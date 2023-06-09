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可惜！本土球鞋品牌DEUX不賣了　突發聲明「結束4年經營」

▲本土球鞋品牌「DEUX」近日突然發出聲明，表示結束4年營運，讓不少老顧客相當不捨。（圖／DEUX臉書）
▲本土球鞋品牌「DEUX」近日突然發出聲明，表示結束4年營運，讓不少老顧客相當不捨。（圖／DEUX臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

本土球鞋品牌「DEUX」近日突然發出聲明，表示因為受到疫情跟開發鞋款的高費用影響，讓公司已經無法繼續營運下去，讓不少忠實顧客感到相當可惜。對於有顧客宣稱自己去年就預訂鞋款，如今都還沒收到，DEUX也再度發文表示「已有發信給過去有預購的朋友，如果沒有收到信件麻煩聯絡粉絲團」。

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本土球鞋品牌「DEUX」近日在臉書發表聲明表示，在團隊開發初期、產品準備上市前，遇到了新冠肺炎疫情爆發.....導致D1籃球鞋工廠延出貨、配合廠商倒閉，於是第一籃球鞋上市重重困難，然而最後我們還是順利將商品交給了每位消費者，也得到了許多好評及眾多改進與指教。

▲本土球鞋品牌DEUX日前發出聲明，宣布結束4年的營運。（圖/DEUX臉書）
▲本土球鞋品牌DEUX日前發出聲明，宣布結束4年的營運。（圖／DEUX臉書）
「為了產品的豐富性也想讓喜歡DEUX的朋友有多選擇，在疫情期間我們陸續開發了S1滑鞋，及最後未能上市的E1慢跑鞋，不過開發的高費用導致司的資金一直入不敷出，製鞋的設計、開發、測試、量產，加上疫情的影響，最後還是要忍痛結束這個夢，這四年來對於我們的經銷商、合作夥伴、支持我們並挺身購買的每位消費者，我們真的很抱歉，是我們的營運政策判斷錯，連害大家也受到波及也影響到合作夥伴的商譽，真的感到萬分的抱歉」。

而消息曝光之後，不少顧客紛紛不敢置信表示「怎麼這麼突然啊....鞋子很好穿啊」、「這麼好的本土品牌，太可惜了」、「太無預警了吧....不再試試看嗎？」、「好可惜，買過幾雙很好穿啊.....」；而也有顧客表示，自己去年7月就預訂鞋款並且付款，結果到今年4月都沒收到，申請退款至今也沒有下文，擔心這筆錢會被吞掉。

對此，DEUX粉專日前又再度發文表示「DEUX結束經營，預購消費者後續處理表單，如沒收到請在粉絲團聯繫我們，或是到您的信件查看是否有收到信件。」據《東森新聞》報導，DEUX創辦人陳先生也回應，目前已針對要做換貨、退貨的顧客進行登記，這周末或下周一就會開始販售庫存商品，賣完後預計會在7月底完成退款。


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