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一「線」之隔差很大　戽斗女正顎手術增自信

▲醫師先3D列印的導引板固定在下顎截骨手術位置，大幅提升準確度(圖／醫院提供2023.6.13)
▲醫師先3D列印的導引板固定在下顎截骨手術位置，大幅提升準確度(圖／醫院提供2023.6.13)

記者柳榮俊/台中報導

台中22歲郭姓女大生去年畢業後屢因戽斗外型求職困難，今年初她決定接受正顎手術，經醫師檢查後發現她「美觀線」的下巴處突出多達1公分，確診為「骨骼性第三級咬合不正」(俗稱戽斗)，經安排齒顎矯正合併正顎手術後，大幅改善整體臉部線條，不僅增強自信，也順利找到工作，迎接職場春天！

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亞洲大學附屬醫院口腔外科主治醫師陳彥綦表示，正顎手術的適用範圍十分廣泛，主要是協助矯正咬合不良，並調整臉型及增進美觀，除了常見的矯正功能(包括戽斗、小下巴、歪臉)之外，也會應用於治療顏面創傷、唇顎裂以及睡眠呼吸中止症等範疇。


至於如何判斷是否需要矯正，陳彥綦指出可從「美觀線」作為標準，他表示，所謂美觀線指的是從鼻子的最前端與下巴最突點劃一條線，上下唇落在線上是公認比較好看的臉型，若下唇位置太過後縮則為「小下巴」，萬一超過太突出，就容易成為「戽斗」臉型。


以郭姓女大生為例，患者到診時十分沮喪，抱怨畢業後投了幾十家履歷表應徵秘書，多數都石沈大海，直到大學閨蜜私下暗示「可能是戽斗的關係」後，她才決定就醫諮詢，希望能夠改善長期困擾的問題。


陳彥綦初步檢查後發現，患者的下巴明顯突出、雙唇無法閉合，距離美觀線超過1.5以公分，屬於「骨骼性第三級咬合不正」，加上患者本人齒列不正，因此建議採用齒顎矯正合併正顎手術雙管齊下方式改善面部輪廓；先藉由拔牙及配戴牙套改善齒列問題，再以截骨方式縮短過長下顎後，利用顎面骨移動同時改善鼻型增加臉部豐隆度，大幅改善臉部整體線條，術後順利找到心儀工作。


陳彥綦也表示，日前曾治療因車禍導致上下顎骨粉碎性骨折的外商主管，意外發生後，患者喪失咀嚼功能，所幸採用3D電腦輔助導引及超音波骨刀進行正顎手術治療後，順利恢復咀嚼進食功能，且手術過程中出血量大幅減少、手術時間縮短，並提高準確度，對患者而言是一大福音。

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