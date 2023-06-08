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答案揭曉，就是大家期待的Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

日前Toyota釋出一張圖片預告將在6月的利曼24小時耐力賽推出GR概念車，近日則揭曉答案，沒錯就是大家期望中的GR Prius，只不過車名是Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition。

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五月底時Toyota釋出一張僅露出下半部的車圖，預告將在6月的利曼24小時耐力賽帶來GR概念車，從車輛的特徵當時各界都猜測應是GR Prius，如今答案揭曉就是大家期望的GR Prius，不過車名有點長叫Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition。

當初預告的車Prius，車名是Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition。
當初預告的車Prius，車名是Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition。
為慶祝利曼24小時耐力賽邁入100周年，Toyota於賽事中帶來Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition，有別於一般Prius Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition在外觀上換上新的保險桿與頭燈組，另外亦配置靈感來自GR10 Hybrid的空力套件，同時引擎蓋也改採碳纖維材質，搭配18吋輪圈整體散發出性能味十足的樣貌。動力部分雖沒說明但從介紹中可以知道Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition並未替動力進行升級。相信Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition已經迷倒不少車迷玩家，而大家關注的就是是否能量產，就Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition接近實車的完整度來看，GR Prius應該離我們不遠。

Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition在換上空力套件與新保險桿後，擁有更強烈的運動氣息。
Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition在換上空力套件與新保險桿後，擁有更強烈的運動氣息。
車側下方附有GR字樣塗裝。
車側下方附有GR字樣塗裝。
引擎蓋與尾翼採用碳纖維材質。
引擎蓋與尾翼採用碳纖維材質。
Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition其實已相當接近量產，看來可以期待GR Prius了。
Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition其實已相當接近量產，看來可以期待GR Prius了。

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