貼牌Clio，Mitsubishi Colt復活登場
Mitsubishi於2022年就表示會推出基於Renault Captur與Clio的車款，其中於9月推出的ASX就是以Capturj為基礎，而近日Mitsubishi則帶來全新Colt，當然車型平台就是Clio。
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在集團共享下Mitsubishi於2022年就表示會推出基於Renault Captur與Clio的車款，其中於9月就推出以Captur為基礎的ASX，而近日則帶來全新世代Colt。Colt是以Clio為基礎進行打造，而兩車其實就是雙生車，但為加以區隔Colt在車頭部分有加入Mitsubishi品牌元素，不過車尾就幾乎和Clio相同。
既然是資源共享動力系統當然也會共用，Colt有提供三種動力，其中入門為1.0升三缸自然進氣引擎（66hp/9.7lgm），再來則是1.0升三缸渦輪引擎，具有90hp/16.3kgm輸出，最後則是1.6升油電動力，該動力由一具1.6升自然進氣引擎搭配1.2kWh電池與電動馬達，進而提供141hp最大馬力。
座艙部分Colt也完全比照Clio格局配置，配備7吋數位儀表也可額外付費選配10吋，中控螢幕則有7吋與9.3吋兩種選項，另也配備無線充電、9支揚聲器、Bose重低音等。