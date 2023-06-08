▲ Porsche Penske Motorsport 世界耐力錦標賽第四回合：利曼 24 小時大賽賽前測試

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Porsche Penske Motorsport車隊在利曼的官方測試日期間，積極地為賽車進行調校以適應這條長達 13.626 公里賽道的特性。經過兩段各三小時的測試後，三輛保時捷 963 賽車在天氣晴朗、氣溫27 ℃的賽道上一共完成 142 圈（共 1,934.9 公里），除了賽車設定調校之外，輪胎也是唯一的賽道測試日中重要的測試項目。測試當日 75 號賽車遭遇煞車系統的問題，下午時段在PIT 區暫停更換零件，同時，駕駛 6 號保時捷 963 賽車的比利時籍車手 Laurens Vanthoor 則以 3 分 29 秒 648 拿下測試日第二快的單圈成績。同樣駕駛這輛擁有超過 680 PS（500 kW）的混合動力原型賽車的客戶車隊 Hertz Team Jota 也在這條法國西部的傳奇賽道上完成 55 圈試跑。
LMDh 賽車運動總監 Urs Kuratle 表示：「儘管測試日的結果單圈成績表現不錯，但更重要的是包含客戶車隊 Hertz Team Jota 所駕駛的保時捷 963在內的每一台賽車都毫髮無傷地完成測試。我們試跑了很多圈後得到許多在利曼賽道駕駛的相關寶貴經驗。我們團隊與三輛賽車能夠如此合作無間令人相當興奮，為測試日劃下完美句點。」
Porsche Penske Motorsport 常務董事 Jonathan Diuguid 總結道：「能夠將整個團隊以及所有工具設備都帶到賽道上進行測試對車隊來說至關重要。除了原有兩輛參加 FIA 世界耐力錦標賽的賽車之外，我們費盡心力才讓第三輛賽車也能參賽。儘管 75 號賽車為了更換零件暫停在 PIT 區，但整體來說，我們很有效率地試跑多圈，透過適應下午高溫環境得到許多寶貴經驗。」
62 輛參賽車輛在週一（6 月 6 日）至週二期間停止賽道測試，但車手會在週二到賽道及市中心舉辦車迷見面活動。這條有 70% 由公共道路所構成的利曼賽道將於週三針對第一次練習重新開放。
5 號保時捷 963 車手Dane Cameron：「對於整個車隊與5號車的組員來說，這是個重要且美好的測試日。我終於能在利曼駕駛保時捷 963 賽車，為了能在此刻在這條賽道上盡情享受奔馳的快感，我已經期待好久了。賽道的抓地力起初較小，但爾後有明顯提升。我們相當順利地完成了預定的測試，接下來就會著手對測試結果進行分析。我們將在此良好基礎之上持續精進。」
6 號保時捷 963 車手 André Lotterer：「我們對於車輛在最初的幾圈的平衡有所遲疑，但車輛的可控性隨後有了明顯進步。這是我們首次在利曼駕駛保時捷 963 賽車，幸運的是，我們的賽車整天都沒有遇上任何技術問題，讓我們得以取得許多重要的資料，接下來我們將密集進行分析。某些路段路面較為顛簸，像是Indianapolis地區，因此徹底了解賽道的路況也非常重要。」
75 號保時捷 963 車手Felipe Nasr：「因為煞車系統的故障而耗費一些時間雖然有點可惜，但我們最終得到解方，並獲取不錯的單圈成績。身為一個車手，能夠駕駛保時捷 963 賽車回到利曼賽道上的感覺真是太棒了！能在這條賽道駕駛性能如此優異的賽車是相當難得的經驗。雖然 75 號賽車沒辦法完成所有預定計畫，但我們仍然很滿意測試的結果。」
38 號保時捷 963 車手葉一飛：「我們的賽車在這條獨特的賽道上游刃有餘，測試的主要目標是蒐集重要資料，而非做出最快的單圈成績，這部份我們做得很好。現在我們需要分析今天得到的資料，並進一步轉譯成需要的資訊。我青少年時期曾待過這座城市，因此我很榮幸能夠在利曼賽道上駕駛賽車。」