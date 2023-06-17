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中國電動休旅進軍歐洲 Nio ET5 Touring只租不賣 還有換電系統可用

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

中國蔚來汽車使用多款旗下最新的車型進軍歐洲市場，而其中保括了這輛ET5 Touring純電旅行車款，這輛車擁有時尚的外觀特色，巨大的天窗以及489匹的最大馬力，車輛的百公里加速只需4秒鐘就可以完成，車頂的線條更改之後讓後座乘客的頭部空間增加，並且在後車廂空間表現也相當突出，不過在歐洲只有長租以及短租服務，目前價格還沒有出爐，而且也不會讓顧客買斷車輛使用。

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ET5 Touring擁有優美的線條，後車廂的空間表現為450~1,300公升，實用機能非常優秀。
ET5 Touring擁有優美的線條，後車廂的空間表現為450~1,300公升，實用機能非常優秀。
ET5 Touring現在在歐洲登場，這是從ET5轎車而衍伸出的旅行車款，不過現在後車廂空間擁有450公升的容積表現，在底板下方還有額外的42公升置物空間，此外可以透過第二排座椅的4/2/4創造出最大1,300公升的載物空間，原廠表示這輛車的後行李廂地板距離地面僅699mm，是相當優秀的表現，此外後方也設計了置物網以及磁吸貨物袋，並且設計了掛夠讓車主可以掛放衣物，也代表著這輛車擁有強大的機能性表現。

車輛變成旅行車之後依舊維持50:50的前後車重分配，確保操控表現依舊亮眼。
車輛變成旅行車之後依舊維持50:50的前後車重分配，確保操控表現依舊亮眼。
車輛擁有489匹的最大馬力，從靜止加速到時速100公里只需要4秒的時間。
車輛擁有489匹的最大馬力，從靜止加速到時速100公里只需要4秒的時間。
車頂現在因為旅行車樣貌在內部增高了17mm，而天窗也增長到1.32公尺，並且有著自動調光功能，可以阻擋99.99%的紫外線以及80%的隔熱效果，即便車型改變，車輛依舊有著50:50的前後車重分配，性能表現部分在前後雙馬達的幫助之下擁有489匹的最大馬力，百公里加速只要4秒的時間，電池部分有著75kWh以及100kHw兩種選擇，分別有著435公里以及560公里的續航里程，特別的是沒電的時候車主只要開車到換電站，花費5分鐘就可以擁有滿電的電池。

車內的天窗範圍也放大，不過擁有自動調光的功能將可以阻擋99.99%的紫外線以及80%的熱。
車內的天窗範圍也放大，不過擁有自動調光的功能將可以阻擋99.99%的紫外線以及80%的熱。
內裝鋪陳相當簡潔，而中央直立式的螢幕可以控制車輛大部分功能。
內裝鋪陳相當簡潔，而中央直立式的螢幕可以控制車輛大部分功能。
車內部分則是搭載了10.2吋的HDR數位儀表，中央則是直式的12.8吋AMOLED車載娛樂系統，此外23具環繞音響搭載於車輛當中，同時還通過了7.1.4杜比全景聲認證，代表著聽覺饗宴將會來到電影院等級，而座椅部分更是14向電動可調的按摩座椅，目前定價尚未出爐，不過車輛也只採租賃的方式，目前將在挪威、德國、瑞典、丹麥和荷蘭提供ET5 Touring，預計最快在2023年第四季開啟這項服務，之後還會再陸續往其他歐洲國家邁進。

Nio在歐洲也將會有許多換電站的建置，讓車主可以在5分鐘內就擁有滿電的電池再出發。
Nio在歐洲也將會有許多換電站的建置，讓車主可以在5分鐘內就擁有滿電的電池再出發。
目前Nio在歐洲僅採用租賃的方式提供消費者車輛服務。
目前Nio在歐洲僅採用租賃的方式提供消費者車輛服務。

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