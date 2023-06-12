▲ 1.5 引擎導入確認，預售 109 萬起！Nissan X-Trail 輕油電預售開啟！

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為讓消費者搶先體驗感受全新NISSAN X-TRAIL輕油電的產品魅力，裕隆日產自2023年6月12日起至7月31日止，啟動NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》限時招募活動(註3)，凡於活動期間內，透過全國NISSAN展示中心或線上付費1,000元入會成為領航家會員，即享6大尊榮禮遇，總價值達60,000元，其中驚喜禮，領航家下訂即有機會抽X-TRAIL輕油電一台免費開回家。
NISSAN X-TRAIL自2003年推出至今廣受車主喜愛與支持，乘載人與車之間共同經歷的美好回憶，秉持「技術日產 智行未來」品牌內涵，持續提供消費者優質產品，X-TRAIL e-POWER 於2023年2月份正式上市，以不用充電的電動車技術震撼市場，運用 3 大黑科技：e-POWER動力、e-4ORCE系統及ProPILOT智行安全，搭配日系精湛細工外觀設計與數位精品豪華座艙，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售佳績。為回饋消費者支持，提供多元環保潔淨的駕馭選擇，即將推出NISSAN X-TRAIL雙動力另一旗艦車款X-TRAIL輕油電，全新世代NISSAN X-TRAIL「e-POWER」與「輕油電」雙動力極智之座，以新能源動力，創造低碳排、低能耗、無里程焦慮的極智駕馭體驗。
裕隆日產汽車為回饋消費者支持，提供更多環保潔淨駕馭選擇，裕隆日產汽車即將推出全新NISSAN X-TRAIL輕油電，搭載高效輕油電 3大新科技：VC-TURBO可變壓縮比引擎、輕油電動力系統及ProPILOT智行安全系統。NISSAN X-TRAIL輕油電為同級唯一搭載輕油電動力系統車款，價格區間預計為109萬至129萬，裕隆日產將持續積極爭取最佳配備與價格(註4)。
新科技一：1.5T VC-TURBO 可變壓縮比引擎
NISSAN X-TRAIL輕油電搭載的VC-TURBO可變壓縮比引擎，榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎(註5)，可變壓縮比技術可依照行駛狀況，智慧調整引擎壓縮比，加速時使用低壓縮比創造大馬力輸出，巡航時使用高壓縮比創造最佳油耗，讓車輛兼具性能與節能，為引擎的動力、效率與排放標準，樹立新標竿，帶給顧客全新的駕馭體驗。
新科技二：輕油電動力系統
全新NISSAN X-TRAIL搭載輕油電技術，透過能量回收與電力輔助，帶給顧客高效節能、充沛動力二大優點，透過電力輔助降低引擎負荷，提高能源使用效率，降低燃油消耗，節省行駛成本，有助於減少空氣污染和溫室氣體排放，輕油電技術更可以透過電動馬達提供額外的動力輸出，提高加速性能。X-TRAIL輕油電透過VC-TURBO引擎輸出與輕油電馬達輔助，以1.5升排氣量，創造出傲視同級的204匹馬力(註6)，同時繳出同級最佳的16 KM/L的油耗表現(註7)。
新科技三：ProPILOT 智行安全系統
ProPILOT 智行安全系統，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，除此之外，更配備NISSAN獨有的 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，掌握先機避免危機，及AI智能駕駛輔助系統，透過全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，降低系統調整頻率，並且於相鄰車道有大型車輛時，調整車道內位置，達成 Level 2等級的主動安全輔助系統，創造安心舒適旅程，猶如親駕的駕馭體驗(註8)。
NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》限時招募 千元入會即享6大尊榮禮遇
為讓消費者搶先體驗感受全新NISSAN X-TRAIL輕油電「高效輕油電 3大新科技」的產品魅力，裕隆日產自2023年6月12日起至7月31日止，啟動NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》限時招募活動，凡於活動期間至全國NISSAN展示中心或線上付費1,000元，除可獲得優先賞車、優先交車專屬權利，更享6大尊榮禮遇，總價值高達60,000元，包含領航禮：X-TRAIL領航家保溫杯；下訂禮：X-TRAIL領航家悠遊卡；3項交車禮：輕油電系統鋰電池10年或20萬公里延長保固、輕電能輔助自行車、千元升級萬元配件金；驚喜禮：下訂抽X-TRAIL輕油電，讓領航家有機會免費開回家。
誠摯邀請消費者加入NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》限時招募活動，搶先體驗感受全新NISSAN X-TRAIL輕油電版搭載「高效輕油電 3大新科技」的產品魅力，並提供領航家會員6大尊榮禮遇，更有機會將NISSAN X-TRAIL輕油電免費開回家，相關優惠詳情請洽全國NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://event.nissan.com.tw/2023xtrail_presale_event1/。