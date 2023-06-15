漫威「首句髒話」搶輸星爵！神盾局長山繆傑克森妙吐真心話
把髒話當成口頭禪的好萊塢男星山繆傑克森（Samuel Jackson），加入漫威15年以來，沒有一部作品的台詞破戒飆粗口，沒想到第一個在漫威宇宙裡講出「F」字的，竟是《星際異攻隊3》的「星爵」克里斯普瑞特，山繆傑克森今（15）日出席漫威影集《秘密入侵》記者會，被問到漫威首位講「F」字的頭銜被星爵搶走，會不會記恨總裁凱文費吉？他淡定回應：「不會，我從來沒想過這個問題。」
記者羅凌筠/台北—洛杉磯連線報導
《秘密入侵》是神盾局長「尼克福瑞」的個人影集，加入奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）助陣，奧莉薇亞柯爾曼笑說：「每一部漫威電影上映的時候，我就打電話煩我的經紀人，問『我可以演漫威嗎』，只要提到任何『漫威』的作品，我馬上說『好！拜託讓我去』。」
山繆傑克森說奧莉薇亞柯爾曼的角色是「全英國最危險的女人」，她與神盾局長之間的感情充滿張力，奧莉薇亞柯爾曼搶先透露：「他們之間有段過去，對彼此信任。」製作團隊也表示神盾局長是比較人性化的英雄，《秘密入侵》甚至帶點美國西部片的色彩，形容神盾局長是漫威版的約翰韋恩。
《秘密入侵》眾星雲集，卡司還包括蔻碧史莫德、唐奇鐸、馬丁費里曼、班曼德森、金斯利本阿迪爾，艾蜜莉亞克拉克提及，這是吸引自己演出的主因，「能與這些不可思議的人坐在這裡，即使只有任何一位都已經足夠了，每一位都非常了不起。」《秘密入侵》將於6月21日在Disney+上線。