▲ 宏佳騰電車「型玩大挑戰」台北站落幕！中、南部巡迴場次報名即將開跑

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在創意繞街後，參賽隊伍更於後續關卡項目中激烈競爭，最終由藍綠隊奪得總冠軍，並由幸運車主獲得 PS5 完賽大獎。此次活動匯集了宏佳騰智慧電車熱情的「A 級玩家」們，展示了車友與品牌相同的酷玩魅力；接下來宏佳騰智慧電車也為中、南部車主好友規劃巡迴場次，名額有限，敬請把握最後報名機會，與宏佳騰共同慶祝品牌成立 25 週年，更有機會抱走活動最大獎 PS5 一台。
為展現宏佳騰智慧電車系列的魅力，特別設計三道關卡，供參賽的「A級玩家」更加深入了解。首先在「直線n秒」關卡中，參賽隊伍必須騎乘 Ai-1 Sport 於直線路段穩定行駛7秒以上，關卡兩側更貼滿尖叫雞感應裝置，只要壓到或踩線就要扣秒。參賽隊伍以接力方式各個卯足全力，現場雞聲此起彼落，關卡競爭激烈，最後由黃隊以 123 秒數獲得最高積分。
其次是「置物大考驗」，參賽隊伍必須在限時 150 秒內，使用 15 枚活動代幣於活動販賣機購買不同罐型、容量的飲料，並即時將飲料放入 Ai-4 Ever 配備的 21.6 公升大容量置物箱，只要置物箱能夠成功關上，活動單位便會根據各組裝入置物箱的容量進行排名和計分，在這輪比賽中，橘隊以 3250 毫升的容量獲得了勝利，可見 Ai-4 Ever 的寬敞容積，如此充足的置物空間對於媽媽們來說也是一大省事，日常購物輕鬆無憂。
最後在「長眼倒車手」關卡，利用 Ai-1 Ultra Belt 搭載業界首創的「DAPS 死角預防系統」，提升安全性。參賽者透過儀表顯示後方鏡頭畫面，清楚辨認工作人員舉牌的號碼，將車輛準確停至指定區域後正確答題即可獲得積分。最終，粉紅隊與藍綠隊共同以最快的時間回到指定區域完成作業，贏得比賽。
綜合三項關卡與創意評選的積分成績，第一名由藍綠隊奪下，並贏得宏佳騰贈送的RPM彈簧預載可調後避震，第二、三名隊伍也分別獲得 SOL SF-6 全罩式安全帽，及 MAXXIS MA-EV 後輪胎。儘管其他隊伍未能獲得名次，但所有參與活動的「A級玩家」們，皆可帶走宏佳騰特製的精美大禮包，包含專屬隊伍 T-Shirt、個性收納箱、活動限定雨衣、防水鞋套、完賽臂章和 MEN'S Biore ONE 髮顏體全效潔淨露試用品等，多項專屬好禮讓車主們滿載而歸。
除一系列關卡體驗外，現場同時展示四種不同性能車款，包括特逆獨型的 Ai-1 Ultra Belt、狂野跑格的A i-1 Ultra ABS、靈活輕巧的三輪電車 Ai-2 Gather，以及輕甜萬能的 Ai-4 Ever，讓有興趣購車的消費者可直接體驗各款車型的特色優勢。本次活動現場熱鬧非凡，車友們在享用宏佳騰品牌精心準備的餐盒時，同時暢聊著愛車大小事和比賽中的有趣瞬間，歡笑聲不斷，進一步讓車友了解身為「A 級玩家」的樂趣與社群凝聚力。宏佳騰品牌以「人」為核心，用心經營並展現車友與品牌間的緊密連結，接下來也將陸續舉辦「型玩大挑戰」中、南部巡迴場次，欲知更多活動詳情，請洽官網：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/promotion