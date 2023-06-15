2023澎湖住宿｜不用出國也可以體驗海島度假，特搜澎湖10個絕美住宿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
昇恆昌集團旗下的「澎澄飯店」位於馬公南海碼頭旁，入住飯店美麗的港灣景色一覽無遺。房間寬敞舒適且具有多樣風格設計，不但有全台最大室內極限體能挑戰空間、無邊際高空泳池、兒童戲水池、SPA館、健身房以及提供潮、粵料理的餐廳，還連結澎湖最大的免稅商店澎坊三號港購物廣場，讓旅客從住宿、美食到購物一次滿足。
圖片來源 / IG@coconeco0612圖片來源 / IG@coconeco0612圖片來源 / IG@fairy0407
地 址：澎湖縣馬公市光復里同和路168號
電 話：06-923-5678
時間資訊：入住時間11月-3月15:00 4月-10月16:00/退房時間 11:00
訂房連結：澎澄飯店
官 網: 澎澄飯店官網
澎湖住宿推薦：綠的旅店
位於馬公市區的「澎湖綠的旅店」是許多遊客首選的平價飯店，地點好旅遊機能便利。旅店設計風格簡約，免費接送機服務，也免費提供腳踏車給房客使用。四人親子房的布置上充滿巧思，有室內溜滑梯和印地安造型小帳篷，跟孩子們最愛的跳跳馬，充滿童趣打造出親子專屬的空間。
圖片來源 / 綠的旅店官網圖片來源 / IG@food_ex17
地 址：澎湖縣馬公市文光路27-3號
電 話：06-927-8801-2
時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00
訂房連結：綠的旅店
官 網：綠的旅店官網
澎湖住宿推薦：諾丁葉民宿
「諾丁葉民宿」是白色的歐式建築搭配經典斜頂圓拱窗， 完美復刻歐洲的經典優雅，室內裝潢溫馨舒適搭配極佳的採光，處處充滿著夢幻浪漫的氛圍。民宿是澎湖少數導入太陽能發電系統的低碳綠建築，只有6間客房但是房間寬敞。比較要注意的是僅接待13歲以上旅客，且只接受2晚以上訂房且4人以下，不提供包棟服務。
圖片來源 / IG@may_chu55圖片來源 / IG@may_chu55圖片來源 / IG@may_chu55
地 址：澎湖縣馬公市陽明路233號
電 話：0908-058-233
時間資訊：入住時間16:00/退房時間11:00
訂房連結：諾丁葉民宿
官 網：諾丁葉官網
澎湖住宿推薦：夏灩民宿
鮮黃外觀的「夏灩民宿」距離機場和港口15分鐘車程，環境清幽加上蔚藍海景和沙灘，格外寧靜愜意。部分房型有獨立陽台，入住皆附早餐，豐盛程度獲得一致好評。白天可以看飛機起降或日落紅霞，夜晚聽著潮水聲吹著海風入眠，滿滿海島度假的氛圍。超可愛的邊境牧羊犬Boss，也是旅客再次入住的理由之一。
圖片來源 / IG@yuyu03050603圖片來源 / IG@holyholy888
地 址：澎湖縣湖西鄉沙港村13號之一
電 話：06-921-1890、0931-151-565
時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00
訂房連結：夏灩民宿
官 網：夏灩民宿官網
澎湖住宿推薦：彩色珊瑚礁民宿
「彩色珊瑚礁民宿」是網路評價很高的網美民宿，清水模搭配純白色輕工業風，加上綠植點綴特別放鬆舒適！極具特色透明彩虹玻璃樓梯，有庭院的VIP房特別開放給帶著毛小孩的旅客，對待寵物十分友善。公共空間的玻璃屋適合沉澱靜心，頂樓露天溫水spa能讓人在星空下享受遠眺港口、漁船燈火及燦爛煙花的美景，可一定記得早早預約。
圖片來源 / IG@pipigfpipidog.ajung圖片來源 / IG@traveldeeeeee
地 址：澎湖縣馬市案山里19-3號
電 話：06-921-9816
時間資訊：入住時間16:00/退房時間11:00
訂房連結：彩色珊瑚礁民宿
官 網：彩色珊瑚礁民宿官網
澎湖住宿推薦：拾光海景民宿
