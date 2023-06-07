小賴自我懷疑陷低潮！淚崩吐心裡話　被流量壓垮

小賴（賴晏駒）即將在盛夏7月7日發行第二張全新專輯《I，》，口口聲聲說不會再發第二張專輯的他，今年再度改變想法全新出輯，他透露歌迷們的聲聲呼喚再度給足了他信心。而首波主打序曲〈好好的〉，完全顛覆對小賴的選歌印象，他透過該曲是經歷去年低潮、自我消化後走出來的剖心之歌，想要藉此對自己說：「你已經很棒了，請你好好愛自己，然後繼續勇敢前進吧！」還在拍攝專輯封面時拍到落淚。
記者吳雨婕/綜合報導
小賴第二張全新個人大碟《I，》，專輯概念經歷了全面砍掉再重練的大翻轉過程，他透露原本專輯另有其名，但在拍攝專輯封面過程中，在面對最真實的自己當下，一個情緒來了就拍到落淚，最後出來的成果讓他大大翻轉對專輯概念，透過封面那張黑白、臉上流著淚滴的照片，他看到一個很赤裸又內心的自己，心中頓時萌生專輯《I，》的概念。「I」不但代自我、也有「愛」的諧音，正是他專輯想要探索的主題，而名稱中的逗號，意象著他的人生未完待續、還在進行中，將來還有許多值得期待的事情發生，他希望透過這張專輯，把自己的情感、想法，以及人生經驗分享給樂迷。
新專輯首波主打序曲〈好好的〉，顛覆過去小賴以快歌舞曲作為操作的既定印象，以簡單的旋律和深入心靈的歌詞，表達了小賴對於生活的看法。他透露，這首歌其實對他意義深遠，原來去年底小賴也曾遭遇撞牆期，在那陣心情低落的低潮期，他自己都懷疑自己正在做的事情，每天都被檢視著聲量、流量、話題討論度，讓他漸漸失去開心的本質，直到有一天拿這首歌出來聽，沒想到聽著聽著，竟然獲得了「平靜」的溫柔，他表示：「這首歌有一種默默的力量鼓勵著我，我後來在經過一段消化，覺得每一個人的情緒、喜怒哀樂，都必須要先揭開自己的那一層面紗才有辦法走進內心。」
這份平靜，無論是好的還是壞的，都是他消化過後自我成長的體驗，最後他問自己，「你愛自己嗎」、「你有好好的肯定一路走來的自己嗎」，他才深刻體會到人要先學會接受自己，才能接受自己每一個不同的情緒。所以他在新輯以「倒敘法」的概念，選擇用〈好好的〉揭開專輯序幕，他希望透過這張專輯，將他的內心世界和人生經驗分享給更多的人，並且也想在這個時刻對自己說：「你已經很棒了，請你好好愛自己，然後繼續勇敢前進吧！」