▲ OPEL ASTRA 正式登台！三車型限量價 117.9 萬元起

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時尚潮流掀背





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全新節能引擎科技的挹注 搭配全新第三代 EMP2 模組化底盤





新世代 ASTRA 採用全新第三代 EMP2 模組化底盤配置，並搭載全新 1.2 PURE TECH 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續4年獲得INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR 國際引擎大獎，搭配8速手自排變速箱，最大馬力 130 匹、最大扭力 23.5 公斤米；同時拜輕量化車體技術的應用及卓越的引擎效能所賜，展現出優異的燃油效率和車身動態表現，透過動態模式切換 ECO / NORMAL / SPORT 三種模式，即可獲得不同的動態體驗。全新 EMP2 模組化底盤較上一代平台減輕 70 公斤，採用高剛性、鋁合金與複合式材質，達到高抗扭和高剛性，整體剛性增加 14%，給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣時，也大幅提升車輛安全性；其生產過程 CO2 排放減少 22%。





全車系標配一鍵啟動 LV2 輔助駕駛





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ASTRA 上市限量優惠 敬邀試乘 體驗德式駕馭





ELEGANCE 都會版(限量 40 台)，限量優惠價 117.9 萬元，即刻入主，可享有購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值 1 萬元)和 INTELLI-AIR 空氣淨化系統(價值 5 千元)。 GS 潮流版(限量 70 台)，限量優惠價 123.9 萬元，本月特別優惠購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值 1 萬元)。 GS PREMIUM 旗艦版建議售價 128.9 萬元(預計十月開始交車)。