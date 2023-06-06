中華汽車、天下雜誌教育基金會攜手前進新竹福龍國小 鼓勵孩子一起閱讀
為歡慶「希望閱讀小作家圖文創作大賽」所出版第一本繪本《最大的草莓蛋糕》銷量破萬，中華汽車與天下雜誌教育基金會今(6)日攜手前進新竹福龍國小，展開不同以往的入校服務，志工們除了帶來一連串團康活動與孩子破冰同樂，更溫暖導讀《最大的草莓蛋糕》，鼓勵孩子多多閱讀、喜歡創作。活動中，中華汽車錢經武副總、天下雜誌教育基金會凌爾祥執行長特別應邀出席，並驚喜送上草莓蛋糕，與孩子們一同品嚐生命中不能缺少的甜蜜滋味。
2GameSome - 有車賞
南投縣人和國小六年級的布農女孩金怡妃，2021年參加天下雜誌教育基金會「希望閱讀小作家圖文創作大賽」，以《我想當烘焙師》繪本創作獲得了評審推薦獎。今年三月金怡妃的圖文創作改編為《最大的草莓蛋糕》正式出版，她真的成為小作家了！事實上「希望閱讀小作家圖文創作大賽」自2005年啟動以來，每年訂定不同的主題，鼓勵偏鄉孩子投入創作，寫下自己生命故事，多年來共累積超過5,700本圖文創作，成就了每一個喜歡創作的小作家。「鼓勵」是支持孩子夢想起飛的動力!中華汽車不忘以行動響應《最大的草莓蛋糕》出版上市，主動於廠內發起員工團購活動；並同步邀請志工媽媽於中華汽車幼兒園導讀繪本，除了藉由版稅回饋為金怡妃累積教育基金外，也希望未來能看到更多小作家圖文創作持續出版上市。
中華汽車自2004年加入天下雜誌教育基金會《希望閱讀計劃》，陸續捐贈五台希望閱讀行動書車，巡迴全台109個鄉鎮200所偏遠中小學，多年來累積巡迴里程達226,350公里，相當於繞行台灣210圈。中華汽車透過《希望閱讀計劃》，讓交通運具發揮無限可能，不僅能縮短城鄉差距，更有效提升孩子的識字率與語文能力。而推動閱讀不只車輛投入，2021~2022年疫情期間，中華汽車為鼓勵孩子停課不停學，主動前進桃園羅浮國小及嘉義達邦國小，並分別捐贈上百本童書繪本，讓孩子不受疫情影響持續閱讀。未來，中華汽車期盼藉由展開雙翼的希望閱讀專車及志工同仁共同推動下，讓每一個偏鄉孩子都能擁有飛向夢想的勇氣。