「拾光海景民宿」是以黃色調為主的可愛建築，晚上搭配柔和燈光，營造出寧靜平和的空間。房型有簡約工業風、精緻清水模、情侶浪漫風或是特色親子房型，海景大陽台適合來杯下午茶度過悠閒時光。鄰近浪漫的山水沙灘走路只要2分鐘，民宿本身有機場接送外還有客製秘境行程服務，整體評價超高！
圖片來源 / IG@chen_jia_zhen圖片來源 / IG@chen_jia_zhen
地 址：澎湖縣馬公市山水里32-38號
電 話：06-995-2373、06-995-2372
時間資訊 :入住時間15:00/退房時間11:00
訂房連結：拾光海景民宿
官 網: 拾光海景民宿官網
澎湖住宿推薦：候鳥潮間帶民宿
外觀像白色風帆的「候鳥潮間帶民宿」位於可以眺望馬公市的城前村，這裡沒有頂級的設備，但提供最純粹的自然景觀給每位來訪的旅客。打開窗就是一望無際的大海與晴空，門前一大片私人沙灘和潮間帶，漲潮退潮各有不同的風景，退潮時老闆會帶領房客探索神秘的夜晚潮間帶生態。得天獨厚的民宿環境，適合想擺脫城市喧囂沉浸自然的你。
圖片來源 / 候鳥潮間帶民宿官網圖片來源 / 候鳥潮間帶民宿官網圖片來源 / IG@playwith_melody
地 址：澎湖縣白沙鄉城前村34-2號
電 話：06-993-2511、0900-639-601
時間資訊：入住時間15:00/退房時間10:30
訂房連結：候鳥潮間帶民宿
官 網：候鳥潮間帶官網
澎湖住宿推薦：那。故事水岸莊園
「那。故事水岸莊園民宿」宛如海底片狀珊瑚的建築，鄰近嵵裡沙灘，超美的戶外泳池擁有無敵海景。在泳池裡看夕陽是一種獨特享受，所有房型可飽覽海天一色的美景，也可選擇私人泳池房型，不用出門就可以欣賞澎湖美好的日昇日落，晚上還可以在陽台觀看星空，訂房兩晚以上可免費試開金龜敞篷車，這麼特別的體驗服務一定要嘗試看看。
圖片來源 / IG@l.www.t圖片來源 / IG@connaught_ya圖片來源 / IG@rosecandyv
地 址：澎湖縣馬公市井垵里井子垵100號
電 話：06-995-2806、0952-786-368
時間資訊：入住時間16:00/退房時間12:00
訂房連結：那。故事水岸莊園
官 網：那。故事水岸莊園
澎湖住宿推薦：U+U加倍遊民宿
「U+U加倍遊民宿」純白簡約的設計，門前一排棕櫚樹和碎石小徑中的多肉花園，使民宿更顯得清新典雅，彷彿來到聖托里尼。硬體設備採五星級的規格，房間色調沉穩搭配木質家具，擁有最佳的採光與通風，不論夏天或冬天，室內仍非常舒適，性價比很高！每個角落都美得令人驚艷，處處皆是恰到好處的細膩與體貼。
圖片來源 / IG@linchenhua圖片來源 / IG@linchenhua圖片來源 / IG@angel50820
地 址：澎湖縣馬公市宅脚嶼160號
電 話：0963-019-229
時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00
訂房連結：U+U加倍遊民宿
官 網：U+U加倍遊民宿官網
澎湖住宿推薦：O2 精品會館
鄰近馬公老街的「O2精品會館」是一間獨棟豪宅，散發出一種時尚的優雅，庭院綠草如茵搭配水池和戶外躺椅，裝潢低調奢華。樓中樓房型有超大的浴缸可以泡澡，整片的落地窗可以欣賞夕陽餘暉灑在美麗的海平線上，躺在床上拉開簾子就能看到滿天星星。會館提供2-6人房型可直接包棟，最多容納30人，很適合約親友來場豪華的海島宴會。
圖片來源 / IG@ cham.tseng圖片來源 / IG@queena067
地 址：澎湖縣馬公市東衛里6-10號
電 話：06-921-1778、0934-080-856、0975-870-128
時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00
訂房連結：O2 精品會館
官 網：O2 精品會館官網
延伸閱讀:
- 【澎湖美食懶人包】超豐富澎湖美食地圖！特色餐廳到路邊小吃 享用最在地的澎湖味
- 澎湖景點｜精選5個外島超夯景點：菓葉灰窯、池西岩爆九孔瀑布 驚呼台版「亞特蘭提斯」！
原文出處 : ReadyGo 2023澎湖住宿｜不用出國也可以體驗海島度假，特搜澎湖10個絕美住宿！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw