▲ 保時捷為實踐 2030 永續策略持續深化發展

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Johanna 說道：「在保時捷的2030永續策略之中，『公司治理與公開透明』是貫穿六大策略主軸的要素之一。ESG 管理更是其中的關鍵，其中包含管控各種永續措施，這對資本市場與投資人而言至關重要。」Johanna 擔任資本市場與公司之間溝通的管道，包含回應來自資本市場需求、實施永續標準以及改善審核方法。
保時捷在永續發展的努力已經獲得優異的成果，未來，保時捷也將持續耕耘，深化永續發展。所有永續成效將接受外部評鑑機構的檢驗。
然而，保時捷也面臨許多重大挑戰。Henrich 博士表示：「我們發現對於銀行與其他大型投資者來說，評鑑結果並非最關鍵性的因素，他們更在乎是否能即時獲得第一手資訊。在未來，公司與 ESG 領域的外部參與者之間的溝通勢必會變得更加靈活、更有影響力且更公開透明。因此，我們需要全神貫注，並靈活應對當前的發展趨勢。」
面對未來，保時捷的營運策略不僅應更加永續，為永續行動清楚的紀錄也日漸重要，Henrich 博士為此持續精進報告內容。Johanna 說道：「保時捷希望對員工以最有效益的方式表達要求和期望，這意味著我們必需適才適所。我認為保時捷正在正確的道路上向前邁進。我們已經準備好透過保時捷的影響力與靈活性，迎向未來種種挑戰。」
此時此刻，保時捷除了專注於研發未來的電動車款外，也同步為現存車輛研發以碳中和方式持續在路上行駛的方式，以達到保時捷所期望的碳中和目標。eFuel 是一種藉由再生能源將二氧化碳和氫氣結合的再生燃料，能使內燃機引擎的運轉過程達到近乎碳中和。保時捷的 eFuel 團隊負責人 Karl Dums 分享他對於未來在汽車產業中使用 eFuel 的觀點。
Karl 說道：「目前全球仍有大約 13 億部內燃機引擎車款在路上奔馳，而保時捷的車款更是以經久耐用聞名世界。因此，我們必須盡可能讓內燃機引擎車款能以接近碳中和的方式持續行駛，透過再生能源能為此問題提供一項解決方案，這就是eFuel的基礎概念。保時捷是最早從政治、監管和商業等層面提出解決方案的公司之一，eFuel 的基本特性和原油產生的煤油、柴油或汽油一致，我們在研發初期就希望傳達這個概念，吸引其他公司共同參與。」
然而，並非世界所有地區都有再生能源的資源。在沙漠地區或智利南部有著最高密度的太陽能和風能，能源可藉由儲存地透過 eFuel 運輸到應用地。因此，保時捷攜手HIF Global、西門子能源（Siemens Energy）、埃克森美孚（ExxonMobil）與其他國際夥伴，在智利蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）打造名為「Haru Oni」的試驗工廠，當地得天獨厚的條件，使保時捷得以利用風能生產 eFuel。
Karl 表示：「讓其他汽車產業的公司跟上保時捷的腳步是目前重要的下一步。我們透過 eFuel 技術開闢出一條全新道路，為世界各地的永續事業增值。」Karl 還預測未來保時捷的車輛和特定應用都將使用 eFuel。與此同時，eFuel 若能達到量產規模，還可能應用於陸路交通之外的領域，例如航空、海運，甚至是化學工業。電動化對於航空以及海運領域而言更為複雜艱辛，進展稍嫌緩慢。Karl 說道：「希望能夠藉由使用 eFuel 增加價值，展現保時捷致力於成為保護氣候的先驅，也凸顯我們掌控了主導權。」
Markus Fritzsche 目前正在物流規劃策略與標準部門中帶領團隊達成「環境友善物流」的目標，自2021年保時捷的物流部門進行組織重整後，Markus 便成為所有「環境友善物流」專案進度的領導者。「環境友善物流」廣義為所有能使物流減輕對環境危害的措施。
Markus 團隊的主要目標是盡可能減低二氧化碳排放，其中包含「綠色運輸」的應用。Markus 說道:「舉例來說，我們希望透過綠能驅動的鐵路運輸，或是使用以生質燃料做為能源的卡車做運輸工具。但運輸較多產品時，我們也可以使用重型卡車，能以較少旅程來運輸相同產品數量，達到減低排放的目的。此外，不同的包裝方式也能減少二氧化碳排放，因此我們希望在初期就參與包裝的開發過程，藉此達到對環境最友善的目的。」包裝的重點是使用永續材質，並且避免如塑膠等拋棄式包裝。因此，「環境友善物流」有非常多應用的空間與重要性。
