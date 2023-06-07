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最怕王子變青蛙！「蛙化現象」奪日本Z世代流行用語排行榜首

▲近期在日本網路上，「蛙化現象」成為許多人討論的話題，更成為Z世代流行用語。（圖／擷取自YouTube）
▲近期在日本網路上，「蛙化現象」成為許多人討論的話題，更成為Z世代流行用語。（圖／擷取自YouTube）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本專門研究Z世代的組織「Z總研」近來公布2023年上半年Z世代流行用語排行，其中以「蛙化現象」獲得第一名。由於Z世代指的是1990年代後半至2010年出生的年輕世代，他們又被視為擅長使用社群網路的世代，因此在排行名單中也能看見不少在社群網路中的流行用語。

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根據《每日新聞》報導，Z總研於5月8日至14日進行網路調查，以國中生至26歲的民眾作為對象，總共950人參與調查。

▲日本Z世代10大流行語排行。（圖／翻攝推特@Zsouken）
▲日本Z世代10大流行語排行。（圖／翻攝推特@Zsouken）
其中獲得Z世代流行用語第一名的是「蛙化現象」，指的是正當自己喜歡的對象，突然轉頭理睬自己的時候，自己卻感到「好噁」而感情降溫的現象。雖然「蛙化現象」是從青蛙變成王子的童話故事衍伸而來，但卻與童話中相反，也就是從「王子變成青蛙」。

此外，「蛙化現象」的流行程度更席捲漫畫以及樂曲，但在年輕人中也有不同的新解釋。日本媒體《TBS NEWS DIG》先前曾做過街訪調查，指的是「喜歡的男生讓人感到幻滅的行為」，即使女生原本對該男性抱持好感，也可能因某些生活小細節，戀愛感就突然冷卻，眼中的王子突然變成青蛙。

而在Z世代流行語排行第二名則是「かわちぃ」，也就是「可愛」的意思；第三名是「うちゅくしぃ」，指的是「漂亮」的意思，而第10名「ちょえ」（稍微等一下）等，都是日常生活中經常使用的用詞。

其中第4名「トヨナガタクト」，是在韓國偶像選拔節目播出之後，成為話題偶像的日本男性。第7名「お前今日何したんだよ」（今天你做了什麼），則是TikTok等影音平台中，突然流行起來的旋律。第8名是「スシローを救いたい」（我想拯救壽司郎），則是因為受到知名迴轉壽司「壽司郎」被人惡搞的影片在社群網路擴散影響，而開始流行起來的用語。可以看出網路對於流行用語的使用也有一定影響。


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