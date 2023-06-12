非典型試駕！我們與福斯商旅Caddy福祉車的VanLife

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任務一：
《回診》斜坡板輕鬆收折，讓上下輪椅輕鬆沒負擔！
中風後當然首重多休息，但適度的復健動作，對於重返正常生活功不可沒，只不過平常好手好腳回診上醫院輕鬆寫意，這下因中風行動不便根本寸步難移，於是我們特別借來福斯商旅Caddy福祉車，不只做報導，同時也溫馨接送，看看諸多設計對於輪椅族實際生活面而言，是否真的友善且好用。
由於全新世代福斯商旅Caddy Maxi空間規劃相當亮眼，改為Caddy福祉車後，後座艙依舊得以保有5＋1(輪椅使用者)共六人座完善機能，前艙部分仍為前2後3雙排座椅配置，而原本的第三排空間與行李廂則成為無障礙輪椅置放區域，如此一來，這台福祉車平時依舊可供一般家庭使用，當有行動不便或年長者有外出就醫、出遊等需求時，Caddy福祉車則可瞬間化身水平移動的乘載工具。
而為達成如此目的，Caddy福祉車於車身後半段可説竭力提升進出便利性，其中最重要的莫過於可輕鬆放下與收起的斜坡板。對照過往經驗，特別設計的後方底部結構，讓整套斜坡板得以創造出僅約14度的和緩坡道，推送行動不便者上下車格外輕鬆；一片式設計的斜坡板本身也無需分段延伸或收折，有效簡化操作程序，再加上Easy Use功能坡道拉環的幫助，放下或收起Caddy福祉車的斜坡板相當省力就手，就連同事女友也能單手輕鬆操作，有效降低一旁照護者的負擔。
此外，固定輪椅的安全束帶設計也別具巧思，不僅前2後2共計四具固定裝置可於行車時牢牢固定以確保輪椅使用者安全，同時右後D柱旁也設有前方輪椅固定裝置控制鈕，一鍵便可鎖定或解除。在空間部分，因Caddy Maxi本身即擁有寬敞車室空間，因此Caddy福祉車的輪椅使用區高度與寬度皆大幅優於相關法令規定，身處其中更加舒適且寬闊，同時進出也能更快速也輕鬆。
任務二：
《搬家》 寬裕空間超好載，一車多用實用便利再升級
同事正因搬家過勞而中風，此時身為同事怎好意思袖手旁觀？好在搬家公司已將大型物件處理完畢，僅剩少許物件才須我們自己來，這時真慶幸有了福斯商旅Caddy福祉車，方才得以輕鬆搬運這些體積也不算小的傢俬。
翻開一般Caddy Maxi規格數據，若將第三排座椅拆卸移除，便能獲得高達1,720公升置物容積，依此類推福斯商旅Caddy福祉車的載運機能應也近似，不僅如此，斜坡板設計讓物件上下更顯輕鬆方便，如不載送輪椅乘客時，可提供更寬敞的裝載空間，斜坡板上下物件還更方便又省力，所以這次幫同事搬家所有東西竟能一次就全裝上車，省去原以為還得再跑幾趟車程的往返時間。
任務三：
《散心》 與康復中的同事出遊，同享VanLife大視野
就這樣，本以為要分好幾趟的搬家行程，結果因福斯商旅Caddy福祉車的大空間一趟輕鬆搞定，因而空出下午時光，於是我們一同開往海邊，不只帶近期都在家中與醫院往返的同事戶外走走，順便幫自己偷個閒，滿足平日對於VanLife的美好憧憬。
這時方便好載的福斯商旅Caddy福祉車再次成為得力助手，途中無論仗勢2.0 TDI柴油渦輪增壓引擎而來的大扭力，及七速DSG自手排變速系統創造的靈活加速力道，都讓移動過程更顯輕鬆恣意，而源自MQB平台恰到好處的懸吊配置，也讓這輛尺碼不小的福祉車兼具舒適與靈活的動態特性，與此同時，身處輪椅使用區同樣不覺突兀顛簸，甚至帶來與前排座椅所差無幾的乘坐感受，全車乘員的移動體驗自然更加舒適而自若。
Caddy福祉車首先因為置物容積充足，因此所有需要與想要的用具全都得以最隨興的方式丟上車，無需躊躇取捨而傷透腦筋，其次也因可輕鬆收納的斜坡板與寬敞後廂容積，甚至讓我們得以直接在車上將露營椅及小茶几給組裝好，再一次將之拿下車使用，一邊聊著近期工作趣事，一邊配著海天一線的美好，剎那間，彷彿忘了這些日子人力不足的辛勞。
購車即享第五年延長保固 任何人都享有自在的水平移動生活
經歷一整天東奔西跑解任務，發覺福斯商旅Caddy福祉車可還真好用，不僅具備等同Caddy Maxi的大空間，也滿足乘坐舒適性與駕駛操控性，針對輪椅使用者與照顧者都極為貼心呵護，讓輪椅使用者及年長者也能輕鬆享受VanLife。此外，Caddy福祉車與正七人座的Caddy Maxi車款一樣享有第五年延長保固，任何人，都值得輕鬆享受自在水平移動新生活。
▍ 健康小知識：關於中風的二三事
所謂中風者究竟為何？基本上中風即突發性腦血管疾病，一旦腦血管阻塞或破裂，便將促成腦部功能失調，輕者可能半身不遂或言語、視力失常，重者甚有可能立即死亡，因此須特別注意及預防，如突有身體單側的頭暈頭痛、頸部僵硬、視力下降或無法言語，很可能正是遇上中風的狀況。
而要想遠離中風威脅，還是得由均衡飲食、規律運動與良好作息等生活習慣著手，若已有高血壓、糖尿病或心臟病等相關病史，更需定期追蹤並配合醫囑治療與休養，以同事來說就有高血壓現象卻未特別在意，恰巧近期搬家過度操勞，一不留神，中風隨即找上門。