117.9萬元起 本月享優惠購車金 2 萬元 ，Opel Astra 德製潮流掀背正式登台

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Opel 自 1991 年首度發表第一代 Astra F 車系到 Astra K，歷經五代車型，全球累計總銷售量已突破 1,500 萬輛之譜，成品牌迄今旗下最暢銷車款。近 30 年的演進，正式在台灣發表第六代 The New Opel Astra 新世代潮流掀背車款，外型不僅承襲了 Opel 全新家族特色，同時運用更加洗鍊而簡約的設計筆觸，定義出德國閃電品牌新世代家族風貌。
Opel 台灣總代理 歐吉汽車今(6)日宣布Astra 正式登台上市，全車系包含三款車型：Elegance 都會版 、 GS潮流版 以及 GS Premium旗艦版，融合嶄新的設計概念與全新世代科技應用的Astra，以限量優惠價格 117.9萬元起，強勢進軍國內進口掀背車銷售戰場，敬邀喜愛 Opel 的朋友親臨全台銷售據點，一睹德藝極致之作。
Stellantis集團東協營運總監 Daniel Gonzalez 強調：「Opel Astra大膽、純粹且富有表現力的設計，相當適合充滿活力，且對於新潮流、時尚充滿熱情的台灣年輕車主，所以我們對於 Opel Astra在台灣的上市相當有信心。」
Opel台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢表示：「全新 Astra 可說是Opel品牌發展史上，極具關鍵性且重要的車款。為此，歐吉汽車特別與原廠爭取Astra 新世代潮流掀背，作為優先導入台灣市場車型之一，期望提供給台灣消費者更多元的選擇；同時藉由Astra新世代德國的潮流魅力，帶動全車系銷售再創佳績。除了推出符合消費者期待的產品之外，積極深耕台灣銷售版圖的腳步從未停止，四月份Opel新北、台中、台南以及高雄的銷售暨服務旗艦點都已正式營運，位於台北市濱江街保養服務中心也將於本月展開營運，提供大台北地區的售後服務。2023年底前，預計將有台北內湖、桃園以及北台中銷售暨服務旗艦點開幕，2 年內全台至少達到 15 個據點，完善全台的通路佈建。」
打造時尚潮流掀背 成為都會新移動鎂光焦點
歷經數十年的淬鍊與精進，Opel Astra 車系外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身，同時融入新世代Opel 車款共同的Bold & Pure 大膽純粹設計語彙，憑藉著 Opel 研發團隊精準的設計筆觸，為這部 Opel 品牌的重量級作品，完美揉合了俐落洗鍊的絕美身形。從車頭看去，引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕，搭配 Vizor 閃電風鏡以水平的方式呈現，讓 Opel 閃電標誌完美的在兩條線相交之處，完整詮釋新世代 Opel Compass 羅盤設計元素。
放眼至車身A柱，立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，營造出相當動感的跑格面貌；而延展的3D立體車側腰線，融入輪拱弧線，並搭配18 吋鑽石切割鋁圈，結合車門下方內嵌的銳利折線，讓全新Astra 擁有多層次的視覺張力；車尾部分，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈，同時尾燈也以水平方式對稱， Opel Compass 品牌羅盤設計元素運用的淋漓盡致；環視整體新車外觀設計，原廠設計團隊巧妙運用新世代造車技術，將時尚、科技、運動和都會質感融入全新 Astra 當中，完美詮釋 Opel都會跑格卻不失優雅的性格。
直覺數位科技座艙 新世代人因操控介面
首次搭載 Pure Panel Pro 高階整合式數位儀表
拜全新第三代 EMP2 模組化底盤所賜，Astra 車室座艙空間展現原廠工程智慧結晶，從開發之初就融入Opel DNA。全新世代 Astra 車長 4,374mm、車寬1,860mm，相較於上一代車型增加 4mm，軸距增加了 13mm，達到 2,675mm，無論前座或是後座，皆有舒適的乘坐感受和空間；駕駛座椅更是採用符合AGR德國脊背健康協會認證的 6向主動式座椅，讓駕馭乘坐更輕鬆舒適。而在座艙機能部分，Astra 後座椅背採用 60 / 40分離傾倒設計，在全傾倒模式下，行李廂空間可一舉擴充至1,339公升，車主可依照不同的用車需求輕鬆調整，無論是日常都會行駛或出外遊玩，皆能輕鬆享受愜意的行車生活。
