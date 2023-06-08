答案揭曉，就是大家期待的Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition

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五月底時Toyota釋出一張僅露出下半部的車圖，預告將在6月的利曼24小時耐力賽帶來GR概念車，從車輛的特徵當時各界都猜測應是GR Prius，如今答案揭曉就是大家期望的GR Prius，不過車名有點長叫Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition。
為慶祝利曼24小時耐力賽邁入100周年，Toyota於賽事中帶來Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition，有別於一般Prius Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition在外觀上換上新的保險桿與頭燈組，另外亦配置靈感來自GR10 Hybrid的空力套件，同時引擎蓋也改採碳纖維材質，搭配18吋輪圈整體散發出性能味十足的樣貌。動力部分雖沒說明但從介紹中可以知道Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition並未替動力進行升級。相信Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition已經迷倒不少車迷玩家，而大家關注的就是是否能量產，就Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition接近實車的完整度來看，GR Prius應該離我們不遠。