▲ 23 年式 Vespa Sprint & Primavera 上市，推四大新色！

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Sprint S 150 i-get ABS今年主打車色「鈦鐵消光灰」，外型上帥氣升級，展現低調又不失搶眼的跑格氣場；車側有全新的Sprint S版專屬雙色造型車貼，並保留了S版特有的動感紅色元素於領結飾蓋與車輪上的S標記；原有的黑化細節更延伸至Sprint車型獨有的三角葉瓣造型後視鏡、全車身飾條、前後車燈邊框、儀表板飾框及後扶手；採用白色滾邊的賽車風格座椅，完美襯托出屬於Sprint S 150最獨特的運動氣質；Sprint S 150 i-get ABS新年式車色尚有「雪地白」、「曜石消光黑」、「霓虹橘」、及「墨綠灰」，而標準版Sprint 150 i-get ABS則有亮眼的主打色「萊姆黃」、「雪地白」、「風暴灰」，以及預計第三季上市的「孔雀藍」，讓Vespa Sprint全家族的車色選擇更完整豐富。
以優雅風格享譽盛名的Vespa Primavera，擁有經典的圓型頭燈、時尚迷人的車身曲線，並成為無數人心中的夢幻車款。2023年式Primavera車型搭載歐盟環保法規五期i-get引擎科技、絕對耀眼的LED頭尾燈與日行燈以及晶片防盜系統，並採用12吋五輻鋁合金輪框與特色的前單搖臂懸吊系統、ABS 防鎖死煞車系統，提高整體行車穩定度及防護安全性，提供騎士更加平穩順暢、舒適無慮的騎乘體驗。
新年式Primavera S 150 i-get ABS推出一系列絕美車色，典雅出眾的「淺褐沙」主打登場，還有令人眼睛為之一亮的「天空藍」夢幻回歸，「天空藍」曾在2020年短暫出現過，並於今年首次加入Primavera車型，增添一抹夏日風情。有別以往，Primavera S外觀融合經典元素與個性化設計，新年式更採用亮橘色跳色搭配，點綴在V型領結飾蓋、前後輪圈飾貼、以及座椅的滾邊縫線；全車細節搭配時下最流行的漆光黑化風格，呈現於前後車燈邊框、前土除飾蓋、車身飾條、輪圈及後扶手等處；不僅如此，車身雙側也換上了專屬於Primavera S版的全新造型車貼，以藍、橘、紫三色組成的幾何圖形，創造出繽紛跳躍的色彩線條，並預計於第三季迎接「霓虹橘」加入。新年式標準版Primavera則將以125 cc引擎版本回歸，總代理太古運通也提前預告新年式Primavera 125 i-get ABS將以主打色「薄荷綠」引領其他車色一同美型登場。
為了讓更多喜愛Vespa的車迷朋友能近距離欣賞2023年式Sprint & Primavera新車的風采，Vespa特別與貫徹義式享樂精神的日光餐酒館PAGE IN LAB〔註1〕攜手合作，展開新車限定的型格外展計畫，在PAGE IN LAB的「Vespa大道」可鑑賞最新美車並感受Vespa品牌的美學精神，還能暢享義式美食，零時差的沉浸義式生活體驗！
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