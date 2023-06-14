【試駕】BMW M2激情的誘惑讓人一試就上癮

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BMW讓人迷戀的莫過於M Power的性能與饒富樂趣的操駕表現，而旗下M車型就是集合品牌最強性能科技的車款，日前我們就試駕了M車型中入門的M2。
M2雖為M Power車款的入門車型，但在動力與底盤等部分卻一點也不入門，首先在動力方面新世代M2就搭載與自家老大哥M3/M4相同的S58 3.0升直列六缸渦輪引擎，擁有460hp最大馬力與56.1kgm峰值扭力，0～100km/h加速也僅需4.1秒，250Km/h的極速若選配M駕駛套件後則能提升至285Km/h。
從來不會懷疑M Power車款的能耐，我們只會好奇能有多強悍極能帶來多少樂趣？而有此強悍動力傍身的M2，在按下啟動鍵發動引擎後就先發出宏亮聲浪展現氣勢，排入D檔踩下油門不用懷疑當然以極為輕快的腳步驅動車輛前進，甚至稍微加深一點油門就會感受有一股能量蠢蠢欲動，而重踩M2即會以符合動力規格的強勁推力回應需求，然而這僅是一般模式而已，光如此表現就已讓人不時發出尖叫聲與臉上掛著滿足的笑容。
雖說如此但試駕M2怎可能安分，當然要試試BMW替各位準備的Sport與Sport+模式。首先在Sport模式下就已帶來比方才更激進的反應，或許已有了一定年紀，動力輸出、懸吊回饋與轉向等更積極的反應已不太適合用於一般日常使用，不過對於短暫享樂卻給予滿滿激情，這也。至於Sport+模式當然不用說，所有輸出與反應都變得相當敏感，只要油門稍加過度踩踏或方向盤轉動幅度稍大，都會帶來強烈的回饋。
M2讓人興奮的不單只是性能輸出而已，而是460hp灌注在後輪之上，但BMW並未將M2設定成瘋癲難以駕馭的猛獸，透過M運動化差速器分配後輪扭力與M跑車化電子懸吊加持，使其無論急加速或彎道操駕都有著絕佳的穩定性，即使試圖在彎中以更快的速度通過，所配置的前275/35 R19、後385/30 R20輪胎沒有發出任何抗議聲響牢牢緊抓路面。
但若進一步提升速度，你就會發現方才的安定似乎開始起了變化，只要敢大膽些彎中油門補點，M2就會回應你的需求，車尾些微的外拋不會讓你驚慌失措，反而會說出「果然是這樣」的字語，不過這樣的感受很快就會電子系統矯正，這也讓每個人坐上M2都能玩得不亦樂乎，而且也不用擔心會被反噬。當然若用不合理的方式或切至Track模式解除枷鎖，就能體驗M2骨子理真正的瘋狂個性。
近期BMW新世代車型看圖片都會有著不適應或覺得怪的感受，但見到實車後突兀與不適應感就會全部消散，全新世代M2也同樣讓我有此感受。與2 Series Coupe不同，M2有著更高調張狂的造型，方正和極為寬大的氣壩，讓人在螢幕前看廠圖和看到實車有著兩種想法。除兼顧視覺與空氣力學的造型，M2的車寬較2 Series增加49mm，搭配方正且突出的後輪拱，不僅勾勒出可樂瓶曲線，也營造出難以掩蓋的性能跑格氣勢。
除了動態表現充滿運動化，M2在座艙格局也給予強烈性能味，M專屬紅色引擎啟閉鈕、M真皮方向盤、M縫線安全帶、Vernasca真皮M雙前座跑車座椅及藍、紫、紅色點綴，打造出極具熱血氛圍的車室空間，不僅如此也提供可減少10.8公斤的Merino真皮M碳纖維賽車桶型座椅選配。
M2雖擁有高性能動態表現但畢竟不是賽車，因此配備iDrive 8.0、12.3吋數位儀錶與14.9吋中控構成的曲面螢幕、無線充電、抬頭顯示器、無線Apple Carplay/Android Auto、主動車距定速控制、盲點偵測警示、後方車流警示、後方防追撞警示以及自動停車與倒車輔助系統等，讓日常駕馭M2也能享有舒適便利體驗。
如果你有369萬想買一輛雙門性能車，BMW M2絕對會是首選，460hp馬力、後輪驅動、甩尾分析系統、可安定也可瘋癲的動態表現，M2一次全部給你，而這些特性不僅能讓你直接下賽道，要用來日常代步M2也表現的恰如其分。