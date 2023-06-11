▲ 同慶利曼 100 週年！勞力士 Daytona 推百週年特仕款

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新款腕錶以18K白色黃金打造，搭配黑色 Cerachrom 陶質外圈，外圈邊緣飾有一圈同樣採用 18K 白色黃金的纖幼鑲邊。測速計外圈上的紅色陶質 數字「100」，代表此經典賽事的一百週年紀念。 錶面上設有多個計時盤，其設計靈感源自勞力士傳統錶面。蠔式錶殼配備透明錶殼底蓋，搭配蠔式 錶帶。
此別具匠心的腕錶搭載 4132 型機芯。該機芯改良 自 4131 型機芯，突破傳統的 12 小時計時機制， 可連續計時長達24小時。4132型機芯配置Chronergy 擒縱系統與 Paraflex 緩震裝置，並採用新穎飾面與裝飾，如夾板上綴飾的勞力士日內瓦波紋，重新演繹經典製錶飾面。18K 黃金鏤空自動陀配以改良滾珠軸承。一如所有勞力士腕錶，此特別款 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 獲頂級天文台精密時計認證， 確保腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。
與非凡速度媲美
這款經典腕錶誕生於 1963 年，專為滿足職業車手的需要而設計。 Cosmograph Daytona 配備測速計外圈，以及全由勞力士研發製造的高性能機械機芯，這款傳奇計時腕錶成為理想的計速裝備， 可讀取在固定時間內行駛特定距離的平均速度。
高科技陶瓷
新款 Cosmograph Daytona 腕錶配備黑色 Cerachrom 陶質外圈。 除紅色標注的數字 100 之外，測速計上的模鑄刻度與數字以 PVD (Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積工藝)鍍膜技術鍍上一層薄薄的鉑金。
蠔式錶殼，防水象徵
此新款 Cosmograph Daytona 的 40 毫米蠔式錶殼保證防水深達 100 米(330 呎)，是堅固可靠的典範之作。其中層錶殼以整塊實心 18K 白色黃金鑄造。腕錶配備透明藍水晶錶殼底蓋，採用防反光塗層。透過底蓋，可以欣賞到機芯的精美裝飾以及自動陀的旋轉。 勞力士錶匠以品牌專屬的特殊工具將精細坑紋錶殼底蓋旋緊，使錶殼密封，因此只有勞力士錶匠才可以接觸到機芯。三扣鎖上鏈 錶冠具備三重防水系統，和計時按鈕一樣，均牢固旋緊於錶殼， 錶冠護肩與中層錶殼融為一體，以保護上鏈錶冠。鏡面以防反光 藍水晶製造，不易刮損。腕錶的防水蠔式錶殼給予機芯最佳防護。
4132 型恒動機芯
新款 Cosmograph Daytona 搭載 4132 型機芯，此 計時機芯完全由勞力士研發製造，是今年春季 發佈的 4131 型機芯的升級版。這款自動上鏈機械 機芯凝聚勞力士的精湛技術，在精準可靠、動力 儲備以及方便使用等方面，表現出眾。機芯的構造 大幅革新，大大精簡組件的數量，從而使機芯更為 可靠。計時機芯配備堅固的導柱輪及垂直計時 離合輪裝置，可使計時器瞬時啟動，確保精準計時。 4132 型機芯的夾板飾以勞力士日內瓦波紋，並在 相鄰的飾紋之間點綴微磨光坑紋，演繹不同於傳統 日內瓦波紋的別緻設計。
4132 型機芯令腕錶的計時功能得以通過 24 小時 機制顯示，此技術特點在勞力士錶款中尚屬首創。
該機芯還配置勞力士專利 Chronergy 擒縱系統， 高效可靠。此擒縱系統以鎳磷合金製成，不受高強度磁場干擾。機芯配備藍色 Parachrom 游絲，以勞力士鑄造的獨特順磁性合金製成。即使溫度變化，游絲仍然十分穩定，而且具備出色的抗震性能。游絲亦配備勞力士末圈，確保機芯在任何位置仍可保持規律運作。機芯的游絲擺輪組件配置勞力士設計並 獲得專利的高性能 Paraflex 緩震裝置，提高機芯 抗震力。自動陀配備改良滾珠軸承。
4132 型機芯配備恒動自動上鏈系統，藉由恒動 擺陀為機芯上鏈。發條盒的結構與擒縱系統的優秀效率，使 4132 型機芯的動力儲備約為 72 小時。
創新裝置
在新款 Cosmograph Daytona 腕錶上，計時功能時數不同於該錶款常用的 12 小時，而是以 24 小時刻度顯示——此特點得益於機芯中新增的專利裝置。該裝置由 7 個部件組成，作用如同經勞力士重新設計的差速器。這個齒輪減速系統的技術名詞為行星減速器，可將用於轉動 24 小時指針的齒輪組的轉動速度減半。其外形十分精巧，無需對機芯結構做出任何調整即可輕鬆集成，是勞力士超卓工程技術的有力證明。事實上，該裝置僅是取代了傳動輪，其運行對 4132 型機芯的性能沒有絲毫影響。
蠔式錶帶及蠔式保險扣
新款 Cosmograph Daytona 腕錶配備蠔式錶帶。於 1930 年代末期推出的三格鏈節蠔式錶帶，堅固可靠，是 Oyster Perpetual 系列腕錶搭配最多的一款錶帶。此新款腕錶的蠔式錶帶配備摺疊蠔式保險扣，防止帶扣意外開啟。蠔式錶帶安裝了勞力士設計的易調鏈節延展系統，佩戴者可輕易延長錶帶約 5 毫米。錶帶鏈節配備勞力士研發並獲得 專利的內嵌陶質組件，更柔韌耐用。
頂級天文台精密時計認證
一如所有勞力士腕錶，Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 亦 獲得由勞力士於 2015 年奠下的頂級天文台認證。此獨特稱號證明每一枚腕錶均成功通過勞力士實驗室的一系列測試。此外，這些 腕錶的機芯同時獲得瑞士官方精密時計測試中心(COSC)認證。 腕錶經組裝且機芯裝進錶殼後才進行測試，以確保腕錶於佩戴時， 在精準、動力儲備、防水與自動上鏈等各方面，均能發揮超卓 性能。勞力士頂級天文台精密時計的平均誤差為每日正負兩秒 以內，勞力士所追求的精準度遠高於瑞士官方天文台認證精密 時計的標準。
綠色印章是頂級天文台精密時計的象徵，每枚勞力士腕錶均 附上此印章，並附有全球五年保用保證。