阿伯嫌太髒裝麻袋摔死3兔　2兔肋骨、腿骨斷

高雄市動保處在6月10日下午接獲民眾陳情，指有飼主帶5隻兔子送至動物醫院醫療，其中3隻已明顯死亡，另外2隻肋骨疑似被摔斷，動保處接獲通報即派員至動物醫院詢問飼主相關發生情形，並至飼主家中蒐集相關證物，飼主的阿伯坦承因飼養兔子環境太髒亂，就將兔子用麻袋裝起來硬摔，因事涉刑事責任，後續將虐殺動物行為人移送地檢署調查。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市動保處派員至動物醫院現場了解案情，現場有兔子5隻，有3隻已明顯死亡，2隻肋骨斷掉，仍在醫院治療，飼主現場表示，兔子是被他的阿伯裝在麻袋用力摔導致傷害致死，而受傷兔子經動物醫院檢查並開立診斷，為外力撞擊造成肋骨斷裂、肺出血、腿骨骨折等傷害。
飼主的阿伯坦承兔子係其傷害，並表示因為飼養兔子環境太髒亂，屢勸不聽，一氣之下，便將飼主所養兔子用麻袋裝起來硬摔，導致兔子3死，2重傷。
動保處表示不能因飼主飼養未清理乾淨、環境髒亂，就虐殺動物；動保處已收集完整證據，將依據動物保護法第6條：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將依同法第25條可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。本案事涉刑事責任，將全案移送地檢署辦理。
動保處亦呼籲民眾，若是民眾有發現動物受到虐待、傷害或動物需要管制跟救援，都可以打1999市民專線或1959動保專線。