保時捷 2030 永續策略的核心目標之一是2030年時在整個價值鏈中達成淨碳中和。為此，生產與物流部門正與許多倡議合作打造完整的流程，而「零塑倡議」就是其一，此倡議推廣使用永續包裝材質，避免產生塑膠廢棄物。Markus 說道：「我們始終以整個產品生命週期的規模來思考行動。例如，我們在供應商的招標規格中明訂條件，點出符合實際應用的可回收的一次性包裝材料。」為了避免使用拋棄式包裝，保時捷還舉辦教導員工強化包材的工作坊。
在未來，Markus 期待未來的零組件都採用環保包裝並透過永續方式運輸至生產線上，最終以最環保的方式將新車運送到客戶手中。訪談的最後 Markus 提到，最重要的是有充裕的時間。「如此一來，可以深刻思考所有問題。希望更多人積極參與環境友善物流，將負擔盡可能分攤到更多人身上，並且盡最大努力確保我們能持續保存並體驗美好的大自然。」
Anja Reder 是經銷部門的永續專案經理，負責保時捷與各個銷售市場之間的溝通，其中，她的長才在於處理跨國型的經銷商之間的合作。她居住在坦尚尼亞和喀麥隆的期間，發現自己對於碳中和能源有著無比熱忱。
Anja攻讀再生能源領域期間在喀麥隆的一個村莊內打造一座太陽能電廠為當地診所供應電力。Anja Reder 說道：「從那一刻起，我確立自己的志向是致力於與環境和平共存，期望為下一代留下美好環境。」她希望在保時捷透過公司的影響力改變世界，達成永續發展的目標，這是她每天充滿熱情、用盡全力工作的原因之一。
保時捷 2030 永續策略中，品牌的永續為目標之一。其中，身為第一線面對客戶的經銷部門成員，Anja 的專案使保時捷的永續價值透過保時捷中心及其他銷售據點傳達給客戶。她與各個銷售市場合作減少碳足跡，促進品牌整體永續發展。保時捷 2030 永續策略不僅以減少二氧化碳排放為目標，更要鼓勵社會與企業共同採取具體行動。
首先，Anja 希望總部能成為所有分公司的楷模，保時捷因此成立一個聚集銷售與行銷、建築、環境與能源管理以及永續發展等各個領域專家的專案小組，訂定出新建的建築與現有建物進行改造時的最低永續標準。保時捷在未來投資興建對大眾開放的自有建物時必須將這些標準納入考量，期望新據點都要達到碳中和。因此需要盡量減少能源消耗，剩餘的電力需求則盡可能透過現場產生的再生能源來滿足。保時捷也根據各地所認可的永續發展評等標準進行認證，包含 DGNB、LEED 或是 BREEAM 等認證體系。保時捷自有的據點必須遵守這些規範，並為經銷商提供指導準則。全球各地都有獲得認證的據點，例如，德國斯圖加特總部獲得 DGNB 金獎認證，美國主要的銷售據點獲得 LEED 金獎認證，中國海寧保時捷中心則是通過 LEED 白金認證。
然而，有一大部分的經銷商正在使用現有的建築，而且也沒有興建中的新建物。Anja 的團隊為此設立諮詢計畫，對經銷商針對現有的永續表現進行評鑑，接著經銷商會收到包含長、短期措施的客製化計畫，包含節約能源、使用再生能源以降低碳排放、節約用水、減少不可回收垃圾量，以及如何以永續方式參與社會活動的建議，按表操課後將有助於提升評鑑分數。最重要的是必須與經銷商的管理團隊共同訂定永續策略以及具體的目標，確保這些措施能夠長期執行。
除了傳統的保時捷中心，經銷部門也推出新型態零售方式。例如：Anja 的同事發展出能將保時捷品牌帶到消費者日常生活之中的「Porsche Now」快閃店。這是一種在人潮眾多的現有銷售空間中（例如閒置的百貨公司櫃位）設置的限時迷你商店。對於這種臨櫃銷售的模式，設計團隊尤其重視永續的設計和材料。快閃店的店面設計大部分使用可以回收並重複使用的紙板打造，這樣的設計不僅永續，也如經典保時捷一般具有吸引力與獨特性。
Anja 希望保時捷的全體員工能共同向他們設下的目標邁進：「即使在艱困的時候，我們依然不能被打敗，保時捷設下了遠大的永續戰略目標，我希望經銷部門能持續在這條路上共同努力，一起實踐這個目標。」