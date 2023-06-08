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OPEL ASTRA 正式登台！三車型限量價 117.9 萬元起

▲ OPEL ASTRA 正式登台！三車型限量價 117.9 萬元起
▲ OPEL ASTRA 正式登台！三車型限量價 117.9 萬元起

2GameSome - 有車賞

OPEL 台灣總代理歐吉汽車今日（6月7日）宣布新世代 ASTRA 正式登台上市，全車系包含三款車型：ELEGANCE 都會版（限量優惠價格 117.9萬元起）、GS 潮流版（限量優惠價 123.9 萬元）以及 GS PREMIUM 旗艦版（建議售價128.9萬元）。

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OPEL 台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢表示：「四月份 OPEL 新北、台中、台南以及高雄的銷售暨服務旗艦點都已正式營運，位於台北市濱江街保養服務中心也將於本月展開營運，提供大台北地區的售後服務。2023 年底前，預計將有台北內湖、桃園以及北台中銷售暨服務旗艦點開幕，2 年內全台至少達到 15 個據點。」

時尚潮流掀背

新世代 ASTRA 車系外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身，同時融入新世代 OPEL 車款共同的 BOLD & PURE 設計語彙。從車頭看去，引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕，搭配 VIZOR 閃電風鏡以水平的方式呈現，讓 OPEL 閃電標誌完美的在兩條線相交之處，完整詮釋新世代 OPEL COMPASS 羅盤設計元素。

放眼至車身 A 柱，立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，營造出相當動感的跑格面貌；而延展的 3D 立體車側腰線，融入輪拱弧線，並搭配 18 吋鑽石切割鋁圈，結合車門下方內嵌的銳利折線，讓全新 ASTRA 擁有多層次的視覺張力；車尾部分，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈，同時尾燈也以水平方式對稱， OPEL COMPASS 品牌羅盤設計元素運用的淋漓盡致。

直覺數位科技座艙　首次搭載 PURE PANEL PRO 高階整合式數位儀表

拜全新第三代 EMP2 模組化底盤所賜，新世代ASTRA  車長 4,374MM、車寬1,860MM，相較於上一代車型增加 4MM，軸距增加了 13MM，達到 2,675MM，無論前座或是後座，皆有舒適的乘坐感受和空間；駕駛座椅更是採用符合 AGR 德國脊背健康協會認證的 6向主動式座椅。座艙機能部分，ASTRA 後座椅背採用 60 / 40 分離傾倒設計，在全傾倒模式下，行李廂空間可一舉擴充至1,339公升。

進入室內車艙，ASTRA 搭配 DETOX 極簡直覺減壓座艙與PURE PANEL PRO 高階整合式數位儀表，包含 10 吋HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊；而駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化介面，結合 APP-CONNECT 多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。

全新 ASTRA 首次搭載 INTELLI-AIR 空氣淨化系統，將空氣、微粒過濾器和 PM2.5 空氣質量監測系統相結合，當車外空氣品質不佳時，空氣質量傳感器 (AQS) 會關閉通風口，使污染物無法進入車內；如果車內空氣品質不佳或偵測到灰塵過多時，空氣質量傳感器則會把通風口打開，為乘客提供更新鮮的空氣，有效隔絕空氣中的塵埃與過敏源；車主可以透過  10 吋多媒體觸控資訊螢幕看到空氣品質狀況，會以表情符號加上顏色顯示當下的空氣品質狀況(以國際空氣質量指數標準作為表情變化設定依據 )。而在提升隔音表現方面，ASTRA 重視的車室內靜肅性，車身前後檔、雙前座玻璃皆採用高規格雙層玻璃與抗噪隔音工程，創造出超越同級車款的車室寧靜度；不僅如此，車室座艙更配備了多彩車室氣氛燈，多達 8 種色彩設定選擇，讓車主可自行調整車艙氛圍。

全新節能引擎科技的挹注　搭配全新第三代 EMP2 模組化底盤

新世代 ASTRA 採用全新第三代 EMP2 模組化底盤配置，並搭載全新 1.2 PURE TECH 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續4年獲得INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR 國際引擎大獎，搭配8速手自排變速箱，最大馬力 130 匹、最大扭力 23.5 公斤米；同時拜輕量化車體技術的應用及卓越的引擎效能所賜，展現出優異的燃油效率和車身動態表現，透過動態模式切換 ECO / NORMAL / SPORT 三種模式，即可獲得不同的動態體驗。全新 EMP2 模組化底盤較上一代平台減輕 70 公斤，採用高剛性、鋁合金與複合式材質，達到高抗扭和高剛性，整體剛性增加 14%，給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣時，也大幅提升車輛安全性；其生產過程 CO2 排放減少 22%。

