可惜！本土球鞋品牌DEUX不賣了　突發聲明「結束4年經營」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「為了產品的豐富性也想讓喜歡DEUX的朋友有多選擇，在疫情期間我們陸續開發了S1滑鞋，及最後未能上市的E1慢跑鞋，不過開發的高費用導致司的資金一直入不敷出，製鞋的設計、開發、測試、量產，加上疫情的影響，最後還是要忍痛結束這個夢，這四年來對於我們的經銷商、合作夥伴、支持我們並挺身購買的每位消費者，我們真的很抱歉，是我們的營運政策判斷錯，連害大家也受到波及也影響到合作夥伴的商譽，真的感到萬分的抱歉」。
而消息曝光之後，不少顧客紛紛不敢置信表示「怎麼這麼突然啊....鞋子很好穿啊」、「這麼好的本土品牌，太可惜了」、「太無預警了吧....不再試試看嗎？」、「好可惜，買過幾雙很好穿啊.....」；而也有顧客表示，自己去年7月就預訂鞋款並且付款，結果到今年4月都沒收到，申請退款至今也沒有下文，擔心這筆錢會被吞掉。
對此，DEUX粉專日前又再度發文表示「DEUX結束經營，預購消費者後續處理表單，如沒收到請在粉絲團聯繫我們，或是到您的信件查看是否有收到信件。」據《東森新聞》報導，DEUX創辦人陳先生也回應，目前已針對要做換貨、退貨的顧客進行登記，這周末或下周一就會開始販售庫存商品，賣完後預計會在7月底完成退款。