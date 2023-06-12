首露面談性騷擾　鍾沛君：朱學恒荒唐不知悔改

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在稍微平復情緒以後，鍾沛君說，十個月聽起來很久，但是對心裡受傷的她來說很短，到現在還是會在晚上做惡夢，到現在也還沒有完全好起來。至於有人說她是在盤算獲得政治紅利，她想問，如果是家人或朋友受了這樣的傷，多久的復原算快？多久復原算慢？自己在選議員、選立委的時候都沒提過這件事情，那她又現在圖什麼？
鍾沛君直言，真正讓她決定在此刻說出來，是因為朱學恒曾經一度讓她相信願意悔改認錯。在去年8月事情發生後，沒有向朱學恒要求賠償，只要朱從此以後承諾不要再靠近她；因此朱學恒在律師事務所寫下的切結內容是會盡一切可能遠離她及她的家人。
「但是，在幾個月之後，他毫不避諱地在電視台跟我出席一樣的通告，而且一而再再而三，我認為他在挑戰我的底線」，鍾沛君說，朱在測試她身為被害人又是公眾人物，她敢不敢站出來挑戰他。一次兩次之後，他不但跟我繼續同台，「而且還當著我的面談論他最不該談論的性騷擾議題。」
鍾沛君說，最後一次錄影的時候，電視台毫不知情的狀況下將朱安排到我的右手邊，但朱學恒若無其事坐在離我這麼近的距離談論他最不該談論的性騷擾議題，「於是在那天我下定決心，沒有什麼好忍耐的」，一個不知悔改，違背自己切結內容的人，有甚麼資格談原諒談大道理呢？
鍾沛君說，現在已經將所有的證據都交給律師，所有能捍衛自己權力的行動都不會放過。至於朱學恒自己向地檢署告發，鍾說，「我相信他的做法，任何有法律知識的人都會覺得非常荒唐」，朱的行為只是再一次向大家證明他毫無悔改之意，如果他覺得自己做錯了，他早在還可以有法律效益的時候去自首，而不是現在浪費司法資源去博取媒體版面。
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