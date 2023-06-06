歐洲市場首發 全新 Lexus LBX 入門跨界休旅正式登場

yoxi 推 Lexus 尊榮多元車隊

▲ yoxi 推 Lexus 尊榮多元車隊
▲ yoxi 推 Lexus 尊榮多元車隊

2GameSome - 有車賞

yoxi乘車派遣平台自六月起在雙北地區推出「尊榮多元」計程車服務。乘客有機會搭乘到包含和泰集團代理的豪華品牌Lexus全系列車款以及ALPHARD、bZ4X、CROWN、GRANVIA、SIENNA等TOYOTA高階車款。全部車輛皆為5年内新車、由5星好評司機駕駛，確保乘坐的舒適與安全。並且費率相對親民合理，免除出現驚人費率的疑慮。

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為了讓體驗質感再上一層，yoxi「尊榮多元」車款配有Lexus專屬香氛，以檸檬、柑橘為基調，尾調結合溫暖的薰衣草以及具有淨化功能的檸檬百里香，打造優雅芬芳、舒適淨化的乘車氛圍。此外還提供充電服務，讓抵達目的地後，身體和行動裝置都獲得滿滿的能量。

為鼓勵體驗，yoxi「尊榮多元」推出雙重回饋，即日起至2023/6/30 前輸入折扣碼「香香的車」即可兌換尊榮多元專屬 8 折優惠券 5 張 (折抵上限 $30)。此外，2023/7/31 前，搭乘尊榮多元即享「Lexus 專屬擴香禮盒」抽獎資格 (市價 $1,880)，每次搭乘都有乙次抽獎機會，共有三個名額，搭越多趟中獎機會越大！

不僅有優惠可以拿，搭乘yoxi還有眾多回饋可以為荷包精打細算：

  1. 新戶註冊禮：新戶註冊可以獲得800元的搭車金。詳注意事項2
  2. 優惠天天領：yoxi App內的優惠券專區，天天都可一鍵領取乘車優惠，最高可折抵200元。詳注意事項3
  3. 「搭車神卡」最高回饋12%：使用中國信託和泰聯名卡支付yoxi車資，在每次折扣後，可再享有實際支付車資最高12%和泰Points的回饋。以車資220元計算，如果使用20元優惠券，再搭配和泰聯名卡支付，最高可回饋24點，折算後等於該趟行程最低只要176元，最高省下44元。在2023/06/30前搭yoxi使用和泰聯名卡付款還有機會抽中SONY PS5。詳注意事項4
  4. 和泰Points回饋：和泰聯名卡支付yoxi車資，每趟皆能獲得點數，1點等於1元。每趟車資皆能使用和泰Points，最高折抵50點。詳注意事項5
OPEN POINT回饋：在yoxi App內綁定7-ELEVEN經營的OPEN POINT帳號，週一使用yoxi App叫車，當日成功搭乘且付款，享單趟實際支付車資3%的OPEN POINT回饋，1點OPEN POINT等同1元現金、還可跨通路消費折抵使用。週三使用yoxi App叫車搭乘，且當日以中國信託信用卡綁定和泰Pay成功付款，享單趟實際支付車資3%的OPEN POINT回饋。

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