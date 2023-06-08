▲ 2023 Fast Johnnie Enthusiast Collection & Electra Glide™ Highway King 即日起開放抽籤預訂

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外觀設計借鑑於60-70年代肌肉車的經典元素，大膽地使用鮮豔的藍色做為外觀烤漆主體顏色，並白色線條呈現俐落感，對比更顯競速的賽車風格。除此之外，2023 Fast Johnnie Enthusiast Collection最特別地是將Harley-Davidson象徵標誌Johnnie Pig放置於油箱蓋上，增添車款強烈的風格與獨特性。Johnnie Pig的靈感來自於1920年Harley-Davidson車手所養的小豬Johnnie經常坐在Harley-Davidson比賽車輛的油箱上進行賽後勝利圈，進而成為Harley-Davidson車隊的吉祥物，被視為幸運的象徵，且HOG (Harley Owners Group)也以此命名。
針對2023 Fast Johnnie Enthusiast Collection，哈雷台灣總代理太古鼎翰特別引進Street Glide™ ST、Road Glide™ ST兩種車款的Fast Johnnie限量版，且全台限量各1台，絕無僅有，錯過不再。
為重現歷史上的經典車款，Harley-Davidson每年會於「Icon collection」推出新款重機，展示該經典車款的配色、設計與外觀造型。今年Icon Collection推出全新2023 Electra Glide™ Highway King，全球限量1,750台，總代理太古鼎翰更向原廠爭取到其中的5台名額，每台車款上都有雷射雕刻序號，突顯全球限量奢華復刻經典的獨一無二，喜歡哈雷的朋友，絕對不要錯過。
MY23 Electra Glide™ Highway King受到60年代經典風格啟發，將雋永風格與現代的舒適和性能結合在一起。外觀以兩種塗裝呈現，包含：Hi-Fi Magenta洋紅色(全球限量1,000台)與Hi-Fi Orange亮橘色(全球限量750台)，新款油箱徽章搭配黑白雙色勾勒出復古情懷，配備白色胎壁輪胎，雙色可拆式擋風鏡，以及舒適的黑白色皮革單人座椅，呈現美式時尚奢華感。
MY23 Electra Glide™ Highway King配備Milwaukee-Eight® 114 V型雙缸水冷引擎，擁有92.5 HP @ 5,250 rpm的最大馬力，和161 Nm @ 3,250 rpm的最大扭力，能在低轉速時就產生巨大扭力，快速提高車輛加速度與爆發性，且附加RDRS騎乘安全補助系統、Brembo連動Reflex ABS，增強騎士的安全性與騎乘信心。
2023 Fast Johnnie Enthusiast Collection和 Electra Glide™ Highway King即將限量登台，因特殊車款數量有限，為能以公平的方式滿足眾多Fast Johnnie Enthusiast Collection 和Electra Glide™ Highway King的喜愛者，將採用抽籤方式預訂，即日起至2023年6月30日開放報名預購登記，喜歡哈雷的朋友千萬不要錯過，速洽全台哈雷旗艦展示中心。預計將於2023年7月4日在哈雷台北旗艦展示中心進行抽籤，更多資訊，請隨時關注哈雷總代理太古鼎翰的最新消息。