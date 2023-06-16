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台南築角競爭激烈 15團體與9校獲補助 角逐今年的最佳築角

▲競賽過程中海報、模型及小型道具的展示，讓青年團隊展現自信與設計理念（圖／台南市都發局提供）
▲競賽過程中海報、模型及小型道具的展示，讓青年團隊展現自信與設計理念（圖／台南市都發局提供）

記者張振興/台南報導

112年度台南築角由9所大專院校結合了10個民間團體，獲得補助核定，將於今年暑假進駐營造，角逐今年的最佳築角，讓台南築角在社區營造交出亮眼成果。

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▲善化區嘉北社區的老廢頹屋，期許未來完成營造後，將舊場域迎來新的村落亮點（圖／台南市都發局提供）
▲善化區嘉北社區的老廢頹屋，期許未來完成營造後，將舊場域迎來新的村落亮點（圖／台南市都發局提供）
都發局長徐中強表示，台南築角已邁入了第13屆，是全國大專校際具指標性的設計營造競賽，參加的學校已從南台灣擴及全台，涵蓋了景觀、建築及室內設計等專業領域的青年學子。台南築角在歷年社區創造了出色的成績，也帶動轄內社區的積極申請，今年報名的情形依然相當踴躍，提案的基地各有特色及競爭優勢。

每年6月都發局舉辦的台南築角提案選拔，獲選者包括青年團隊與社區均能獲得當年度補助，築角賽每案最高40萬元，駐村型最高80萬元。今年有更多的夥伴一起攜手「作伙鬥陣行」，接續優化環境空間，在競爭激烈下有15案脫穎而出，成果必然精采亮眼，讓人期待。

今年善化白雪社區的老宅頹屋等閒置地，期許開發出新地景；佳里禮化、左鎮公館、後壁嘉田將改造公共活動場域，連結居民的生活文化，其他還有如後壁頂長的療癒小棧、北區大仁的舊眷落核心綠地新憩點，讓居民都引領期盼帶來新觀感。進入實質補助的計畫將於9月前完成創作，待暑假結束後台南市政府將舉辦決選，再從各組實際完成的作品中選拔出「最佳築角」，請大家拭目以待。

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