台積電稱綠電供應少！經長坦言起步慢　未來離岸風電電力全賣企業

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她也說明，發展綠電一開始，特別是像離岸風電。太陽光電，政府都會用躉購費率，即發了電賣給台電，政府用固定費率購電，以協助綠電發展，但發展一陣子後就不用再賣給政府，而台積電大量購電的問題在於都還在建置當中，未來離岸風電發出的電力完全會賣給企業，今年5月有一個大型案場已完成，其他案場也正陸續興建，未來綠電供給會越來越多，太陽光電也越來越多賣給企業。
不過，她說，綠電增加速度包含技術、行政程序和法規問題，目前技術漸純熟，行政程序上也陸續改善，並協助地方政府審查，透過跨部會協調加速行政程序，也已通過再生能源法修正，其中的地熱專章和離岸風電為兩大重點，盼在生態保育和供電穩定之間尋求平衡。
至於台灣有沒有缺電危機？王美花指出，雖然這前提是因綠能2025年未達20%占比目標，綠能占比沒達到會缺電，但電力配比和電夠不夠，「不一定有直接關係」，隨著再生能源發電逐漸增加，電力調度與過往核電、煤電和天然氣等傳統調度方式不太一樣，也鼓勵廠商使用時間電價和需量反應，以確保電力供應無虞，像現在夏天中午太陽光電發電量已達500至600萬瓩，並逐漸增加，現在用電尖峰時間落在傍晚，以日月潭抽蓄水力為例，可產生260萬瓩電力，並在傍晚發電以滿足夜尖峰需求。
不過，王美花也提到，台灣電力管理有兩個高峰，第一為7、8月夏季用電量增加，夏季日尖峰沒問題，只是夜尖峰的家庭和工廠用電需求增加，再來是10月開始的空污季，因環保和地方要求希望減少燃煤機組，須調度燃氣機組發電，因此也須謹慎管理。
她亦談到，最近國際情勢政府部門有在盤點什麼是台灣的韌性，除了可能的戰爭風險，還包含重大災害，很多國國家在疫後也在盤點供應鏈韌性，但對台灣比較重大的除了供應鏈之外，還有應對災害、中國封鎖的韌性，台灣確實應該嚴肅看待，政府部門有在談如何做韌性準備，電力是重要問題之一，也談到當再生能源愈來愈多，自主能源增加，對韌性有幫助，萬一如果還不夠，有沒有可能還有核能，在韌性討論的一環。
所以，她強調，簡單講就是對台灣韌性的準備，在再生能源最大化之下如何支撐台灣？核能在緊急狀態下如何去使用，當然這也涉技術問題及緊急命令如何執行，也要跟民眾溝通。至於這算打破非核家園承諾嗎？王美花認為，在討論的情境下，是有必要討論，討論台灣各式各樣的韌性，但如何執行部分，還沒有最終定案，坦白講這牽涉問題也比較複雜。