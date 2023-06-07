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《愛的迫降》女歌手「台北開唱只上台80分鐘」被罵翻　公司道歉了

▲《愛的迫降》歌手白藝潾台北演唱會只唱80分鐘就下台，粉絲要求退票。（圖／ Live Nation Taiwan提供）
▲《愛的迫降》歌手白藝潾台北演唱會只唱80分鐘就下台，粉絲要求退票。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓民謠女歌手白藝潾（Yerin Baek）以極富爆發力的嗓音及創作才華，10歲就被譽為「難得一見的抒情天才少女」，唱過韓劇《愛的迫降》插曲，憑實力成為韓國歌謠界獨特的存在，怎料，2日的台北場演唱會沒唱滿2個小時，也沒有安可曲，整場表演草草結束，引發粉絲不滿，對此，經紀公司昨（6）日終於公開道歉。

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▲白藝潾6月來台開唱。（圖／ Live Nation Taiwan）
▲白藝潾獲封「難得一見天才少女」，好歌喉連JYP都讚嘆。（圖／ Live Nation Taiwan提供）
白藝潾亞太巡演台北場僅登台演出80分鐘，連安可曲都沒唱就匆匆下台，讓大批買票進場的粉絲氣憤要求退錢，主辦單位「理想國」相隔多日沒有回應，白藝潾的經紀公司「Blue Vinyl」昨在IG限時動態發聲明：「造成粉絲的困擾感到衷心抱歉。」

▲▼白藝潾台北演唱會沒唱滿2小時，連安可曲都沒有。（圖／ 翻攝自白藝潾IG）
▲白藝潾台北演唱會沒唱滿2小時，連安可曲都沒有。（圖／ 翻攝自白藝潾IG）
Blue Vinyl表示，經由主辦方轉達，得知粉絲的感受與反應，認為要告知大家實際的狀況，坦言白藝潾演出當日身體非常不舒服，「藝人在身體不適的情況下，盡力完成安可前的演出，下台後藝人回到休息室，持續感到非常暈眩，因此藝人並未即刻回到舞台」，儘管白藝潾嘗試抱病完成表演，但公司和製作團隊判斷她必須中止演出並休息，「當下兩難的抉擇，我們只能深感遺憾選擇結束演唱會」。

▲公司透露，白藝潾當天生病被迫中斷演出。（圖／ 翻攝自白藝潾IG）
▲公司透露，白藝潾當天生病被迫中斷演出。（圖／ 翻攝自白藝潾IG）
此外，Blue Vinyl說明，當天準備的歌曲數目基本上與本次巡演都相同，具體的安排，包含安可部分仍會依照每個城市及每天的演出情況有所調整，「再次感謝大家對於白藝潾的支持與喜愛，以及熱情參與這場演唱會！我們再次對於因為無法避免的情況，造成台灣歌迷們的困擾深感歉意，並承諾盡快再與大家見面！」

▲白藝潾經紀公司聲明全文。（圖 ／翻攝自Blue Vinyl IG）
▲白藝潾經紀公司聲明全文。（圖 ／翻攝自Blue Vinyl IG）

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