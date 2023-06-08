▲ OPEL ASTRA 正式登台！三車型限量價 117.9 萬元起

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OPEL 台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢表示：「四月份 OPEL 新北、台中、台南以及高雄的銷售暨服務旗艦點都已正式營運，位於台北市濱江街保養服務中心也將於本月展開營運，提供大台北地區的售後服務。2023 年底前，預計將有台北內湖、桃園以及北台中銷售暨服務旗艦點開幕，2 年內全台至少達到 15 個據點。」
時尚潮流掀背
放眼至車身 A 柱，立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，營造出相當動感的跑格面貌；而延展的 3D 立體車側腰線，融入輪拱弧線，並搭配 18 吋鑽石切割鋁圈，結合車門下方內嵌的銳利折線，讓全新 ASTRA 擁有多層次的視覺張力；車尾部分，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈，同時尾燈也以水平方式對稱， OPEL COMPASS 品牌羅盤設計元素運用的淋漓盡致。
直覺數位科技座艙 首次搭載 PURE PANEL PRO 高階整合式數位儀表
拜全新第三代 EMP2 模組化底盤所賜，新世代ASTRA 車長 4,374MM、車寬1,860MM，相較於上一代車型增加 4MM，軸距增加了 13MM，達到 2,675MM，無論前座或是後座，皆有舒適的乘坐感受和空間；駕駛座椅更是採用符合 AGR 德國脊背健康協會認證的 6向主動式座椅。座艙機能部分，ASTRA 後座椅背採用 60 / 40 分離傾倒設計，在全傾倒模式下，行李廂空間可一舉擴充至1,339公升。
進入室內車艙，ASTRA 搭配 DETOX 極簡直覺減壓座艙與PURE PANEL PRO 高階整合式數位儀表，包含 10 吋HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊；而駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化介面，結合 APP-CONNECT 多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。
全新 ASTRA 首次搭載 INTELLI-AIR 空氣淨化系統，將空氣、微粒過濾器和 PM2.5 空氣質量監測系統相結合，當車外空氣品質不佳時，空氣質量傳感器 (AQS) 會關閉通風口，使污染物無法進入車內；如果車內空氣品質不佳或偵測到灰塵過多時，空氣質量傳感器則會把通風口打開，為乘客提供更新鮮的空氣，有效隔絕空氣中的塵埃與過敏源；車主可以透過 10 吋多媒體觸控資訊螢幕看到空氣品質狀況，會以表情符號加上顏色顯示當下的空氣品質狀況(以國際空氣質量指數標準作為表情變化設定依據 )。而在提升隔音表現方面，ASTRA 重視的車室內靜肅性，車身前後檔、雙前座玻璃皆採用高規格雙層玻璃與抗噪隔音工程，創造出超越同級車款的車室寧靜度；不僅如此，車室座艙更配備了多彩車室氣氛燈，多達 8 種色彩設定選擇，讓車主可自行調整車艙氛圍。
全新節能引擎科技的挹注 搭配全新第三代 EMP2 模組化底盤
新世代 ASTRA 採用全新第三代 EMP2 模組化底盤配置，並搭載全新 1.2 PURE TECH 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續4年獲得INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR 國際引擎大獎，搭配8速手自排變速箱，最大馬力 130 匹、最大扭力 23.5 公斤米；同時拜輕量化車體技術的應用及卓越的引擎效能所賜，展現出優異的燃油效率和車身動態表現，透過動態模式切換 ECO / NORMAL / SPORT 三種模式，即可獲得不同的動態體驗。全新 EMP2 模組化底盤較上一代平台減輕 70 公斤，採用高剛性、鋁合金與複合式材質，達到高抗扭和高剛性，整體剛性增加 14%，給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣時，也大幅提升車輛安全性；其生產過程 CO2 排放減少 22%。
全車系標配一鍵啟動 LV2 輔助駕駛
全新世代 ASTRA ELEGANCE 都會版搭配 INTELLILUX LED 頭尾燈組， GS 以上車型標配 INTELLILUX LED® PIXEL LIGHT 矩陣式頭燈，採用 168 個 LED 獨立照明模組，提供城鎮、鄉間、轉彎、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等 8 種獨立智能照明模式，可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。而城鎮行駛時，大約 50 KM/H 的速度以內會自動啟動，照射光束為寬廣形狀，以避免對向來車遭受眩光，轉彎時，會依據行駛方向額外觸發特定 LED，以改善照明；於郊區行駛時，超過 50 KM/H 的速度下會自動啟動，調整目前車道和路邊的照明範圍，使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾；在高速路段時，超過105 KM/H 的速度下會自動啟動，如果沒有對向來車，車輛側邊的可見視角將會增加，跟隨前方車輛或超車時，可減輕這些車輛所遭受的眩光。
ASTRA GS 車型同步登台
OPEL 台灣總代理 歐吉汽車特別針對全新世代 ASTRA 推出 GS 車型，GS 潮流版配有 OPEL GS 專屬個性與運動風格套件，包含品牌標誌以及 ASTRA 車型銘牌、17 吋個性燻黑鋁圈、前後保桿、車側下護板、車頂與尾翼等黑化處理，車室內部搭配墨黑皮革與複合編織材質人體工學座椅、鋁合金踏板和墨黑風格座艙；GS PREMIUM 旗艦版則搭配 18 吋鑽石切削鋁圈和 ALCANTARA 麂皮和皮革材質打造專屬座椅，並配置六向電動調整記憶座椅。
ASTRA 上市限量優惠 敬邀試乘 體驗德式駕馭
- ELEGANCE 都會版(限量 40 台)，限量優惠價 117.9 萬元，即刻入主，可享有購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值 1 萬元)和 INTELLI-AIR 空氣淨化系統(價值 5 千元)。
- GS 潮流版(限量 70 台)，限量優惠價 123.9 萬元，本月特別優惠購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值 1 萬元)。
- GS PREMIUM 旗艦版建議售價 128.9 萬元(預計十月開始交車)。
ASTRA 新上市優惠方案：
車型
價格
六月上市優惠
ELEGANCE 都會版
(限量 40 台)
限量優惠價
$ 117.9 萬元
購車金 2 萬元
升級手機無線充電配備(價值 $ 1萬元)
INTELLI-AIR 空氣淨化系統(價值 5 千元)
GS 潮流版
(限量 70 台)
限量優惠價
$ 123.9 萬元
購車金 2 萬元
升級手機無線充電配備(價值 $ 1萬元)
GS PREMIUM 旗艦版
(預計十月交車)
建議售價
$ 128.9 萬元
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