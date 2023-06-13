133.8萬元起大改款Ford Ranger正式登場，性能皮卡Ranger Raptor一併亮相！

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全新世代Ford Ranger全車系計有售價133.8萬元的XLT、；售價156.8萬元的Wildtrak以及售價206.8萬元的Raptor，滿足消費者商用、自用和休閒娛樂的多元需求，以正宗美式全新的智駕休旅運動皮卡定位，樹立台灣皮卡市場新標竿。
出色動力與地形征服力再進化
Ford Ranger XLT及Wildtrak在全新進化下展現出色動力與更升級的地形征服力，前者搭載2.0L直列四缸柴油渦輪引擎（170ps／41kg-m）及SelectshiftTM六速手自排變速箱；Wildtrak車型搭載2.0L直列四缸柴油雙渦輪引擎（205ps／51kg-m）及SelectshiftTM十速手自排變速箱，可於低速提供強大扭力與出色的油門反應，展現豐沛的動力輸出，在節能與順暢的操駕感受外，進一步提供優異的載重與高達3,500kg的拖曳能力。
除此之外，全新Ford Ranger輪距寬度較上一代車型增加60mm，前輪往前移動50mm使前懸縮短，進一步提升車輛越野能力及車輛穩定性，並連帶增加整體置物平台的寬度。其具備30˚進入角／21˚穿越角／25.6˚離去角，以及800mm最大涉水深度的優異越野能力。受惠於XLT車型配備的Part Time 4WD（高速二驅2H／高速四驅4H／低速四驅4L），以及Wildtrak車型升級配置的Advanced 4WD（智慧四驅4A）及電子式後軸差速器鎖定等科技，使得全新Ford Ranger可因應道路狀況提供最佳化的四輪循跡性，並在沙地或濕滑等惡劣路況帶來優異的脫困能力，引領車主以高度駕馭信心探詢精彩生活。
美式硬悍風格結合全新應用機能
全新世代Ford Ranger車頭配置視覺更具侵略性的深色蜂巢式進氣格柵，Wildtrak透過全新LED頭燈組、C字型日行燈以及引擎下護板等設計，進一步強化視覺氣勢，車側採車身同色後視鏡（XLT）／曜石黑後視鏡（Wildtrak，含照地燈）、17吋鋁合金輪圈（XLT）／18吋（Wildtrak專屬式樣輪圈）。Wildtrak車型再配備金屬嵌邊大型車側踏板以及專屬車頂架，兼顧視覺美感及實用性。在車尾部分，全車系均採用全新C字型LED煞車燈，有效提升整體視覺辨識度和硬悍氣勢。
全新Ford Ranger承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。其採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計，當中XLT配置箱頂／尾門保護飾條、置物箱快拆蓋以及可調式車斗滑軌；Wildtrak車型則配置專屬鋁合金固定桿、曜石黑防滾籠、Zone Lighting區域照明系統等，不僅實現強大的載運能力，更可因應消費者不同需求，靈活裝載商用貨品、家用物品、露營用具等多元型態物件，增添便利靈活的空間變化和延展性。
先進數位座艙樹立同級皮卡科技新標竿
全新Ford Ranger的數位化科技座艙奠定了同級皮卡車的科技新高度，為使用者帶來便捷且人性化的使用情境。其採用客製化機能的8吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，帶來清晰簡潔的駕駛視覺介面，中控台採用Ford全新開發的10.1吋（XLT）／12吋（Wildtrak）全彩LCD觸控螢幕，其搭載的SYNC®4A娛樂通訊整合系統在整體操作上更為直覺，並提供觸控、旋鈕控制、對話式聲控等不同操作方式，內建無線Apple CarPlay®／Android AutoTM、原廠衛星導航以及車主手冊等多項便利機能。更多傲視同級的配備還包含：握感紮實的三幅式多功能皮質方向盤，全新設計的中央鞍部同步整合無線充電板，電子式旋鈕加力箱、E-Shifter電子式排檔系統（Wildtrak車型專屬）、EPB電子手煞車含Auto Hold等操作功能採用全新配置，搭配雙前座布質座椅（XLT）／皮質加熱座椅含駕駛座電動8向調整（Wildtrak），以及隱藏式置杯架、副駕駛前方隱藏式上掀儲物空間（Wildtrak）等多處收納巧思，展現多元應用機能的車室空間。
最先進主被動安全防護，打造正宗美式智駕休旅運動皮卡
全新Ford Ranger在主被動安全防護層級上展現同級新高度，XLT／Wildtrak車型均升級配置九顆SRS安全輔助氣囊（新增副駕駛膝部氣囊、前座中央氣囊），並提供PIB二次碰撞預煞輔助系統以及360度環景影像行車輔助系統（Wildtrak車型），提供完整的被動安全防護。此外，車系超越同級，全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2駕駛輔助科技定義的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，包含：PCA前方碰撞預警系統、ESA閃避轉向輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統、iACC智慧型定速巡航調節系統、ISA智慧型速限輔助系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)、LCA車道導正輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、RED道路邊緣偵測系統等豐富功能，並全新配置倒車煞車輔助系統以及FAPA主動式停車輔助系統2.0（Wildtrak）兩大實用功能，讓全新Ford Ranger成為同級最先進的新世代智駕休旅運動皮卡。