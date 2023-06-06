▲ 保時捷 911 Carrera RS 3.8 與《變形金剛：萬獸崛起》迎博派新成員「幻影」

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今年夏天，派拉蒙將再度以精彩刺激的動作場面及氣勢磅薄的取景吸引全球影迷，《變形金剛》最新續篇《變形金剛：萬獸崛起》將帶領觀眾回到1990年代，跟隨博派變形金剛展開全新的冒險旅程，同場將介紹一個全新品種的變形金剛－強大金剛（the Maximals）－成為盟友與狂派在地球展開大規模戰鬥。博派金剛「幻影」（Mirage）將以保時捷傳奇車款911 Carrera RS 3.8 (964) 型態與正義陣營的博派領袖柯博文（Optimus Prime）一同戰鬥。
傳奇車款躍升成為電影英雄
有史以來，保時捷僅生產共 55 輛 Carrera RS 3.8，為一款極其稀有珍貴的跑車。為避免損壞的風險，劇組在拍攝期間並未使用原車型，而是透過打造五輛外觀與 964 完全相同、但實際上並非原始保時捷 911 Carrera RS 3.8 的展示車作為道具。然而，為了讓幻影呈現最精準原始的引擎聲浪，團隊使用一輛真實的 911 RS 3.8 收音。保時捷北美市場行銷副總裁 Ayesha Coker 表示：「在電影中呈現出 911 最真實的引擎聲浪對保時捷來說非常重要。由於拍攝的911為限量車款，為達成原因呈現的效果必須做好萬全準備，但結果令我們感到非常滿意，希望觀眾也能深有同感。」
電影拍攝期間，每輛道具車皆為特定的功能而打造。例如，其中一輛車的倒退速度大幅提升、另一輛車專門用於特技場景，劇組另外也為了拍攝車內鏡頭打造了一輛能在駕駛座艙外操控的道具車。
派拉蒙全球行銷合作資深副總裁 Irene Trachtenberg 表示：「我們很高興初次與保時捷團隊合作的就是以獨特、經典又難忘的方式將幻影呈現在大銀幕上，使他無論是以車或金剛形態演出，都能展現出冒險犯難又無所畏懼的精神在觀眾眼前。」
《變形金剛：萬獸崛起》X 保時捷聯名系列商品
保時捷Lifestyle為配合電影上映，將推出獨家的《變形金剛：獸之崛起》x 保時捷聯名系列商品。此款聯名系列商品將包含具備現代化剪裁、搶眼印花及精緻細節設計的服裝款式供粉絲挑選。《變形金剛》影迷與保時捷車迷即將可把時下流行的oversized風格 T 恤、毛衣、棒球帽以及 1:18 和 1:43 比例的幻影模型車帶回家。
《變形金剛：萬獸崛起》電影簡介
再度以精彩刺激的動作場面及氣勢磅薄的宏偉奇觀吸引全球影迷，《變形金剛：萬獸崛起》將帶領觀眾回到1990年代，跟隨博派變形金剛展開全新的冒險旅程，並且介紹一個全新品種的變形金剛－強大金剛（the Maximals）－加入博派陣營與狂派爭奪地球。由小史蒂芬·卡普爾執導、安東尼·拉莫斯及多米妮可·斐許巴克領銜主演的《變形金剛：萬獸崛起》將於今年六月上映。