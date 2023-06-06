▲ 保時捷 911 Carrera RS 3.8 與《變形金剛：萬獸崛起》迎博派新成員「幻影」

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《變形金剛：萬獸崛起》X 保時捷聯名系列商品





保時捷Lifestyle為配合電影上映，將推出獨家的《變形金剛：獸之崛起》x 保時捷聯名系列商品。此款聯名系列商品將包含具備現代化剪裁、搶眼印花及精緻細節設計的服裝款式供粉絲挑選。《變形金剛》影迷與保時捷車迷即將可把時下流行的oversized風格 T 恤、毛衣、棒球帽以及 1:18 和 1:43 比例的幻影模型車帶回家。





《變形金剛：萬獸崛起》電影簡介





再度以精彩刺激的動作場面及氣勢磅薄的宏偉奇觀吸引全球影迷，《變形金剛：萬獸崛起》將帶領觀眾回到1990年代，跟隨博派變形金剛展開全新的冒險旅程，並且介紹一個全新品種的變形金剛－強大金剛（the Maximals）－加入博派陣營與狂派爭奪地球。由小史蒂芬·卡普爾執導、安東尼·拉莫斯及多米妮可·斐許巴克領銜主演的《變形金剛：萬獸崛起》將於今年六月上映。



