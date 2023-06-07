名家論壇》吳崑玉／權力是最好的春藥　更是穿腸的瀉藥

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在台灣，權勢性騷擾可說是遍地橫行。前兩天才有個女網友私訊，她在公司賣命做到進醫院，但要升職時升了別人，她去向主管抗議，主管卻暗示她，想升職得要陪睡。陪睡對象是老闆，請問性平會有什麼用？另一種常見的是藉酒裝瘋，三十年前便見過某大學教授，藉其與政治人物的關係取得權勢，酒桌上對著某調查局女幹員又抱又親，說她長得像鞏俐，氣得女生一臉怒意，卻又不敢發作。喂！調查員你也敢碰喔！也有某立委要求某單位漂亮的女聯絡人單獨來辦公室跟他報告，擺明了意圖不軌，氣得女生的主管走進立委辦公室直接跟立委大吵一架，才算把這事給了了。還曾遇過某些人言語、行動騷擾同事，嚇得女生一直躲到我背後抓著我手臂不放。從政界、商界、媒體圈、演藝圈，此類事件時時發生，困難的問題從來不是長官或主管有沒有事後調查處理，而是當下怎麼處理？這不是大家以為的義正詞嚴便能解決的。麻煩的是怎麼不傷肇事者的顏面，又能擋住他的不當行為？先求脫離現場，日後再警惕遠離。
其實真正讓人吐血的，是這些權力者對於權力使用的想像。台灣之所以有那麼多人熱衷政治或爭權奪利，很多是來自於對權力的不當想像。有錢只是個踏腳石，有錢可以上酒店找美眉，但有錢買不到良家婦女。「權力是最好的春藥」，這句季辛吉的名言造就了許多男性權勢者的誤解。他們總覺得有了權力，便可讓女性俯首貼耳，欲仙欲死。其實他們還沒吸引到女性，自己先把春藥給和酒服下了。自己被春藥給春到了，睪固酮暴升，邊界感模糊，春藥成了瀉藥，人與人之間，最起碼的「尊重」被視若無物。然後，他沒自覺的是，人們或下屬對他的那丁點尊敬，就在那一刻全都瀉光了。
話說回來，男女之間的分寸本來就很難拿捏。什麼叫把妹？怎樣叫騷擾？至今沒有一個明確且可行的邊界與標準。講到法律，行為是可辨認的，但言語卻很難定義，要跟叛亂罪一樣，思想犯不罰嗎?我也沒有答案。「讓對方覺得不舒服便叫騷擾」?實在太空泛。「當場拒絕或說出他／她覺得不舒服」，也許是個可以樹立的邊界。不論調查或法辦，也都需要有個明確的邊界，才得以勿枉勿縱。這個社會本就在男女關係中，普遍賦予男性攻擊性與主動性的角色，女人心，海底針，有很多時候還真的讓男生鐵杵磨出了繡花針。長此以往，便會有人覺得自己死纏爛打才叫作誠意十足，於是不免逾越分寸。真正的問題是，男人啊！色字頭上一把刀，為什麼路過的美女都要把她拐到床上去呢?當個朋友，揪個飯咖，有事沒空拉個滴賽，不也是挺好的嗎？
總結問題的源頭，還是權勢者對於權力使用的想像。如果權勢者普遍得不到比一般人更多的「福利」，更大的支配力，許多人就不會那麼汲汲營營的去彎腰磕頭，忍辱負重，追逐權力與上位，甘心遵循那個階級分明的權力結構。而上位者若無更多人願意俯首貼耳，他也就更難一根竿子插到底，支配更多人乖乖聽他的命令。所以，在權力關係中，「挺」與「罩」便形成了一種共犯結構，支配並掠奪不在此結構中的賤民。什麼叫作「挺」，聽過最好的定義就是「盲目的支持」；那「罩」呢？「沒有是非的保護」。結果就是，不論政治鬥爭或是體制內的爭權奪利，「立場」永遠比「是非」重要，辨認「他是不是我們的人？」比公平拉出一條行為邊界重要，結果就是永遠拉不出是非界線。
台版MeToo真正的作用，不應只限在性騷擾這個區塊內。真正的意義，是所有權力者，從小小的科長，掌握資源的Sponsor，到企業的老闆和政界的大人，都需要反思自己站在這個權力角色上，有沒有把底下的人，或是路過的、酒桌上的男男女女，都當作一個「人」?這是彼德杜拉克講的那種，「一個完整的人」；而不是亨利福特講的，「為什麼每次我只需要一隻手，卻都給我弄來一個人?」的那種工具人。面對一個完整的人，你可以選擇喜歡或厭惡，親近或遠離，但不該在事務之外，尋求自己那些「小小的額外福利」，不論是性或是錢，或是逾越職份的額外勞務，那都是會讓人厭惡的。即使當下礙於權勢而不說，茶餘飯後的談資還是會流出來的，相關圈子內，對此人的人格評價還是會盪到谷底的。而且自媒體時代，不是不爆，時辰未到，日後還是有可能出事的。
也許有人會說:「這樣的話，掌權（搞政治）還有什麼意思？」那就快點撤吧!當這些欲望無限的權勢者都撤光了，或至少懂得收斂一點，也許台灣的政治就會乾淨一點。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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