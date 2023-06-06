▲ 第二屆 Toyota GR Fan Festival 賽道體驗熱血落幕

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即使不是TOYOTA GR車主，GR粉絲也能在專業教練團帶領之下，在賽道上盡情駕駛GR SUPRA、GR86兩台高性能車款，在車手教練團隊專業、安全地指導下，充分地感受到承襲賽道DNA的GR性能魅力！
此外，活動中也特別設計了「賽車模擬器」及「Autocross繞錐體驗」，前者利用模擬器接近實車操控的特性，再配合方向盤、排檔桿或是排檔撥片、加速、剎車，到離合器踏板之間精確地協調運作，學習攻彎的最佳路線、賽車速度等！後者則是駕駛著承襲WRC世界拉力錦標賽的GR YARIS，靈巧的車身搭配上其俐落的操控表現，以及GR-FOUR四輪傳動的強大抓地力，完全考驗參加者對於車輛操駕技巧與反應能力。
秉持著 TOYOTA「製造更好的汽車」以及豐田會長「道路鍛鍊人、人製造車輛」的經營理念，和泰汽車作為TOYOTA長期合作夥伴，也將持續在台灣推廣TOYOTA旗下的GR性能品牌，除了舉辦賽道體驗活動、投入台灣正規汽車賽事，未來也將成立GR FAN CLUB，打造GR車主及GR品牌粉絲的歸屬感，「We Love Cars」，希望每個人都能盡情享受開車的樂趣，之後也將持續規劃更多元的GR品牌活動，帶給全台GR車主與粉絲更多的驚喜！