進入室內車艙，Astra 具備以人為本的駕駛導向座艙設計，搭配 Detox 極簡直覺減壓座艙與Pure Panel Pro 高階整合式數位儀表，包含 10 吋HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊，輕鬆切換不費力；而駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化界面，使用上有如智慧型手機操作般直覺好上手，創新的操作邏輯搭配全新設計的功能選單，讓駕駛者充分感受到最新高科技所帶來的強力震撼，結合 App-Connect多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。
全新 Astra 首次搭載 Intelli-Air 空氣淨化系統，將空氣、微粒過濾器和 PM2.5 空氣質量監測系統相結合，當車外空氣品質不佳時，空氣質量傳感器 (AQS) 會關閉通風口，使污染物無法進入車內；如果車內空氣品質不佳或偵測到灰塵過多時，空氣質量傳感器則會把通風口打開，為乘客提供更新鮮的空氣，有效隔絕空氣中的塵埃與過敏源；車主可以透過 10 吋多媒體觸控資訊螢幕看到空氣品質狀況，會以表情符號加上顏色顯示當下的空氣品質狀況(以國際空氣質量指數標準作為表情變化設定依據 )。而在提升隔音表現方面，Astra重視的車室內靜肅性，車身前後檔、雙前座玻璃皆採用高規格雙層玻璃與抗噪隔音工程，創造出超越同級車款的車室寧靜度；不僅如此，車室座艙更配備了多彩車室氣氛燈，多達 8 種色彩設定選擇，讓車主可自行調整車艙氛圍，盡情享受愉悅駕駛體驗。
全新節能引擎科技的挹注 搭配全新第三代 EMP2 模組化底盤
創造 The New Opel Astra 精準靈巧與穩定安逸的駕控反應
Astra 採用全新第三代 EMP2模組化底盤配置，並搭載全新1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續4年獲得International Engine Of The Year 國際引擎大獎，搭配8速手自排變速箱，最大馬力 130 匹、最大扭力23.5 公斤米；同時拜輕量化車體技術的應用及卓越的引擎效能所賜，展現出優異的燃油效率和車身動態表現，透過動態模式切換Eco / Normal / Sport三種模式，即可獲得不同的動態體驗。全新EMP2模組化底盤較上一代平台減輕70公斤，採用高剛性、鋁合金與複合式材質，達到高抗扭和高剛性，整體剛性增加 14%，給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣時，也大幅提升車輛安全性；其生產過程 CO2 排放減少 22%，從製造過程中實現 Opel 品牌碳中和目標。
全車系標配一鍵啟動LV2輔助駕駛
Opel Intelli-Drive Systems 進階智慧安全駕駛輔助 提供全方位安全守護
安全配備方面，除了基本6 SRS安全輔助氣囊、ESP行車動態穩定系統等主/被動安全系統外，新世代 Astra 採用最新的 Opel Intelli-Drive Systems進階智慧駕馭輔助系統，採用德國 Valeo 多功能前鏡頭和德國Bosch Artiv 高感知雷達模組，經由新世代 NEA (New Electrical Architecture) 車輛電控系統的整合下，能讓車輛資訊傳遞更加精準且迅速。全新 Astra 完備全方位駕駛輔助系統包括ACC 全速域主動式固定車距定速巡航系統、AEB緊急自動煞停輔助、LPA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、ETSR交通號誌辨識、ICB二次碰撞預防輔助、RCTA後方車流警示、DDA駕駛疲勞警示、BSA 盲點偵測警示、LCA智慧變換車道輔助和HSA 斜坡起步輔助等；而 GS以上車型更搭載Intelli-Vision 環景影像輔助系統，由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像，提供能清晰且安全的停車輔助。
頂尖照明科技 帶來更安全行車體驗
全新世代 Astra 搭載頂尖照明科技，Elegance都會版搭配Intellilux LED頭尾燈組，完美呈現動感的活力視覺，GS以上車型標配 Intellilux LED® Pixel Light 矩陣式頭燈，採用 168 個 LED 獨立照明模組，提供城鎮、鄉間、轉彎、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等 8 種獨立智能照明模式，可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。而城鎮行駛時，大約 50 Km/h 的速度以內會自動啟動，照射光束為寬廣形狀，以避免對向來車遭受眩光，轉彎時，會依據行駛方向額外觸發特定 LED，以改善照明；於郊區行駛時，超過 50 km/h 的速度下會自動啟動，調整目前車道和路邊的照明範圍，使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾；在高速路段時，超過105 km/h 的速度下會自動啟動，如果沒有對向來車，車輛側邊的可見視角將會增加，跟隨前方車輛或超車時，可減輕這些車輛所遭受的眩光。
