場，而駕駛座前方擁有12.3吋的全數位儀表，中央車載娛樂系統螢幕則是9.8吋，另外在先進駕駛輔助系統部分也相當全面，如果預算許可還可以配置Mark Levinson音響系統，原廠也特別強調這輛車的NVH隔音工程相當優異，在行李箱容積部分，前驅車款擁有332公升的表現，而四驅車款則因為懸吊結構的關係會減少一些。
目前這輛車計畫在2023年底開始生產，最快將會於2024年初開始交付車輛給車主，其市場在初期主要是鎖定在歐洲，而右駕的英國市場則是要等到2024年3月才會有車可交，目前關於全球其他市場的計畫尚未公布，但相信這輛車應該會受到許多車迷喜愛，在其他國家登場是遲早的事。