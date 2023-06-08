▲ MAZDA「人馬一体」試乘會 全台起跑

MAZDA深信車輛與駕駛的關係絕非征服與對抗，而是透過簡單的設定，讓駕乘者透過車輛直接與路面和世界溝通，終極目標是提供一輛如行走般自然舒適的座駕，實現駕駛與車輛的完美同步，讓車主在「人馬一体」的駕馭樂趣中感到愉悅和滿足。MAZDA全新世代車輛的設計語彙則分別體現在SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTUR車體的四大核心結構上：全新世代車身採用縱向環形結構，大幅提升了剛性，有效地抵擋路面力量，使輪胎和懸吊系統更清晰地感受路面變化。同時配置了阻尼膠減少震動傳遞，全新懸吊結構能更好地傳遞路面力量，讓駕駛更直接、更清晰地感受到道路，同時降低車體震動，不僅提升前懸吊的效率，使操控更加精準。車輛重量減輕，操控性和燃油效能也有所提升。車輛座椅與車體的完美連動，使車體動態流暢地傳遞到骨盆，讓駕駛保持自然坐姿，減少長時間駕駛帶來的疲勞感。搭配由MAZDA參與開發堅固而柔軟的輪胎，對車體提供更好的支撐力並減少路面顛簸，提升了駕乘的舒適性和操控性。獨特的GVC Plus (G-Vectoring Control) G 力導引控制系統，擁有更敏銳的緊急避讓能力，讓駕駛者在變換車道或行駛於濕滑路面時，擁有更大的駕馭自信，猶如騎士與馬匹之間的和諧配合。MAZDA希望在任何行駛狀態下，駕駛者都能更好地操控車輛，感受到自然而流暢的快感，駕乘者在行車途中體態維持自然，就像是走路聊天一般輕鬆，享受交談的樂趣和欣賞身邊的風景。