運動潮流當道Astra GS車型強勢登台
Opel 台灣總代理 歐吉汽車特別針對全新世代 Astra 推出 GS 車型，配有 Opel GS 專屬個性與運動風格套件，包含品牌標誌以及Astra 車型銘牌、17吋個性燻黑鋁圈、前後保桿、車側下護板、車頂與尾翼等黑化處理，GS Premium 則搭配 18 吋鑽石切削鋁圈；車室內部搭配墨黑皮革與複合編織材質人體工學座椅、鋁合金踏板和墨黑風格座艙，GS Premium 旗艦版則搭配Alcantara麂皮和皮革材質打造專屬座椅，並配置六向電動調整記憶座椅，展現出迷人且強烈的運動風格，馳騁街頭之餘，更能吸引眾人目光。
Opel Astra 上市限量優惠 敬邀試乘 體驗德式駕馭
Opel 台灣總代理 歐吉汽車今日宣布The New Opel Astra正式上市，以前衛創新的科技實力和頂尖德國造車工藝，打造極致運動化的時尚潮流掀背。為感謝消費者支持，特別推出限量優惠方案以及本月上市特別優惠：
Elegance都會版(限量40台)，限量優惠價 117.9 萬元，即刻入主，可享有購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值1萬元)和 Intelli-Air 空氣淨化系統(價值 5 千元)。
GS 潮流版(限量70台)，限量優惠價 123.9 萬元，本月特別優惠購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值1萬元)。
GS Premium 旗艦版建議售價128.9萬元(預計十月開始交車)。
Opel 台灣總代理 歐吉汽車將於週末6/10(六)至 6/11(日) ，於全省 Opel 展示中心，舉辦「Opel ASTRA 新車上市展間發表會」，敬邀所有喜愛 Opel的車迷朋友們親臨展間，欣賞全新世代德國潮流掀背 Astra，搶先試駕體驗 Opel 百年造車工藝和德系車款絕佳操控性，活動期間試乘 Opel Astra就送 Opel 精美好禮，數量有限，送完為止！欲了解更多 Opel 展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽 Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/ OpelTaiwan 和 Opel 官方網站：https://www. Opel.tw。
Opel LINE官方帳號上線 車主們的行車小幫手
為了時刻提供車主們最好的服務以及無縫隙的品牌體驗， Opel 正式開通 LINE 官方帳號，透過線上與線下的服務管道整合，帶來零距離貼心服務。凡是 Opel 車主成為 LINE 官方好友並為愛車完成線上註冊，即可輕鬆透過官方帳號進行線上回廠預約、保養金額參考、保養紀錄查詢、車輛使用手冊查詢以及道路救援等專屬服務，提供即時且方便的溝通管道，車主也可透過官方帳號查看各式常用行車資訊、全台服務據點等，而未來也將不定時推出更多優惠資訊、車主專屬活動或其他全新服務，為車主帶來嶄新便捷的服務新體驗。
Astra新上市優惠方案：
| 車型
| 價格
| 六月上市優惠
| Elegance都會版
(限量40台)
| 限量優惠價
$ 117.9萬元
| 購車金 2 萬元
升級手機無線充電配備(價值 $ 1萬元)
Intelli-Air 空氣淨化系統(價值 5 千元)
| GS 潮流版
(限量70台)
| 限量優惠價
$ 123.9萬元
| 購車金 2 萬元
升級手機無線充電配備(價值 $ 1萬元)
| GS Premium旗艦版
(預計十月交車)
| 建議售價
$ 128.9萬元
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| 地區
| 展間名稱
| 地址
| 電話
| 台北
| Opel經銷商泰達台北體驗館
| 台北市中山區民權東路三段33號
| 02-2518-0007
| 新北
| Opel 泰達 新北旗艦展示暨服務中心
| 新北市三重區光復路二段162號
| 02-2278-1192
| 桃園
| Opel經銷商泰達桃竹苗體驗館
| 桃園市桃園區三民路一段127號
| 03-3380-398
| 台中
| Opel 駿達 南台中旗艦展示暨服務中心
| 台中市南屯區龍富路4段269號
| 04-2380-3049
| 台南
| Opel 駿達 永康旗艦展示暨服務中心
| 台南市永康區中華路753號
| 06-233-7803
| 高雄
| Opel駿達 北高雄旗艦展示暨服務中心
| 高雄市左營區大中二路60號
| 07-345-1257