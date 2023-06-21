百萬YTR跨餐飲！古娃娃聯手喜來登賣吐司 阿晋「加1元送炸雞」
台北喜來登大飯店與百萬YouTuber古娃娃自創烘焙品牌「WA!BAKERY」聯名合作，6月19日至7月24日期間限定推出兩款「大人系優雅茶流心吐司」泰奶QQ流心和日式焙茶流心，另有多款經典「夾心棍棍」系列，皆於1樓The Deli販售。另外，百萬網紅阿晋與賤葆一起合開的炸雞品牌「Oh！MAMA Chicken」，於台中開設勤美二店，進駐草悟廣場，目前已開始試營運。
記者葉盛耀/綜合報導
百萬YouTuber古娃娃創辦的烘焙品牌「WA!BAKERY」標榜嚴選用料，像是法國諾曼第奶油、日本日東製粉等，受到年輕消費者歡迎。這次台北喜來登與WA!BAKERY合作旗下超人氣明星商品「吐司磚餡」，並獨家開發兩款口味，茶香濃厚的「日式焙茶流心」，選用頂級鐵觀音茶葉及日本焙茶，麵包中間更有焙茶流心是最大特色；另一為「泰奶QQ流心」，以泰國頂級手標茶與法國鮮奶油製成濃郁泰奶流心。每款100元、任選三入享優惠價285元。
而銷售已破 25 萬支的「夾心棍棍」亦於The Deli同步販售，包含「煉乳焦糖脆片」、「鐵觀音濃茶乳酪」、「伯爵茶蜂蜜乳酪」與「白玉抹茶流心吐司」4種口味，紮實有嚼勁的麵包搭配濃郁滑順的乳酪抹醬，每款85元，任選三入享優惠價242元。6月26日前消費滿300元贈送果漾白葡萄蘆薈飲或黑糖薑汁奶茶乙瓶、依此類推。6月19日至7月24日，台北喜來登大廳酒吧亦同步推出「椰香泰奶流心吐司」午茶組，每組280+10%元，6月19至6月26日享嚐鮮價240+10%元。
百萬網紅阿晋與賤葆一起合開的炸雞品牌「Oh！MAMA Chicken」，繼逢甲一店之後，又開設了台中勤美二店，目前已開始試營運。阿晋提到，配方上有些許改良，像是招牌淋醬的水牛城辣雞翅，獨特酸辣口味又經調整，好滿足大部份消費者的味蕾，另外炸雞腿也升級加大一個尺寸。
因應新開店，消費者凡購買主餐就能免費獲正宗酸甜口味的泰式甜辣醬1份，另外還有濃郁芝麻香的「焙煎胡麻醬」、MAMA獨家秘方調味的「MAMA辣醬」，未來將於二店品嘗到。6月22日正式開幕當天，不僅會有神秘嘉賓快閃現身，更推出限時限定的優惠活動，只要來店消費限定套餐，加1元就送淋醬炸雞，每日限量送完為止。