許傑輝《婆婆2》喊卡！製作人止血性騷擾風暴　證實劇組停拍

漫威「首句髒話」搶輸星爵！神盾局長山繆傑克森妙吐真心話

▲「神盾局長」山繆傑克森不是講出漫威首句髒話台詞的人。（圖／Disney+）
▲「神盾局長」山繆傑克森不是講出漫威首句髒話台詞的人。（圖／Disney+）

記者羅凌筠/台北—洛杉磯連線報導

把髒話當成口頭禪的好萊塢男星山繆傑克森（Samuel Jackson），加入漫威15年以來，沒有一部作品的台詞破戒飆粗口，沒想到第一個在漫威宇宙裡講出「F」字的，竟是《星際異攻隊3》的「星爵」克里斯普瑞特，山繆傑克森今（15）日出席漫威影集《秘密入侵》記者會，被問到漫威首位講「F」字的頭銜被星爵搶走，會不會記恨總裁凱文費吉？他淡定回應：「不會，我從來沒想過這個問題。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼加入漫威影集《秘密入侵》。（圖／Disney+）
▲奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼加入漫威影集《秘密入侵》。（圖／Disney+）
《秘密入侵》是神盾局長「尼克福瑞」的個人影集，加入奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）助陣，奧莉薇亞柯爾曼笑說：「每一部漫威電影上映的時候，我就打電話煩我的經紀人，問『我可以演漫威嗎』，只要提到任何『漫威』的作品，我馬上說『好！拜託讓我去』。」

▲艾蜜莉亞克拉克助陣漫威影集《秘密入侵》。（圖／Disney+）
▲艾蜜莉亞克拉克助陣漫威影集《秘密入侵》。（圖／Disney+）
山繆傑克森說奧莉薇亞柯爾曼的角色是「全英國最危險的女人」，她與神盾局長之間的感情充滿張力，奧莉薇亞柯爾曼搶先透露：「他們之間有段過去，對彼此信任。」製作團隊也表示神盾局長是比較人性化的英雄，《秘密入侵》甚至帶點美國西部片的色彩，形容神盾局長是漫威版的約翰韋恩。

《秘密入侵》眾星雲集，卡司還包括蔻碧史莫德、唐奇鐸、馬丁費里曼、班曼德森、金斯利本阿迪爾，艾蜜莉亞克拉克提及，這是吸引自己演出的主因，「能與這些不可思議的人坐在這裡，即使只有任何一位都已經足夠了，每一位都非常了不起。」《秘密入侵》將於6月21日在Disney+上線。

Jennie加入漫威宇宙？超級英雄角色曝光　YG娛樂正式回應了

Jennie爆加入漫威宇宙！演「這角色」超能力曝　粉絲讚形象超適合

《星際異攻隊3》完美結局三部曲　《終局之戰》後最棒的漫威電影

漫威男星劉思慕現身公園！組隊打球畫面曝光　民眾超幸運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