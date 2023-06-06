▲ yoxi 推 Lexus 尊榮多元車隊

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為鼓勵體驗，yoxi「尊榮多元」推出雙重回饋，即日起至2023/6/30 前輸入折扣碼「香香的車」即可兌換尊榮多元專屬 8 折優惠券 5 張 (折抵上限 $30)。此外，2023/7/31 前，搭乘尊榮多元即享「Lexus 專屬擴香禮盒」抽獎資格 (市價 $1,880)，每次搭乘都有乙次抽獎機會，共有三個名額，搭越多趟中獎機會越大！
不僅有優惠可以拿，搭乘yoxi還有眾多回饋可以為荷包精打細算：
- 新戶註冊禮：新戶註冊可以獲得800元的搭車金。詳注意事項2
- 優惠天天領：yoxi App內的優惠券專區，天天都可一鍵領取乘車優惠，最高可折抵200元。詳注意事項3
- 「搭車神卡」最高回饋12%：使用中國信託和泰聯名卡支付yoxi車資，在每次折扣後，可再享有實際支付車資最高12%和泰Points的回饋。以車資220元計算，如果使用20元優惠券，再搭配和泰聯名卡支付，最高可回饋24點，折算後等於該趟行程最低只要176元，最高省下44元。在2023/06/30前搭yoxi使用和泰聯名卡付款還有機會抽中SONY PS5。詳注意事項4
- 和泰Points回饋：和泰聯名卡支付yoxi車資，每趟皆能獲得點數，1點等於1元。每趟車資皆能使用和泰Points，最高折抵50點。詳注意事項5