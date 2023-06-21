「蜘蛛人」頭號世仇！限制級英雄電影《獵人克萊文》大開殺戒
漫威英雄宇宙的「經典惡棍英雄」，同時也是「蜘蛛人」最強大的死對頭，《獵人克萊文》今（21）日推出最新預告，帶領觀眾一瞥這位性感獵奪者的起源，以及造就他成為超級惡棍的家族祕密。由魅力男星亞倫泰勒強森主演，《獵人克萊文》將是繼《羅根》和《死侍》後，另一部限制級超級英雄電影，預告中狠咬敵人耳朵和捕獸夾爆頭的血腥畫面，忠實呈現克萊文殘暴的一面。
記者黃雅琪/綜合報導
首次出現在1964年蜘蛛人漫畫中的「獵人克萊文」，本名叫做謝爾蓋克拉維諾夫，繼承於俄羅斯貴族後裔，迅速成為令人聞風喪膽的可怕殺手，並且創立「邪惡6人組」的團隊，一生致力於擊敗蜘蛛人。在預告中，由羅素克洛飾演的權威爸爸深深影響年輕的克萊文，成長在這個畸形的家庭讓他無法找到自己的定位，但是在一次打獵中被獅子攻擊後，獅子的血液意外地與克萊文的血液結合，讓他獲得超人的力量和敏捷的追蹤技巧，精通各種殺人兵器的他決定展開他的復仇計畫。
演出「獵人克萊文」的亞倫泰勒強森表示：「克萊文是一位有著堅定信念的獵人及動物守護者，他也是漫威宇宙裡最受歡迎的惡棍英雄，蜘蛛人的頭號世仇，他真的是一個非常酷的角色！」
在預告片的最後，另一位惡棍英雄沒有露面，但是堅硬的皮膚卻給了大家線索，「犀牛人」將與「獵人克萊文」激盪出精采火花。飾演「犀牛人」的亞力山卓尼瓦拉說：「這部電影沒有用到很多綠幕特效，導演希望大部分的打鬥可以真實的呈現，貼近現實的世界，不會有人飛來飛去，但是電影中的特技動作就像是最厲害的奧運比賽，精采的讓我瞠目結舌。」《獵人克萊文》10月6日正式上映。