Red Bull Dance Your Style台灣大賽！ØZI合體熱舞

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活動詳情請至官網：https://www.redbull.com/tw-zh/events/danceyourstyle-taiwan/
多元舞風即興比拼，掀起街舞狂潮
來自日本的Red Bull Dancer、2016 Juste Debout世界冠軍Kyoka日前抵台擔任海選評審，她與2021年台灣冠軍哈妹（Chrissy Chou）及IP LOCKERS團長囂張一同選出晉級決賽的7名舞者，與其他種子選手共同在台灣決賽角逐全台最強風格舞者的寶座，而最終贏家將在11月前往法蘭克福參與世界決賽。
「Red Bull Dance Your Style以流行歌曲出題，只要你能掌握音樂本質，並透過舞蹈展現出自己的風格，讓現場觀眾產生共鳴，就有機會成為魅力贏家！」Red Bull Dancer Kyoka也在海選後受訪時點出在Red Bull Dance Your Style致勝的關鍵。
Red Bull Dance Your Style 以全新的街舞競賽概念，集結了各式舞風的佼佼者登場，包含2019年台灣冠軍Waccking好手Maya Chou、全方位嘻哈街舞高手異鄉人、2019年美國齊舞世界賽獲世界第5名的Popping舞者淋雨（劉凌宇）、台灣Dancehall舞風重要推手小姬老師等16名舞者到時輪番較勁，只為贏得現場觀眾青睞，將在台北兒童新樂園掀起街舞狂潮！
Kyoka獨舞信義區，合體創作歌手ØZI
自詡「街舞變色龍」的Red Bull Dancer Kyoka在疫情後首度訪台，不僅擔任海選評審，更現身台北信義區獨舞拍攝。日前影片釋出後也引發全球網友熱烈迴響，Kyoka以其專擅的嘻哈舞風，融合從小習得的空手道、巴西戰舞卡波耶拉、佛朗明哥等多元風格，在台灣人熟悉的101地標前，以舞蹈展現她獨有的日系潮流。詳情見影片：https://www.instagram.com/reel/Ctgg1aZuO__/。
除此之外，為宣傳Red Bull Dance Your Style台灣大賽，Kyoka更與創作歌手ØZI合體熱舞，而這也是ØZI首次在鏡頭前挑戰個人獨舞，展現他獨特的嘻哈風格。兩人搭配ØZI的歌曲〈ISSUES〉，以肢體接力合拍音樂律動，最後攜手排舞，在舞技中帥氣收尾。
在得知ØZI是首度嘗試獨舞後，Kyoka對於他的表現大讚「完全不像是第一次跳舞的人，他的動作跟姿態很有個人風格！」，更驚嘆ØZI在行程滿檔的情況下，不但願意接受合舞挑戰，並盡力追求完美是「非常帥氣的表現！」世界冠軍Kyoka與創作歌手ØZI的同框合舞影片，將於今（20）日晚間七點於Red Bull Taiwan Instagram釋出。
Red Bull Dance Your Style台灣大賽的評審資格票在上週開放後已秒殺，活動當天（7月8日）下午4點起，一般觀眾仍可免費進入兒童新樂園觀賽，還能提前參與由Red Bull 3Style台灣冠軍、國語作業簿主理人DJ賴皮主持的賽前派對，準備感受今夏最炸的街舞盛事！