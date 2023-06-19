不只性騷！黃子佼認拍裸照 被害者「未成年」恐涉多項罪
近期，Metoo性騷風暴延燒，19日，知名主持人黃子佼遭爆料，於10多年前曾對年僅17歲的少女「強吻」、逼迫對方拍攝「藝術裸照」，被害人隱忍多年才終於PO文踢爆此事。對此，黃子佼也PO影片坦承，並向被害人道歉認錯。不過黃子佼之行為，明顯不僅僅是性騷，鑒於當事人當年17歲未成年，加之強吻觸碰、拍攝裸照，顯然已觸及《兒少法》、《刑法》「強制猥褻」等罪，雖然各項法令近年多有修改，但上述並非「性騷擾」之告訴乃論，也就是說，就算當事人不提告，檢警也必須主動偵辦。
記者林盈君／綜合報導
而現行法令指出，「性騷擾」屬於告訴乃論，最高可判處2年以下有期徒刑，但案件追訴期只有6個月，當事者也必須主動報案；而涉犯《刑法》「強制猥褻」為非告訴乃論，最重可判處6個月以上、5年以下徒刑，且追溯期長達20年。黃子佼事件爆發後，衛福部也指出，如曝光的細節屬實，則恐涉犯《刑法》之「強制猥褻」及《兒童及少年性剝削防制條例》等，雖然還要再釐清整起事發時間、經過與細節，並根據當年的法規，及修改之後的法案細節與條例等，但基於當時被害者未成年，認為檢調應主動立案調查。
有法界人士認為，雖然現行的《兒少法》、《性侵害犯罪防治法》、《性騷擾防治法》等，近年都有修改，但多是增訂法律範圍、明確部分細節及犯罪刑責等修訂，因此也讓過去的法令模糊地帶更加清楚。律師指出，單就受害者「未成年」這一項，其實已經非常嚴重，更遑論是拍攝裸照、強吻等，法律上對於未成年者，認為年稚男女不具或欠缺性自主的決定能力，因此才會立法加強幼年人之保護，保護其自我身心健全成長權利。並舉出近期多項社會案例，被害人在多年後吐露遭侵犯之事實，司法介入調查後，如查明犯罪屬實即依法判決。
而該名被害人當年僅17歲，稱案發地點位於台中，對此，台中地檢署也表示，如有犯罪情事及相關事證，將會依法偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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