3縣市豪雨特報！汐止整條路「淹成滑水道」 雨勢畫面曝光
氣象局今（9）日針對基隆北海岸、新北市、宜蘭縣發布豪雨特報，截至17:00為止，累積雨量最多的地區為汐止鵠鵠崙的182毫米，一名網友也曝光汐止大同路淹水畫面，下班車潮來來往往，就像是一條超長滑水道，從曝光畫面看來雨量相當驚人。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據網友在「爆料公社」PO出同路一段淹水畫面，當汽機車行徑時還會濺起高高的水花，讓不少網友驚呼「台中也是，感覺晚上又會臨時暴雨這兩天晚上都這樣」、「跟以前颱風淹水那時一樣」、「台中在快中午的時候也有下一場很大的雨，結果下完又出大太陽了，現在是真的很熱」、「板橋中午也是突然下爆雨，現在地都乾了」。
中央氣象局指出，今（９）日花蓮縣山區及新北市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、臺北、嘉義以南、東部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石。
目前豪雨特報地區包括基隆北海岸、新北市、宜蘭縣、花蓮縣山區；大雨特報有臺北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島，影響時間將從9日下午持續至晚上。