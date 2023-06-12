《超人力霸王德卡》主角吃爆台灣美食　村山優香見粉絲感動到哭了

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在昨天的兩場特映會則與現場大小朋友開心互動，粉絲們表示能見到本尊感到興奮，相關演員首度來台舉辦面對面的活動，而3位演員也感受到粉絲的熱情，異口同聲表示能因為超人力霸王來到台灣宣傳真的太棒了！除了3位主角，預計在7月16日於MOMO親子台開播的《超人力霸王 布雷薩》也在特映會驚喜現身，帥氣的變身姿勢讓小朋友直喊「超酷的啦」，此外松本大輝與中村加彌乃還現場變身成德卡與帝納斯，將現場氣氛炒到最高潮，而村山優香最後則忍不住落淚，她淚光閃閃地表示：「真的很感動，沒想到有這麼多人喜歡我們！」
結束工作後，3人也到超人力霸王期間限定店參觀並簽名留念，看到現場霸氣十足的4米高初代超人力霸王，忍不住大喊「斯勾以！（好厲害）」的同時也搶著合照，因為在日本也很難看到如此「巨」的超人力霸王；快閃店內更是逛到不想離開，看到許多台灣限定周邊商品都愛不釋手，現場也製作起姓名貼，松本大輝拿到成品後，先是送給想要的小朋友，之後甚至開始「姓名貼」貼貼會，現場民眾對於可以見到超人力霸王的演員都表示相當興奮，松本大輝、村山優香、中村加彌乃也表示這次的台灣宣傳行程真的太開心。
台灣知名娛樂體驗創造品牌「野獸國」自從去年4月正式成為《超人力霸王》台灣獨家代理商後，除了眾多玩具、服飾和周邊商品，最新電影版《超人力霸王德卡 最終章 朝向旅程的彼方...》會在6月30日於全台上映，最新影集《超人力霸王 布雷薩》將於7月在多家影音串流平台同期跟播，位於遠百信義A13一樓南面廣場的期間限定店則從即日起至7月9日止，配合百貨營業時間營運。