全車系標配一鍵啟動 LV2 輔助駕駛

安全配備方面，除了基本 6 SRS 安全輔助氣囊、ESP 行車動態穩定系統等主/被動安全系統外，新世代 ASTRA 採用最新的 OPEL INTELLI-DRIVE SYSTEMS 進階智慧駕馭輔助系統，採用德國 VALEO 多功能前鏡頭和德國 BOSCH ARTIV 高感知雷達模組，經由新世代 NEA (NEW ELECTRICAL ARCHITECTURE) 車輛電控系統的整合下，能讓車輛資訊傳遞更加精準且迅速。全新 ASTRA 完備全方位駕駛輔助系統包括 ACC 全速域主動式固定車距定速巡航系統、AEB 緊急自動煞停輔助、LPA 車道置中輔助、LDW 車道偏移警示、LKA 車道偏移輔助、ETSR 交通號誌辨識、ICB 二次碰撞預防輔助、RCTA 後方車流警示、DDA 駕駛疲勞警示、BSA 盲點偵測警示、LCA 智慧變換車道輔助和 HSA 斜坡起步輔助等；而 GS 以上車型更搭載 INTELLI-VISION 環景影像輔助系統，由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像，提供能清晰且安全的停車輔助。

全新世代 ASTRA  ELEGANCE 都會版搭配 INTELLILUX LED 頭尾燈組， GS 以上車型標配 INTELLILUX LED® PIXEL LIGHT 矩陣式頭燈，採用 168 個 LED 獨立照明模組，提供城鎮、鄉間、轉彎、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等 8 種獨立智能照明模式，可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。而城鎮行駛時，大約 50  KM/H 的速度以內會自動啟動，照射光束為寬廣形狀，以避免對向來車遭受眩光，轉彎時，會依據行駛方向額外觸發特定 LED，以改善照明；於郊區行駛時，超過 50 KM/H 的速度下會自動啟動，調整目前車道和路邊的照明範圍，使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾；在高速路段時，超過105 KM/H 的速度下會自動啟動，如果沒有對向來車，車輛側邊的可見視角將會增加，跟隨前方車輛或超車時，可減輕這些車輛所遭受的眩光。

ASTRA GS 車型同步登台

OPEL 台灣總代理 歐吉汽車特別針對全新世代 ASTRA 推出 GS 車型，​GS 潮流版​配有 OPEL GS 專屬個性與運動風格套件，包含品牌標誌以及 ASTRA 車型銘牌、17 吋個性燻黑鋁圈、前後保桿、車側下護板、車頂與尾翼等黑化處理，車室內部搭配墨黑皮革與複合編織材質人體工學座椅、鋁合金踏板和墨黑風格座艙​；GS PREMIUM 旗艦版則搭配 18 吋鑽石切削鋁圈​和 ALCANTARA 麂皮和皮革材質打造專屬座椅，並配置六向電動調整記憶座椅。

ASTRA 上市限量優惠    敬邀試乘 體驗德式駕馭

OPEL 台灣總代理 歐吉汽車今日宣布新世代 ASTRA 正式上市，特別推出限量優惠方案以及本月上市特別優惠：

  1. ELEGANCE 都會版(限量 40 台)，限量優惠價 117.9 萬元，即刻入主，可享有購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值 1 萬元)和 INTELLI-AIR 空氣淨化系統(價值 5 千元)。
  2. GS 潮流版(限量 70 台)，限量優惠價 123.9 萬元，本月特別優惠購車金 2 萬元以及免費升級手機無線充電配備(價值 1 萬元)。
  3. GS PREMIUM 旗艦版建議售價 128.9 萬元(預計十月開始交車)。
OPEL 台灣總代理 歐吉汽車將於週末 6/10(六)至 6/11(日) ，於全省 OPEL 展示中心，舉辦「THE NEW OPEL ASTRA 新車上市展間發表會」，欲了解更多 OPEL 展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽 OPEL TAIWAN  FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OPELTaiwan 和 OPEL 官方網站：https://www.OPEL.tw

 ASTRA 新上市優惠方案：

車型

價格

六月上市優惠

ELEGANCE 都會版

(限量 40 台)

限量優惠價

$ 117.9 萬元

購車金 2 萬元

升級手機無線充電配備(價值 $ 1萬元)

INTELLI-AIR 空氣淨化系統(價值 5 千元)

GS 潮流版

(限量 70 台)

限量優惠價

$ 123.9 萬元

購車金 2 萬元

升級手機無線充電配備(價值 $ 1萬元)

GS PREMIUM 旗艦版

(預計十月交車)

建議售價

$ 128.9 萬元

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