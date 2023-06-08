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MAZDA「人馬一体」試乘會 全台起跑

▲ MAZDA「人馬一体」試乘會 全台起跑
▲ MAZDA「人馬一体」試乘會 全台起跑

2GameSome - 有車賞

為了讓熱愛自駕生活的消費者體驗MAZDA人馬一体（JINBA-ITTAI）的極致駕馭樂趣，本月購買指定車型不僅可享有「高額0利率」與「五年原廠保固」雙重優惠*， MAZDA於6月份每周末將在全台各據點舉辦全車系「人馬一体」試乘會，周末試乘還可再享限量精美好禮。受到各界熱愛駕馭樂趣的車友們引頸期盼的全新MAZDA MX-5 RS試駕機會終於到來，即刻起開放線上預約試駕，敬邀親身體驗貫徹品牌「人馬一体」駕馭理念的暢銷雙門敞篷跑車，深刻感受MAZDA獨特的操控性能。MAZDA 也將於6/18(日)在新竹旗艦據點舉辦特別場次，邀請汽車專家林大維先生擔任特別嘉賓，以車主身分現場分享MX-5所帶來的直覺駕馭快意感受。歡迎所有喜愛MAZDA的朋友參加，一同展開悠遊自在的夏季探遊之旅。

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MAZDA深信車輛與駕駛的關係絕非征服與對抗，而是透過簡單的設定，讓駕乘者透過車輛直接與路面和世界溝通，終極目標是提供一輛如行走般自然舒適的座駕，實現駕駛與車輛的完美同步，讓車主在「人馬一体」的駕馭樂趣中感到愉悅和滿足。MAZDA全新世代車輛的設計語彙則分別體現在SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTUR車體的四大核心結構上：全新世代車身採用縱向環形結構，大幅提升了剛性，有效地抵擋路面力量，使輪胎和懸吊系統更清晰地感受路面變化。同時配置了阻尼膠減少震動傳遞，全新懸吊結構能更好地傳遞路面力量，讓駕駛更直接、更清晰地感受到道路，同時降低車體震動，不僅提升前懸吊的效率，使操控更加精準。車輛重量減輕，操控性和燃油效能也有所提升。車輛座椅與車體的完美連動，使車體動態流暢地傳遞到骨盆，讓駕駛保持自然坐姿，減少長時間駕駛帶來的疲勞感。搭配由MAZDA參與開發堅固而柔軟的輪胎，對車體提供更好的支撐力並減少路面顛簸，提升了駕乘的舒適性和操控性。獨特的GVC Plus (G-Vectoring Control) G 力導引控制系統，擁有更敏銳的緊急避讓能力，讓駕駛者在變換車道或行駛於濕滑路面時，擁有更大的駕馭自信，猶如騎士與馬匹之間的和諧配合。MAZDA希望在任何行駛狀態下，駕駛者都能更好地操控車輛，感受到自然而流暢的快感，駕乘者在行車途中體態維持自然，就像是走路聊天一般輕鬆，享受交談的樂趣和欣賞身邊的風景。

以「人馬一体」的駕馭理念為核心應運而生，MAZDA MX-5通過前置後驅、極致輕量化和50:50配重的設計，卓越地傳達出與其他品牌不同的思維，致力打造輕巧的MX-5。這種輕量化跑車的設計語彙體現在SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE的車體結構概念上，搭配輕巧的車身重量，讓駕乘者充分體驗快意乘風的駕馭樂趣，真實感受車輛的線性回饋。而對於彎道駕駛時MAZDA MX-5獨特的幾何後懸吊結構產生「反抬升」作用力，降低內側後輪抬起的情況，穩定車身並增加過彎的穩定性。這種車身平衡控制技術KPC（Kinematic Posture Control）不僅不增加車重，還兼顧日常乘坐的舒適性和高速、高重力行駛下的車身穩定，使駕駛者實現順暢連貫的駕馭動作，完美展現MAZDA「人馬一体」的極致駕馭體驗。全新MAZDA MX-5 RS更搭載了車迷期盼已久的 RECARO 跑車座椅、運動化懸吊系統 (BILSTEIN 避震器)、引擎室強化拉桿等專屬規格，搭配專屬藍色頂蓬，盡顯時尚不凡獨特品味，充分感受Roadster的魅力。

為了讓每位追求極致操控樂趣的消費者皆能輕鬆開啟期待已久的探索旅程，MAZDA於六月份針對MAZDA3/ MAZDA CX-3/MAZDA CX-30/ MAZDA CX-5全車系推出「高額0利率」和「五年原廠保固」雙重優惠。MAZDA不僅提供完備的i-ACTIVSENSE主動安全科技，提供全方位的安全輔助，確保每次出行更加安心；同時援引SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE車體結構技術，結合獨創的技術提升車體剛性和力量的即時傳遞，降低車體震動與異音產生，提升操控與舒適性；車內通過NVH隔音降噪工程，享受如同身臨其境的BOSE®環繞音響系統，讓車艙成為獨具品味的專屬私人空間，為夏日駕途增添更多樂趣。

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